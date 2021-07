Apu: Sara Chafak sairasti koronan, nyt tauti vei enon ja vaarin

”Tämä on iso isku”.

Vuoden 2012 Miss Suomi ja malli Sara Chafak, 30, on saanut kokea kovia koronapandemian kourissa.

Chafak kertoo Apu-lehdelle sairastaneensa itse taudin Lontoossa viime vuonna. Oireet olivat rajuja, sillä ammattikokiksi aikanaan kouluttautunut ja ruokaa rakastava Chafak menetti makuaistinsa yhdeksäksi kuukaudeksi.

Keväällä tauti iski Chafakin perheeseen täydellä voimallaan: hänen enonsa ja vaarinsa kuolivat toukokuussa koronaan Marokossa.

– Tämä on iso isku, vaikka sille ei vain voi mitään. Enoni oli vasta 30-vuotias. Heillä ei ollut vielä rokotuksia ja korona jylläsi Marokossa aika kovaa, Chafak kertoo lehdelle.

Chafakilla on tukenaan Love Island -tähti Jeffrey Lawman, 26, jonka kanssa hän suunnittelee perheen perustamista.

Chafak ja Lawman kertoivat IS:lle maaliskuussa, että kaksi vuotta seurustellut pariskunta suunnittelee myös lasten hankkimista ja Chafak haluaisi jossain vaiheessa jäädä kotiin lasten kanssa pidemmäksi aikaa.

Jeffrey paljasti tuolloin poteneensa vauvakuumetta jo useamman vuoden ajan. Chafakin mukaan lasten saaminen on haave, joka ei kuitenkaan välttämättä toteudu.

– Tiedän jo nyt, etten varmasti tule helposti raskaaksi. Asiaa tutkitaan parhaillaan lääkärissä ja saa nähdä, mitä tapahtuu.

– Moni ottaa raskauden ja lasten saamisen itsestäänselvyytenä. Tavallaanhan se onkin, kun se on luonnossamme. Sitten on myös tällaisia tapauksia, että tutkitaan, mikä on vialla.

Chafak on kertonut parisuhteen olevan hänelle suuri turva.

– Jeffreyn kanssa on hyvä olla. Minulla on hänen kanssaan rauha niin ulkoisesti kuin sisäisesti, ja se on mielestäni tosi tärkeää, hän kuvaili Me Naisille tammikuussa.