Camila Cabello kuvattiin lenkkeilemässä vatsan paljastavassa asussa – julkaisi inspiroivan puheenvuoron oman kehon hyväksymisestä

Camila Cabello kannustaa jokaista opettelemaan rakastamaan omaa kehoaan.

Laulaja ja lauluntekijä Camila Cabello päätyi perjantaina Daily Mailin otsikkoon, kun lehti julkaisi hänestä kuvia lenkkeilemässä Beverly Hillsissä äitinsä kanssa.

Cabellolla oli yllään harmaat urheilutrikoot ja musta lyhyt urheilutoppi.

Samana päivänä Cabello julkaisi TikTok-videon, jossa hän kertoi rehellisesti hänen suhteestaan omaan kehoonsa.

Videolla Cabello paljasti viimeisimmät oivalluksensa itsensä rakastamisesta ja puhui siitä, miksi kenenkään vartaloa ei saa kommentoida ikävästi.

Cabello kertoi videolla juoksulenkistään.

– Olin puistossa juoksemassa, koska haluan pitää huolta kunnostani ja terveydestäni. Minulla oli päällä vatsani paljastava yläosa. En kuitenkaan edes yrittänyt vetää vatsaani sisään.

– Harmittelin aluksi vatsaani. Mutta sitten muistutin itseäni siitä, että oman kehon kanssa sodassa oleminen ei ole tätä päivää.

Cabello rohkaisi videolla kaikkia arvostamaan omia luonnollisia kehojaan sellaisena kuin ne ovat.

– Olen kiitollinen tästä vartalosta, jonka ansiosta voin tehdä niitä asioita, joita minun täytyy. Olemme todellisia naisia, joilla on kurveja, selluliittia ja rasvaa. Meidän täytyy kantaa kehomme ylpeydellä.

Cabello lopetti videon laulamalla En Vogue -yhtyeen Giving Him Something He Can Feel -kappaleen voimaannuttavia sanoja.

– Antaen hänelle jotain, jonka hän voi tuntea, Cabello lauloi itsevarmasti sivellen omaa kehoaan.

Camila Cabello aloitti soolouransa vuonna 2016.

Amerikankuubalainen Cabello tuli tunnetuksi Fifth Harmony -yhtyeestä, joka ponnahti kuuluisuuteen Yhdysvaltojen X factor -ohjelman kautta. Cabello erosi yhtyeestä joulukuussa 2016 ja alkoi työstää omaa sooloalbumiaan Camila, joka ilmestyi tammikuussa 2018.

Vuonna 2016 Yhdysvaltalainen Time-lehti nimesi Cabellon yhdeksi vuoden vaikutusvaltaisimmista nuorista.

Cabello seurustelee laulaja ja lauluntekijä Shawn Mendesin kanssa.