Laulaja Jani Wickholmin talous romahti: Talo lähtee alta – sai myös pysäyttävän diagnoosin satunnaisella lääkärikäynnillä

Idols-tähti Jani Wickholm on kohdannut viime aikoina vastoinkäymisiä. Laulaja kertoo olevansa suurten myllerrysten keskellä, mutta ei ole menettänyt toivoaan.

Muusikko Jani Wickholmilla on takanaan rankka kevät.

Suuret pettymykset ovat varjostaneet laulaja Jani Wickholmin elämää. Koronarajoitukset veivät Idolsista ponnahtaneen muusikon elinkeinon, ja viimeisenä iskuna hän sai yllättäen kuulla sairastavansa kakkostyypin diabetesta.

Kaiken kukkuraksi hän joutuu lähtemään kodistaan. Wickholm, 43, kertoo, että hänen taloudellinen tilanteensa on ollut niin huonossa jamassa, että hänen talonsa ulosmitataan.

Laulajan on luovuttava Koskenpään kylässä sijaitsevasta 1800-luvun hirsitalostaan, jossa hän on asunut avopuolisonsa ja kahden lapsensa kanssa.

– Koti lähtee alta. Onneksi meillä on vuokrakohde tiedossa ja muita suunnitelmia tulevalle, Wickholm selvittää.

– Rahat ovat riittäneet sähkö- ja puhelinlaskuihin. Muuhun ei ole ollut varaa, ellei ole myynyt tavaraa. Myös avopuolisoni oli seitsemän kuukautta työttömänä, joten olemme todellakin olleet kurjassa jamassa.

Wickholm on turvautunut myös seurakunnan ruoka-apuun.

– Aika toivottomaksi se on vetänyt, kun rahaa ei tule mistään. Selkänahasta repinyt kaiken minkä voin.

Jani Wickholm kotonaan Koskenpäässä vuonna 2015.

Wickholm aikoo muuttaa syksyllä Pirkanmaalla sijaitsevaan asuntoon. Wickholmilla on aiemmasta liitostaan 5- ja 8-vuotiaat lapset, jotka asuvat puolet viikosta isänsä luona.

Wickholm sanoo olevansa pettynyt, ettei hän saanut pankin kanssa sovittua muuta järjestelyä.

– Maksoin ison erän lainaa pankille viime elokuussa, ja oletin tilanteen olevan parempaan päin. Olenkin joutunut maksamaan lähinnä korkojen korkoja, hän harmittelee.

– Olisin toivonut parempaa yhteistyötä pankin kanssa, kun he kyllä tietävän muusikoiden tilanteen. Mutta ei, kun matto vedettiin jalkojen alta.

Diagnoosi tavallisella lääkärikäynnillä

Talousvaikeuksien lisäksi laulaja on kamppaillut terveysongelmien parissa. Neljä kuukautta sitten Wickholm sai kuulla sairastavansa kakkostyypin diabetesta. Diagnoosi paljastui yllättäen tavallisella lääkärikäynnillä.

– Otettiin verikokeet, ja lääkäri ihmetteli, kun pitkäaikainen verensokeritasoni oli hälyttävän korkea, Wickholm kertoo.

Diagnoosi tuli muusikolle täytenä yllätyksenä, vaikka hänellä oli perinnöllinen alttius.

– Paljastui myös, että minulla on insuliiniresistenssi, kun insuliinipiikit eivät toimineet.

Laulaja kertoo hoitavansa sairauttaan pääosin ruokavalion avulla.

– Olen kyllä noudattanut terveellistä ruokavaliota aiemminkin, mutta ruokavalio meni uusiksi. Nyt syön kasviksia ja lihaa, vehnä- ja maitotuotteet jätin pois, Wickholm sanoo.

Wickholm sai myös psoriasiksen, joka on krooninen immunologinen tulehdustauti ja voi aiheuttaa oireita ihossa ja nivelissä, kuten hilseläiskiä eri puolille kehoa. Stressi voi olla yksi taudin laukaiseva tekijä.

