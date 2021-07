24-vuotiaat Essi ja Petri hurahtivat poikkeukselliseen harrastukseen – paljastavat kolme asiaa, jotka tanssilavoissa houkuttelevat

Perinteiset tanssilavat houkuttelevat yhä useammin myös nuoria harrastajia. 24-vuotiaat Essi Okkonen ja Petri Oksanen nauttivat lavoilla musiikista, liikunnasta ja ystävien seurasta.

Kaunis kesäilta, tanssilava ja sen omanlaisensa suomalainen tunnelma. Tätä herkkua ovat monet tanssiystävät odotelleet pitkään, myös Aurasta Turkuun Uittamon lavalle tulleet Essi Okkonen, 24, ja Petri Oksanen 24.

– Viime lauantaina kävin ensimmäisen kerran tansseissa. Tällä viikolla tämä on jo neljäs kerta, Okkonen laskee.

Oksasella kertoja on yksi vähemmän. Kun lavat viimein ovat auki, tansseja on myös viikolla.

– Ennen tätä viikkoa olimme tansseissa viimeksi viime syyskuussa. Kyllä nyt on tosi hienoa päästä taas lavoille, pari iloitsee.

Petri Oksanen ja Essi Okkonen käyvät joskus lavatansseissa useita kertoja viikossa.

Nuoripari on tanssinut useamman vuoden. Espoosta kotoisin oleva Okkonen meni vuonna 2017 tanssikursseille Helsingin Hämäläiseen osakuntaan ja innostui.

– En edes tiennyt, että nuoret harrastavat lavatansseja. Kaveri houkutteli mukaan kurssille. Parin kuukauden päästä menin ensi kertaa lavalle. Siitä se lähti.

Essi Okkonen ja Petri Oksanen käyvät lavatansseissa myös liikunnan vuoksi.

Oksanen aloitti 2014 treenaamalla kotioloissa.

– Olen lähtenyt tähän touhuun musiikin takia. Perinteinen iskelmämusiikki on minun makuuni ja Valasrannan tanssilava oli lähellä silloista kotiani Oripäässä. Lähdimme kaveriporukan kanssa sinne ex tempore ja minä oli ainut joka lavoille jäi.

– Opettelin foxin, jolla yleensä kannattaa aloittaa, ja valssin kotona yksikseni. Sitten menin tansseihin ja vasta puolen vuoden päästä tanssikurssille.

Petri Oksanen kannustaa myös miehiä kokeilemaan rohkeasti tanssimista.

Nuori ikä ei ole este lavatanssiharrastukselle.

– Lavatanssin piirissä on samanhenkisiä ihmisiä. Koska en ole baareissa kävijä, niin tämä on hyvä tapa viettää vapaa-aikaa. Näkee kavereita, tulee liikuttua ja kuulee musiikkia. Kaikki ne yhdessä luovat kivan tunnelman, Okkonen jatkaa.

Petri Oksanen ja Essi Okkonen käyvät lavoilla musiikin, tunnelman ja liikunann vuoksi.

Uittamon illassa on kaikenikäisiä tanssijoita, myös muita arviolta parikymppisiä. Illan artistilla on iso merkitys siihen, missä nuoret käyvät tanssimassa. Soitossa ja esiintymisessä pitää olla nuorekas ote.

– Jos on hyvä artisti, joka vetää nuoria, silloin nuoria on enemmän paikalla. Hurma, Taikakuu, Komiat, Sinitaivas, Kyösti Mäkimattila, pariskunta luettelee suosikkejaan.

Uittamon illassa musiikista vastaa Hurma, joka aloittaa toisen settinsä Ultra Bran biisillä Sinä lähdit pois ja jatkaa lattaritunnelmilla Santanan varhaisella hitillä Oye Como Va. Molemmat sovitettuna sellaiseksi, että ne menevät sopivasti tanssijalan alle.

Nuoremmat harrastajat haluavat tanssia myös vauhdikkaampia lajeja.

Perinteikkäät valssit, tangot ja humpat eivät välttämättä ole niitä, joista nuori tanssikansa innostuu.

– Monipuolisuus on tärkeää. Nuoret tykkäävät tanssia fuskua ja buggia. Paljon on kyse myös siitä miten hyvä bändi on soittamaan. Silloin perinteisemmätkin kappaleet toimivat.

Tanssilavoilla tanssittavia tanssilajeja on parisenkymmentä. Kaikkia ei tarvitse osata. Vaihtoaskeleella voi tanssia läpi lähes biisin kuin biisin.

– Kun tanssii eri viejien kanssa, siinä oppii. Ai näin voi viedä ja tämmöinen uusi liike, Okkonen sanoo.

Miehillä tätä etua ei ole, koska he ovat tanssissa aina viejän osassa.

