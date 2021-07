Pukudraama Bridgertonin tuotanto on jouduttu keskeyttämään koronatapauksen vuoksi.

Netflixin kaikkien aikojen katsotuimman sarjan Bridgertonin kuvaukset on jouduttu keskeyttämään, kertoo The Sun. Lehden mukaan tuotannon johtajat ovat järjestäneet kriisikokouksen, sillä tuotantoryhmän jäsenellä on todettu koronavirustartunta.

The Sunin mukaan suositun pukudraaman toisen kauden kuvaukset keskeytettiin välittömästi ja kaikki näyttelijät ja tuotannon muut jäsenet passitettiin koronatesteihin. Todetun koronatapauksen jälkeen järjestetyssä kriisikokouksessa pohdittiin, milloin kuvaukset on turvallista aloittaa jälleen, The Sun raportoi.

Bridgerton on yksi Netflixin viime vuosien suurimpia tuotantoja.

The Sunin mukaan Netflix-pomot ovat tilanteesta huolissaan, sillä myös suoratoistopalvelun toisen suurtuotannon The Crownin kuvausten on määrä käynnistyä pian.

– On logistinen painajainen, kun pyritään pitämään henkilökunta turvassa, estämään taudin leviäminen tai hillitsemään todettuja tartuntoja, The Sunin lähde kertoo.

Sekä Bridgertonissa että The Crownissa häärii taustalla valtavan suuri tuotantoryhmä. Molemmat sarjat ovat kansainvälisesti todella suosittuja, joten uusia kausia odotetaan kärsimättömästi.

– Se tuottaa päänvaivaa tuottajille, sillä näyttelijöiden ja tuotantoryhmän jäsenten poistaminen ja eristykseen asettaminen tarkoittaa sitä, että henkilöt on korvattava lyhyellä varoitusajalla, eikä se ole aina mahdollista, The Sunin lähde kertoo.

Regé-Jean Page ja Phoebe Dynevor näyttelevät pääosia Bridgertonin ensimmäisellä kaudella.

Lähteen mukaan Netflix on järjestänyt mittavat turvatoimet Bridgertonin kuvauksiin, mutta tuore koronatartunta osoittaa, miten vaikeaa suurien tuotantojen on pysyä täysin koronavapaina.

Bridgertonin ensimmäisen tuotantokauden kuvaukset ehtivät loppua alkuvuodesta 2020 juuri ennen kuin koronavirus pysäytti maailman suuret viihdetuotannot.

Yhtä Bridgertonin päärooleista näyttelevä Phoebe Dynevor ilmaisi talvella Deadlinelle huolensa kuvausten jatkumisesta koronapandemian keskellä. Dynevoria mietitytti intiimejä kohtauksia sisältävän sarjan näyttelijöiden ja suuren tuotantoryhmän turvassa pysyminen.

– En osaa kuvitella, miten olisi mahdollista kuvata näissä olosuhteissa, Dynevor aprikoi tammikuussa.