– Psoriasis oli niin paha, että jouduin leikkaamaan hiukset pois, Wickholm kertoo.

Muusikko sanoo pitävänsä jatkossa entistä parempaa huolta itsestään.

– Välillä on tuntunut, että kaikki menee päin prinkkalaa. Tämä kaikki on ollut hyvin stressaavaa. Ja se, jos mikä, tappaa pidemmän päälle.

Kihlat ja uusi päivätyö

Wickholm kuulostaa olosuhteisiin nähden positiiviselta. Hänen mukaansa tilanne ei suinkaan ole enää toivoton, ja hän on pystynyt pitämään yrityksensä onnistuneesti pystyssä.

Eritoten hän kiittelee puolisoaan korvaamattomasta tuesta. Wickholm on seurustellut avopuolisonsa kanssa puolitoista vuotta, ja pari kihlautui tammikuussa.

– Kaikkein hienointa on se, että minulla on elämänkumppani, joka on pysynyt vierelläni tukemassa. Hän sai onneksi töitä ja tekee nyt puhelinmyyntityötä kotoa käsin. Olen hänestä erittäin ylpeä, Wickholm kehuu.

– Myös tietysti lapset tuovat onnea. Jos tuota kolmikkoa ei olisi, olisin kyllä helkutin yksin tässä tilanteessa.

Jani Wickholm nousi julkisuuteen Idols-laulukilpailusta vuonna 2004. Hän sijoittui toiseksi.

Myös uusia tuulia on edessä. Wickholm harkitsee uutta päivätyötä musiikinteon ohelle. Markkinointimerkonomiksi kouluttautunut Wickholm työskenteli ennen Idolsia trukinkuljettajana.

– Minua on pyydetty ilmalämpöpumppubisnekseen mukaan, ja minusta pyritään tekemään koulutettu ilmalämpöpumppuasentaja. Suhtaudun siihen avoimin mielin, hän paljastaa.

Wickholm tuli tutuksi Idols-laulukilpailusta vuonna 2004. Hän on siitä lähtien tehnyt musiikkia omalla äänitysstudiollaan ja keikkaillut enemmän tai vähemmän. Parhaimpina kuukausinaan hänellä on ollut 14 keikkaa kuukaudessa.

– Niistä ajoista on pitkä matka tähän tilanteeseen, Wickholm toteaa.

Laulaja iloitseekin nyt, kun hän on päässyt yleisön eteen pitkän tauon jälkeen. Hän ei kuitenkaan usko selviävänsä talousongelmista yksittäisten keikkojen avulla.

– On ollut niin hienoa tehdä keikkoja ja aistia yleisön innostus. Se on hyvin palkitsevaa.

– Totuus on kuitenkin se, että vaikka keikkoja on ilmaantunut, apu tulee ikävä kyllä liian myöhään.

Laulaja esitteli IS:lle studiotaan vuonna 2015

Vaikeuksista seurannut syvin ahdinko on kuitenkin helpottanut, ja Wickholm sanoo luovuutensa puhjenneen uudelleen kukkaan. Hän aikoo keskittyä myös musiikin tekemiseen.

– Se on sydämen asia minulle. Tässä oli pitkä ajanjakso, kun en kyennyt edes ajattelemaan musiikintekoa. Nyt tilanne näyttää valoisalta, ja on aika kasata studiokamat uudestaan.

Muusikko painottaa, ettei hän aio jäädä vellomaan pettymyksiin. Hänen mukaansa asiat alkavat järjestyä ja suuri taakka on pudonnut hänen harteiltaan.

– Nyt on olo kuin kauppakassit olisivat tipahtaneet käsistä. Tästä alkaa uusi luku. Alan rakentamaan elämääni uudelle aukeamalle, sellaiseksi kuin haluan.