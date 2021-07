Julia Robertsin teini-ikäinen tytär pelmahti yllättäen punaiselle matolle – tältä näyttää 16-vuotias Hazel

16-vuotias Hazel Moder edusti kuvaajaisänsä kanssa Cannesissa.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Julia Roberts on ollut tarkka yksityisyydestään, eikä hänen lapsiaan ole juuri julkisuudessa nähty. Viimeisiä päiviä vietettävillä Cannesin elokuvafestivaaleilla asiaan tuli kuitenkin muutos, kun Robertsin ja Daniel Moderin 16-vuotias tytär Hazel Moder näyttäytyi punaisella matolla yhdessä isänsä kanssa.

Hazel Moderia ei ole nähty ennen punaisilla matoilla.

Hazel ja hänen isänsä edustivat Cannesissa Flag Day -elokuvan ensi-illassa. Daniel Moder vastasi Sean Pennin ohjaaman ja tähdittämän elokuvan kuvauksesta. Hazelin punaisen maton debyytistä kirjoittaa muun muassa Daily Mail.

Vaaleatukkainen Hazel edusti punaisella matolla hymyileväisenä isänsä rinnalla. Hazel pukeutui Cannesissa pitkään vaaleaan pitsimekkoon sekä mustiin paksupohjaisiin Mary Jane -kenkiin. Daniel-isällä oli yllään klassinen puku.

Hazel ja Daniel Moder Cannesissa.

53-vuotias Roberts ja 52-vuotias Moder ovat olleet naimisissa vuodesta 2002, tavattuaan pari vuotta aiemmin The Mexican -elokuvan kuvauksissa. Parilla on kolme lasta: kaksoset Hazel ja Phinnaeus, 16, sekä poika Henry, 14. Lapset ovat pysyneet pitkälti poissa parrasvaloista, mutta silloin tällöin he ovat vilahtaneet isänsä Instagram-kuvissa.