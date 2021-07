Paula Vesala julkaisi peiliselfien teinivuosiltaan – Maria Veitolakin innostui: ”En kestä”

Paula Vesalan teiniaikainen otos ihastuttaa Instagramissa.

Muusikko Paula Vesala julkaisi perjantaina Instagram-tilillään kuvan teinivuosiltaan. Kuvaustilanne lienee monelle peiliselfieiden ottajalle tuttu, mutta älypuhelimen sijaan nuoren Vesalan kädessä on Nikon-filmikamera. Kuvassa teini-ikäinen Vesala katsoo peiliin, kamera kasvojensa vieressä.

– Selfie ennen kännykkäkameroita, 90-luvun loppu, Vesala kuvailee julkaisunsa taustaa kuvatekstissään.

Nykyään vaaleatukkaisena tunnettu Vesala on teiniselfiessään tummatukkainen. Yllään nuorella Vesalalla on musta paita.

Nostalginen filmikuva herättää artistin fanikunnassa ihastusta. Ihastelijoiden joukossa ovat myös muun muassa Maria Veitola ja Malla Malmivaara.

– En kestä, Veitola kommentoi.

– Aaaaah tää on just se Paula from musalukio, Malmivaara kirjoittaa.

Moni on innostunut myös muistelemaan menneiden vuosikymmenten selfieitä ja kameroita kuvan kommenttiosiossa. Kuvaa ihastelevien joukossa eräs kommentoija huomauttaa filmikuvien olevan jälleen trendikkäitä.

– Kerrassaan upea kuva.

– Wau mikä omakuva!

– Mää niin muistan tuon ajan!

– 90-luvulla selfiet lähetettiin kirjekuoressa.

– Onhan näissä filmikameroissa aivan oma fiilis! Todella hieno selfie!

90-luvun lopussa räpsäisty kuva on otettu joitakin vuosia ennen Vesalan ja Mira Luodin PMMP-yhtyeen uran alkua. 2000-luvun suosituimpiin kotimaisiin yhtyeisiin kuulunut PMMP lopetti vuonna 2013, ja Vesala ja Luoti ovat jatkaneet sen jälkeen omilla soolourillaan.

Lue lisää: Vaasalainen rehtori sai tarpeekseen korona-ajasta ja pyysi lukioon reteästi keikalle Paula Vesalan – lopputulos yllätti kaikki