Näyttelijä ja koomikko Sacha Baron Cohen on haastanut Massachusettsilaisen Solar Therapeutics Inc. -yhtiön oikeuteen, sillä yritys käytti hänen kasvojaan kannabismainoksessa. Cohen vaatii yritykseltä yli 7,5 miljoonan euron (noin 9 miljoonan dollarin) korvauksia.

The Wrap -sivuston mukaan yritys oli liittänyt Cohenin Borat -hahmon kasvot suureen kannabista mainostavaan moottoritien kylttiin. Cohen syyttää, että yritys hyödynsi hänen ulkonäköään ja mainettaan käyttämällä Borat -elokuvista olevaa kuvaa ja lausetta kannabiksen mainostamiseen.

Moottoritiekyltissä Borat näyttää peukkua, ja vieressä on hahmon tunnettu lause ”It’s nice!”. Boratin vieressä on myös lause ”Happy 4/20”, joka viittaa niin kutsuttuun ”marihuanalomaan”.

Näyttelijä ja koomikko Sacha Baron Cohen puolisonsa näyttelijä-kirjailija Isla Fisherin kanssa tämän vuoden Oscar -gaalassa.

Kanne tehtiin The Wrapin mukaan tekijänoikeusloukkauksesta, valheellisesta mainonnasta ja Massachusettsin lain rikkomisesta.

Borat on yksi Sacha Baron Cohenin kuuluisimmista komediahahmoista. Yhtä kuuluisat ovat Boratin uimahousut.

Kanteessa todetaan, että kannabiksen myynti ja jakelu on Yhdysvalloissa edelleen rikos, myös Massachusettsissa. Sen vuoksi Cohen ei kanteen mukaan halua olla liitettynä kannabikseen, eikä mainostaa sitä missään yhteydessä. Cohen on myös itse sanonut, ettei käytä kannabista, koska ei näe sitä terveellisenä.

Sacha Baron Cohen nousi kuuluisuuteen Borat-roolinsa kautta samannimisessä elokuvassa vuonna 2006. Borat aiheutti aikoinaan kohun roiseilla vitseillään juutalaisista ja seksuaalivähemmistöistä.

Muita miehen tunnettuja hahmoja ovat hoppari Ali G, itävaltalaisen musiikkikanavan homoseksuaali muotitoimittaja Brüno ja diktaattori Aladeen.

Sacha Baron Cohen sai tänä vuonna Comedic Genious -palkinnon MTV:n elokuva ja tv-ohjelma -gaalassa. Kuvassa hänen komediahahmojaan.

Hän on myös hyvin tunnettu poliittisesta satiiristaan.

Ilta-Sanomat uutisoi vuosi sitten, kuinka Cohen höynäytti äärioikeistoa eräässä tapahtumassa esittämällä country-biisin, jossa hän muun muassa lauloi, että Barack Obamaa, liberaaleja ja maskeja pitäviä mielenosoittajia tulisi piikittää Wuhan-viruksella.

Sacha Baron Cohenin yksi hahmo on homoseksuaali muotitoimittaja Brüno.

Lontoosta lähtöisin oleva Cohen astui lavalle naamiaisasussa tekopartaan ja haalariin pukeutuneena. Cohen teeskenteli kuuluvansa poliittiseen toimintakomiteaan ja olevansa tapahtuman tukija. Vedätys meni läpi, ja Cohen nousi lavalle esittämään lauluaan. Hän sai myös yleisön laulamaan mukana.

Hänet yritettiin poistaa lavalta, mutta hänen oma turvatiiminsä esti yritykset.

Sacha Baron Cohen on huijannut poliitikkoja ja tavallisia ihmisiä tv-sarjassa Who Is America?. Vuodentakaista tempausta pidetään vihjeenä siitä, että sarjalle saattaisi olla jatkoa tiedossa.