Miss Suomi -finalisti Emmi Suuronen julkaisi suorasukaisen tilityksen – loukkaantui kilpailun jättäneen Nicole Söderströmin rajuista väitteistä

Miss-Suomi -finalisti Emmi Suuronen kertoo Instagramissaan loukkaantuneensa Nicole Söderströmin väitteistä.

Emmi Suuronen on yksi Miss Suomi -kilpailun All Stars -kauden finalisteista.

Miss Suomi -finalisti Emmi Suuronen julkaisi eilen Instagramissa tarinat-osioon kuvatun videon, jossa hän kertoi näkemyksistään ja tuntemuksistaan kilpailun jättäneen Nicole Söderströmin väitteistä missiorganisaatiota kohtaan.

Ilta-Sanomat kertoi maanantaina, kuinka Söderström ja Katariina Juselius vetäytyivät kisasta pois, sillä eivät ehdi muilta töiltään osallistua kilpailun vaatimiin koulutuksiin. Söderström avautui maanantai-iltana omalla Instagram-tilillään syistä, joiden vuoksi hän ei halunnut jatkaa kilpailua. Hän kertoi kokeneensa, ettei hänestä pidetä missiorganisaatiossa, ja hänen näkemyksensä mukaan kilpailussa ei pärjää ilman julkisuutta.

Nyt finaalissa yhä mukana oleva Suuronen kertoo olevansa loukkaantunut Söderströmin väitteistä, jotka ovat Suurosen mukaan epäreiluja muita kilpailijoita kohtaan.

Suuronen kertoo tekevänsä tällä hetkellä töissä yövuoroa ja sen ohella päivisin ja iltaisin hoitavansa Miss Suomi -kilpailuun liittyviä asioita.

– Asioiden eteen pitää tehdä töitä. Sen takia mua loukkaa asiat, mitä Nicole julkisesti väittää. En itse koe, että ketään meistä olisi suosittu tai että voittaja olisi ennakkoon valittu, Suuronen sanoo Instagramissa.

– Toiset panostavat kilpailuun oikeasti ja tekevät töitä sen eteen, mikä näkyy. Se näkyy niin organisaatiolle kuin tuomareillekin, Suuronen painottaa.

Suuronen kilpaili Miss Suomi -kisassa myös vuonna 2019, eikä kokenut myöskään silloin, että ketään olisi suosittu tai että voittaja olisi valittu ennakkoon.

Miss Suomi -kilpailu täyttää tänä vuonna 90 vuotta ja se järjestetään tällä kertaa All Stars -kilpailuna

– Olin 2019 täysin puskamettistä. En tiennyt, mitä Miss Suomeen vaaditaan. Mulla oli vaan unelma, halu siihen. Ja sen eteen tehdään töitä, kertoo Kouvolasta kotoisin oleva Suuronen.

Kilpailusta pois jättäytynyt Nicole Söderström kertoi, että hän koki jatkuvaa ulkopuolisuuden tunnetta.

– Tuntuu, että sieltä valittiin ne lempparitytöt, ja jos siihen ei kuulunut, oli tosi vaikea päästä siihen porukkaan, Söderström kertoi.

Söderström myös kokee, ettei kilpailussa pärjää ilman julkisuutta.

– Tuntuu pahalta, että tämä on ollut haaveeni pikkutytöstä lähtien, mutta tämä kilpailu on aivan eri kuin mitä katsoin kymmenen vuotta sitten telkkarissa, Söderström sanoi.

– Tai mulle on ainakin jäänyt sellainen kuva, että sä et pärjää tässä kilpailussa, jos sulla ei ole aiempaa julkisuutta tietyissä piireissä.

Lue lisää: Miss Suomi -finaalista vetäytynyt Nicole Söderström esittää rajuja syytöksiä missi­organisaatiota kohtaan

Miss Suomi -kilpailun keskeyttänyt Nicole Söderström oli kisassa mukana jo neljättä kertaa.

Ilta-Sanomat tavoitti maanantaina Finnartist Oy:n toimitusjohtaja Sunneva Sjögrénin, jolle Söderströmin väitteet tulivat täytenä yllätyksenä. Hän kiisti, että kilpailuun valittaisiin ennakkosuosikkeja ja sen, että toiset saisivat erityiskohtelua.

– Kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti ja tasaväkisesti. Yleensä missit saavat sanoa oman mielipiteensä, mutta toki muotinäytöstilanteissa asiakas päättää, mitä heille puetaan päälle. Se on normaali käytäntö, kun toimii mallina, Sunneva sanoo.

– Kilpailutilanteessa erilaiset äänestykset ja myös finalistit tekevät toisistaan ennakkosuosikkia, mutta on hyvä muistaa, että voittajat valitsee tuomaristo, jossa on muun muassa aina yksi median edustaja. Minun aikanani kaikkia finalisteja on aina kohdeltu tasaväkisesti, eli heillä on täysin samat koulutukset ja samat edut, Sunneva kommentoi.

Lue lisää: Hän on IS:n lukijoiden suosikki Miss Suomi -finalisteista – kouvolalaiskaunotar sulatti sydämet jo vuoden 2019 äänestyksessä