Miss Helsinki -kilpailusta tuttu Isabel Ljungdell kertoo voinnistaan Instagramissa.

Miss Helsinki 2014 Isabel Ljungdell on joutunut sairaalaan Wisconsinin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Missikaunotar kertoo Instagramissa saaneensa vakavan tulehduksen munuaisiinsa.

– Ne keneltä meni mun päivitys aikaisemmin ohitse, niin sain pahan tulehduksen munuaisiin, mistä sitten seurasi verenmyrkytys ja hengitysvaikeudet ja epäilykset, että myös sydämeen on levinnyt tulehdus, Ljungdell kirjoittaa päivityksessään.

– Maanantaina oli kuitenkin viimeinen operaatio, luojan kiitos. Ja lääkäriltä hyviä uutisia, sydän on kunnossa. Ja antibioottikuuri ohitse. Enää verikokeita, joilla vielä seurataan tilannetta.

Ljungdell julkaisi kuvan sairaalavuoteelta poikaystävä vierellään. Voit katsoa kuvan klikkaamalla julkaisun oikeassa laidassa olevaa nuolta.

Missikaunotar kertoo olevansa kunnossa, mutta tilanne säikäytti. Hän muistuttaa seuraajiaan huolehtimaan matkavakuutuksesta.

– Varmasti elämäni pisin ja pelottavin kaksi viikkoa. Kokemus on ollut rankka, mutta tästä vain vahvempana eteenpäin, Ljungdell päivittää.

– Haluankin muistuttaa kaikkia, kuinka tärkeä matkavakuutus on matkalle lähdettäessä. Ikinä ei voi tietää, mitä matkalla voi sattua. Itselleni se on aina ollut itsestäänselvyys, että matkalle ei lähdetä ilman sitä, kiitos äitini, joka on siitä aina toitottanut.

Päivityksen alle on kertynyt useita tsemppiviestejä.

– Hui kamala! Mutta kiva nähdä että alat voimaan paremmin. Pikaista paranemista ja hyvää loppukesää teille.

– Koita jaksaa. Onneksi siellä saat varmasti myös hyvää hoitoa.

Isabel Ljungdell seurustelee amerikkalainen Garek-rakkaansa kanssa. Pari on elänyt etäsuhteessa, mutta kesällä Ljungdell on julkaissut useita yhteiskuvia Yhdysvalloista.

Ljungdell kruunattiin Miss Helsinki voittajaksi vuonna 2014. Hänet on nähty sen jälkeen muun muassa Martina ja hengenpelastajat -tosi-tv-sarjassa. Hän on myös kisannut Miss Bikini -kilpailussa.

Ljungdell on suosittu myös sosiaalisessa mediassa. Hänellä on Instagramissa yli 47 000 seuraajaa.