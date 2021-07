Khloé Kardashian jälleen kuvanmuokkauskohun keskellä: tosi-tv-tähden kuvasta bongattiin jotakin, joka ei sinne kuulu

Khloé Kardashiania syytetään kuvanmuokkauksesta.

Tosi-tv-tähti Khloé Kardashian on joutunut jälleen kuvanmuokkauskohun keskelle hämmentävän kuvan julkaisemisen jälkeen.

Kardashian julkaisi Instagramissa kuvan uudesta Good American uimapukumallistosta, jota hän mainostaa. Mirrorin mukaan fanit bongasivat kuitenkin nopeasti hämmentävän seikan: aivan kuin Kardashianilla olisi kuudes varvas.

– Kuusi varvasta?, eräs kommentoi.

– Tuo ei näytä oikealta, toinen liittyi keskusteluun.

Keskustelu kääntyi varpaasta myös siihen, kuinka Khloé Kardashianin julkaisema kuva näyttää muutenkin epärealistiselta ja vahvasti muokatulta. Kardashianin jalat ovat esimerkiksi suhteettoman pitkät hänen muuhun vartaloonsa nähden.

– Näytä oikea itsesi, eräs kommentoija vaati.

Tämä kerta ei ole Mirrorin mukaan ensimmäinen, kun Kardashianeiden kuvista on bongattu kuudes varvas.

Khloé Kardashianin siskon, Kim Kardashianin kuvasta huomattiin vuosi sitten myös ylimääräinen varvas. Silloin Kim kiisti, että hänellä olisi kuusi varvasta, ja että kuva vain näytti siltä, sillä Kimin sandaalit puristivat varpaat tiukasti yhteen.

Vaikka todennäköisesti lisävarpaiden ilmestyminen kuviin johtuu vain siitä, mille Kardashian-siskosten jalat näyttävät, on perhettä silti syytetty vahvasta kuvamanipuloinnista.

Aiemmin tänä vuonna Khloé Kardashianilla oli todellinen työmaa saada poistettua muokkaamaton bikinikuva internetin syövereistä, ja Keeping Up With the Kardashians -realitydraaman finaalijaksossa perheeltä kysyttiin, mainostavatko he omasta mielestään epärealistisia kauneusihanteita.

– Ei, sillä me nousemme ylös ja treenaamme, Kim Kardashian vastasi topakasti kysymykseen.

– Nautimme siitä, että elämme terveellisesti ja pidämme huolen itsestämme, joten ainoa asia, jota yritämme edustaa, on paras terveellinen itsemme, Kendall Jenner totesi.