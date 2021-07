Huippumalli hehkutti kadulla näkemäänsä tyylilyyliä – kuvassa olleen naisen elämä muuttui kertaheitolla

Huippumalli Gigi Hadid ihastui kadulla näkemänsä naisen asuun.

Yhdysvaltalaismalli Gigi Hadid julkaisi viime perjantaina Instagramissaan kuvan kadulla näkemästään tyylikkäästä naisesta. Kuvasta seurasi uskomaton sattumien ketju, joka johti kuvassa esiintyneen naisen mallinuran nousukiitoon. Aiheesta kirjoittavat muun muassa People ja E! News.

Kuvassa Hadidista pois päin kävelevällä naisella on yllään keltainen paita ja vaaleansiniset farkut.

– Huomionosoitus päivän New York -inspiraatiolleni: tälle kuningattarelle, Hadid kirjoitti alkuperäisessä Instagramin tarinat-julkaisussaan.

Hadid kertoo kuvan yhteydessä olleensa niin haltioissaan näystä, ettei saanut tyylikkäästä ilmestyksestä kuvaa edestäpäin. Hadid vakuutti seuraajilleen naisen olleen upea.

Hadid ei osannut aavistaa, mihin kuvan julkaiseminen johtaisi. Kuvassa näkynyt nainen on Nanga Awasum -niminen malli, ja hän sai tietää näkyneensä Hadidin Instagramissa sattumalta.

Tämän jälkeen häkeltynyt Awasum julkaisi Twitterissä kuvakaappauksen Hadidin alkuperäisestä julkaisusta sekä kuvan itsestään samassa asussa. Awasum julkaisi kuvakaksikon myös omassa Instagramissaan.

Awasum harmitteli kuvatekstissään sitä, miten hän sattui näkymään Hadidin kuvassa vain takaapäin.

– Gigi Hadid olisi muuttanut koko elämäni, jos vain olisin ollut kääntyneenä oikeaan suuntaan, Awasum harmitteli Twitterissä 15. heinäkuuta.

Kävi kuitenkin niin, että myös mallina työskentelevän Awasumin harmitteleva julkaisu tavoitti Hadidin, ja Awasumin elämä muuttui sittenkin.

Hadid vastasi Awasumin twiittiin ja jatkoi keltapaitaisen mallin hehkuttamista.

– Olit menossa oikeaan suuntaan. Tismalleen sinne, minne olit menossa. Auringonpaiste! Lähetän paljon rakkautta Nanga! Hadid kirjoitti twiitissään.

23-vuotias Awasum kertoo E! Newsin haastattelussa, että Hadidin kautta saatu huomio on johtanut ällistyttävään määrään työtarjouksia eri brändeiltä ja mallitoimistoilta.

– Minulle on kerrottu, että olen ruma, minut on käännytetty pois niin monesta mallitoimistosta, minulta on mennyt sivu suun niin monia töitä. Joten se, että joku hänen kaltaisensa näkee minut ja sanoo upeaksi, se muutti koko kuukauteni suunnan, Awasum kertoo Hadidilta saamastaan huomiosta.

Awasum sai alun perin tietää saamastaan huomiosta sattuman kautta. Awasum ei itse ollut tyytyväinen keltainen paidan ja farkkujen yhdistelmäänsä. Awasum kertoo E! Newsille, että hän oli Zara-vaateliikkeessä etsimässä nimenomaisen kuvan asulle korvaajaa, kun tuntemattomat tytöt tulivat kertomaan Hadidin julkaisusta hänelle.

Gigi Hadid on yksi viime vuosien suurimmista ja tunnetuimmista huippumalleista. Hadid on tuttu lukuisien suurten muotitalojen näytöksistä ja hän on poseerannut suurien muotilehtien kansissa. Hadidin pikkusisko Bella Hadid on myös tunnettu malli.

Hadidilla ja hänen puolisollaan, laulaja Zayn Malikilla on alle vuoden ikäinen Khai-tytär.