– Haluan silti kannustaa miehiä. Ei mitään opi kuin tekemällä. Jos tulisin uutena nyt, niin aloittaisin foxista. Lisäksi bugg ja fusku, niillä pärjää jo pitkälle.

Essi Okkonen ja Petri Oksanen tapasivat toisensa Kapakanmäen tanssilavalla.

Tanssi on parin kohtalo. Metsäalan yrittäjän ja farmaseutin, nykyisen lääkäriopiskelijan yhteinen taival alkoi Tuuloksen Kapakanmäen tanssilavalla.

– Menimme sinne kaverin kanssa ihan esiintyjien takia, Oksanen kertoo.

Hän haki Okkosta tanssimaan, ja nyt he asuvat yhdessä. Parin koko ilta ei kulu tanssien. Välillä istutaan tuttujen kanssa turisemassa.

– Varsinkin nyt, kun on ollut pitkä tauko, on kiva vaihtaa kuulumisia.

Aina he eivät myöskään käy tanssimassa yhdessä. Toisen menoista ei olla mustasukkaisia.

– Vaikka tullaankin yhdessä, niin välillä tanssitaan eri ihmisten kanssa. Enimmäkseen nuoremman väen kesken. Joskus kuljemme kaveriporukan kanssa, jolloin voimme tanssia keskenämme mikäli muita nuoria ei ole, Okkonen sanoo.

Essi Okkosen ja Petri Oksasen mukaan lavoilla vallitsee yleensä mukava ja rento tunnelma.

Tanssilavoilla on yleensä anniskeluoikeudet, mutta alkoholi ei nuorten mielestä tanssimiseen varsinaisesti kuulu. Oksanen myöntää joskus nauttivansa annoksen tai pari, Okkonen ei nauti alkoholia lainkaan.

– Enimmäkseen ihmiset tulevat tanssimaan. Ryyppyporukkaakin joskus on. Se riippuu vähän artistista, Oksanen sanoo.

Pari suosittelee lavatanssia ikätovereilleen.

– Tanssimaan kannattaa lähteä, ja varsinkin miehille tiedoksi, lavoilla on yleensä naisenemmistö, joten mahdollisuuksia on monia, Oksanen opastaa.

– Ei saa suorittaa liikaa. Lavoilla on kuitenkin rento meininki. Ei kukaan tuomitse. On niitäkin, jotka tanssivat kilpaa ja vetävät hyvin lavoilla, mutta he tanssivat keskenään.

Hurman laulava basisti Jarno Ollikainen on huomannut, että nuorien määrä lavoilla vaihtelee aluekohtaisesti.

Onneksi tanssi ei ole välinelaji. Tarvitaan vain tanssikengät, eivätkä nekään ole välttämättömät, ainakaan alussa. Rytmitaju sen sijaan on. Ilman sitä ei askel osu kohdilleen, mikä paritanssissa on vakava puute.

Pariskunta vinkkaa, että alle 25-vuotiaat nuoret kannattaisi päästää tansseihin muutaman euron normaalia harvemmalla. Joillakin lavoilla sitä on kokeiltu.

– Suosittelemme sitä tanssilavoille. Silloin on käynyt enemmän nuoria.

Hurman laulavan basistin Jarno Ollikaisen mukaan nuorien määrä lavoilla vaihtelee aluekohtaisesti.

– Varsinais-Suomessa lavoilla saattaa toisinaan olla enemmän nuoria kuin keski-ikäisiä ja vanhempia. Luulen, että tanssikurssitoiminnalla on iso vaikutus, Ollikainen toteaa.

– Ihmisten mieliin on iskostunut, että lavatouhu on humppa-valssi -osastoa. Se mielikuva pitäisi saada puhdistettua. Mekin olemme rohkeasti lähteneet hakemaan ohjelmistoa tanssigenren ulkopuolelta.

Hurman uusin levy sisältää The Game of Thrones tunnarin, Saden Smooth Operatorin ja Angry Birds Themen kaltaisia biisejä tanssittavaksi sovitettuina. Eppujen Kun olet poissa soi cha chana.

Tanssin hurma saa Essi Okkosen ja Petri Oksasen palaamaan lavoille yhä uudelleen.

Perinteisempää tanssimusiikkia ei voi keikoilla setistä jättää kokonaan pois, koska se karkottaisi vanhempaa yleisöä.

– Tietyt iskelmät pitää soida. Ne on melkein kiveen kirjoitettu. Jos lähtee Game of Thrones -valssilla liikkeelle, niin mummut tippuu heti kyydistä.

Ollikainen on iloinen, että keikoille taas pääsee.

– Eka keikka oli juhannussunnuntaina. Seitsemän kuukautta ehti kulua edellisestä. Yleensä meidän sesonki alkaa toukokuussa kesälavojen avautuessa ja jatkuu pitkälle syksyyn. Nyt mennään viikko kerrallaan. Olemme varovaisen toiveikkaita.