Måneskin julkaisi intensiivisen musiikkivideon – fanit menivät sekaisin vähäpukeisina venkoilevista rokkareista

Euroviisuvoittajien kuuma video on kerännyt jo yli 11 miljoonaa katselukertaa.

Italialainen rock-yhtye Måneskin julkaisi torstaina uuden musiikkivideon I Wanna Be Your Slave -kappaleeseensa. Vaarallisuudella ja seksuaalisuudella leikittelevä video on saanut fanit pauloihinsa.

Videolla Måneskinin jäsenet kiemurtelevat vähäpukeisina toistensa kimpussa, soittavat instrumenttejaan ja tuijottavat kameraan intensiivisesti. Laulaja Damiano David esiintyy muun muassa läpikuultavissa rintaliiveissä ja korkeissa koroissa. Yhdessä kohdassa basisti Victoria De Angelis nuolee omenaa, jossa on partateriä, toisessa rumpali Ethan Torchio tukistaa laulaja-Davidia.

Videolla on yli 11 miljoonaa katselukertaa Youtubessa ja sen kommenttikenttään on kirjoitettu yli 60 tuhatta kommenttia. Vihjaileva ja nopeatempoinen video on hullaannuttanut bändin fanit. Videota hehkutetaan muun muassa Twitterissä.

– Olen sanaton!

– Liian kuumaa.

– Ok, tämä on kuumaa ja hullua samaan aikaan!

– Kyllä, kyllä ja KYLLÄ. Voi luoja, tämä on taivas ja helvetti.

Måneskin singahti maailmanlaajuiseen julkisuuteen keväällä 2021, kun yhtye voitti Rotterdamissa järjestetyt Euroviisut kappaleellaan Zitti E Buoni. Sen jälkeen roomalaislähtöistä yhtyettä on suitsutettu ympäri Eurooppaa ja muita maanosia, ja sosiaalinen media on täyttynyt Måneskinin faneista.

Yhtye esittää sekä italiankielisiä että englanninkielisiä kappaleita, mutta fanikunnalle kielellä ei taida olla väliä. Måneskinin kappaleet ovat keikkuneet monien maiden listojen kärjessä Euroviisujen jälkeen.