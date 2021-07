Poptähti Britney Spears syyttää isäänsä holhousaseman väärinkäytöstä – "Luulin, että he yrittävät tappaa minut"

Tähden uuden asianajajan uskotaan lähestyvän kiistanalaista holhousasiaa aiempaa lakimiestä aggressiivisemmin. Asianajaja aikoo pyytää, että tähden isä poistettaisiin holhousvastuustaan.

Holhouksen alla oleva yhdysvaltalainen poptähti Britney Spears on kertonut losangelesilaiselle tuomioistuimelle haluavansa isäänsä syytettävän holhousaseman väärinkäytöstä. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

Laulajaikoni kertoi tuomioistuimelle puhelimitse haluavansa, että hänen isänsä toimista aloitetaan tutkinta.

– Luulin, että he yrittävät tappaa minut, Spears kuvaili holhouksesta vastaavien toimia oikeudelle CNN:n mukaan.

AFP:n mukaan Spears antoi myös ymmärtää, että hän saattaisi haluta, että hänen isälleen määrättäisiin lähestymiskielto.

Poplaulaja ja näyttelijä puhui tuomioistuimelle paikallista aikaa keskiviikkona. CNN:n mukaan tähden keskiviikkoinen esiintyminen oli tunteikas ja laulajan kerrotaan purskahtaneen keskiviikkona ajoittain itkuun kesken lausuntonsa.

Britney Spearsin uusi asianajaja Mathew Rosengart kertoi keskiviikkona uutistoimisto AFP:lle, että hän aikoo pyytää tuomioistuimelta niin pian kuin mahdollista, että Spearsin isä poistettaisiin holhousvastuustaan.

– Olen täällä päästäkseni eroon isästäni, Spears ilmaisi tahtonsa isänsä holhousvastuun poistamiseksi televisiokanava ABC:n aamuohjelman Good Morning American mukaan.

Spearsin isä Jamie Spears on ollut vastuussa 39-vuotiaan tähden taloudesta ja yksityiselämästä 13 vuoden ajan. Holhousmääräys annettiin laulajan vuonna 2007 tapahtuneen henkisen romahduksen jälkeen.

Kolme viikkoa sitten Britney Spears piti holhousoikeuskäsittelyssä tunteikkaan puheen, jossa hän muun muassa tuomitsi kiistanalaisen holhousjärjestelyn ja vaati sen purkamista.

– Haluan vain elämäni takaisin. Tätä on jatkunut 13 vuotta ja se riittää, Spears sanoi aiemmassa kuulemisessa.

Tuomari kuitenkin kieltäytyi heinäkuun alussa Spearsin vaatimuksesta kiistanalaisen holhousjärjestelyn lopettamiseksi. Hakemus holhouksen lopettamiseksi käsiteltiin tuomioistuimessa Los Angelesissa.

Spears kertoi kolme viikkoa sitten myös haluavansa valita itse oman asianajajansa. Yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan holhousmääräyksen antamisen yhteydessä vuonna 2008 tuomari päätti, ettei laulaja voisi valita omaa asianajajaansa. Päätöksen jälkeen tuomioistuin nimesi asianajaja Samuel Inghamin edustamaan Spearsia.

Aiemmassa kuulemisessa pitämässään puheessa Spears kyseenalaisti muun muassa sen, onko Ingham antanut hänelle tarpeeksi tukea ja kertonut hänelle kaikista tähden mahdollisuuksista holhoukseen liittyen. NYT kertoo, ettei Spears olisi omien sanojensa mukaan esimerkiksi tiennyt aiemmin, että hänen olisi mahdollista pyytää holhouksen keskeyttämistä.

Laulajan edellisen oikeusesiintymisen jälkeen Ingham pyysi oikeudelta lupaa jättää tehtävänsä. Samoin teki myös asianajofirma Loeb & Loeb, jonka Ingham oli tuonut tuekseen holhoustaisteluun.

Keskiviikkona Spearsin holhouskuvioita käsittelevä tuomari Brenda Penny hyväksyi sekä Inghamin että Loeb & Loebin pyynnöt.

NYT:n mukaan Penny hyväksyi samalla myös tunnetun Hollywood-asianajajan Rosengartin pyynnön edustaa Spearsia. Asiaa tuntevan lähteen mukaan Rosengartin odotetaan lähestyvän asiaa aiempaa lakitiimiä aggressiivisemmin ja hän pyrkinee tekemään lopun holhoukselle.

AFP:n mukaan Rosengart on aiemmin edustanut muun muassa Hollywood-ohjaaja Steven Spielbergiä ja näyttelijä-ohjaaja Sean Penniä. Rosengart on myös entinen liittovaltion syyttäjä.

