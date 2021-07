Tuuli teki tepposet Anna Puulle – julkaisi hupaisan tilannekuvan

”Melkein kuin Marilyn”, laulajan seuraaja kuvailee.

Laulaja Anna Puu viihdytti fanejaan julkaisemalla hilpeän otoksen laiturin nokasta. Laulaja oli valmiina poseeraamaan, kun tuuli tarttui hänen valkoisen kesämekkonsa helmoihin.

– Eräänlainen ilmastointilaite, Puu letkautti Instagram-päivityksessään.

Aihetunnisteiksi hän kirjoitti ”pulleat purjeet” ja ”tuulta purjeissa”.

Anna Puun julkaisema otos sai hervottoman vastaanoton. Kommenttikenttä täyttyi pian nauruhymiöistä.

– Päivän paras!

– Toimiihan se tuuletus noinkin.

– Melkein kuin Marilyn.

Laulajan kesä on vierähtänyt vauva-arjen pyörteissä. Anna Puu ja Jukka Immonen saivat vauvan toukokuussa. He kertoivat asiasta Instagramissa toukokuussa. Lapsi on pariskunnan ensimmäinen yhteinen. Anna Puulla on lisäksi vuonna 2010 syntynyt tytär edellisestä liitostaan.

Puu on julkaissut suositulla Instagram-tilillään kuvia pienokaisestaan.