Uutistoimisto AFP:n mukaan myös muut holhoukseen kytkeytyneet keskeiset tekijät ovat ottaneet edelliskuussa järjestetyn kuulemisen jälkeen etäisyyttä tähden holhoustapaukseen.

Inghamin lisäksi muun muassa varallisuudenhoitoyhtiö Bessemer Trust on pyytänyt lupaa jättää tehtävänsä. Tuomari määräsi helmikuussa, että Spearsin isä ja Bessemer Trust olisivat yhdessä vastuussa laulajan taloudesta.

Myös tähden pitkäaikainen manageri Larry Rudolph on jättänyt tehtävänsä.

CNN:n mukaan Spears on syyttänyt holhoukseen osallistuneiden muun muassa pakottaneen häntä esiintymään ja ottamaan litiumia. Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin terveyskirjaston mukaan litium on muun muassa yksi kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa käytetyistä lääkkeistä.

Näiden lisäksi Spears kertoi, ettei hänen ole annettu poistaa ehkäisykierukkaa, vaikka hän haluaisi lisää lapsia.

Spearsin kolmen viikon takainen esiintyminen on saanut laajaa tukea Yhdysvalloissa ja ympäri maailman. Tähden fanit ovat olleet osoittamassa tukeaan oikeustalolla. Tämän lisäksi laulajalle ovat tukeaan osoittaneet myös muut julkisuuden henkilöt, kuten laulajat Christina Aguilera ja Madonna.

Holhoustapaus on aiheuttanut viime vuosina aaltoja sekä sosiaalisessa mediassa että lehtien sivuilla. Spearsin fanit ovat puolestaan käynnistäneet jo hyvän aikaa sitten FreeBritney-kampanjan, joka on vaatinut holhouksen päättämistä.

Yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan Spearsin fanit ovat kyseenalaistaneet muun muassa sen, miten tuomioistuin voi nähdä tähden olevan kykenemätön pitämään itsestään huolta, vaikka hän on ollut holhouksen aikana edelleen esiintyvä poptähti.

NYT:n näkemistä oikeuden asiakirjoista selviää, että tähti olisi vastustanut holhousmääräystä jo luultua aiemmin ja useammin. Asiakirjojen mukaan Spears olisi kertonut holhouksen rajoittaneen kaikkea aina hänen treffiseurastaan keittiön kaappien väriin.

Viime vuonna Spears pyysi tuomioistuinta poistamaan isänsä holhousvastuusta ja antamaan taloutensa Bessemer Trustin hallintaan.

Nuorena läpimurron tehneen Britney Spearsin levyjä on myyty noin 150 miljoonaa kappaletta. Hänen hitteihinsä lukeutuvat ...Baby One More Time ja Oops!...I Did It Again.

Uutiskanava CBS Newsin mukaan on todennäköistä, että osavaltion päätäntäelimessä pyritään luultavasti ensi vuonna tekemään muutoksia Kalifornian holhouslainsäädäntöön.

Asiasta kertoo uutiskanavalla Politico-lehden terveystoimittaja Victoria Colliver, jonka mukaan mahdolliset muutospyrkimykset pohjautuvat pitkälti FreeBritney-liikehdintään, joka vaatii popikonin vapauttamista holhouksen alta.

Lakeja pyrittiin muuttamaan jo vuonna 2006 tässä kuitenkaan onnistumatta. Tällä hetkellä paikallisessa päätäntäelimessä on asiaan liittyen käsittelyssä muun muassa lakialoite, joka vaatisi asianajajia kertomaan läpinäkyvämmin palkkioistaan ja antaisi perheenjäsenille enemmän oikeuksia tutkia väitteitä väärinkäytöksistä.

Lisäksi Colliverin mukaan käsittelyssä on ollut lakialoite, joka antaisi holhouksen alaisille ihmisille oikeuden valita oma asianajajansa. Tämä lakialoite ei edennyt tänä vuonna, mutta asia otetaan todennäköisesti uudelleen käsittelyyn ensi vuonna pitkälti FreeBritney-liikehdinnän ja Spearsin saaman huomion vuoksi.

CBS Newsin mukaan Spearsin isä on käyttänyt oikeuskuluihin yli kaksi miljoonaa dollaria, jotta voisi pysyä vastuussa muun muassa tyttärensä taloudesta. Poptähti itse maksaa kummankin puolen oikeuskulut, eli hänen isänsä käyttää tähden omaa rahaa taistellakseen tämän omia toiveita vastaan.

Juttua päivitetty kauttaaltaan 15.7. klo 3.19.