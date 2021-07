Katso kuvat! Tältä Sinkkuelämää-tähdet näyttävät uutuussarjassa – yksi on joukosta poissa

Uudessa And Just Like That -ohjelmassa seurataan rakastetun Sinkkuelämää -sarjan hahmojen Carrien, Mirandan ja Charlotten elämää.

Ensimmäiset kuvat And Just Like That -sarjan kuvauksista on julkaistu. Samanthaa esittävä Kim Cattrall ei ole mukana uudessa ohjelmassa.

Alkuvuodesta uutisoitiin, että vuosituhannen vaihteessa esitetty suosikkisarja Sinkkuelämää palaa tv-ruutuihin kymmenosaisena And Just Like That -sarjana. Uuden ohjelman kuvaukset ovat pyörähtäneet käyntiin New Yorkissa, ja ensimmäiset kuvat kulissien takaa on nyt julkaistu.

Uutuussarjaa tähdittävät alkuperäisestä ohjelmasta tutut Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ja Kristin Davis. Yksi on kuitenkin joukosta poissa, sillä uusissa jaksoissa ei nähdä Samanthaa näyttelevää Kim Cattrallia.

Kuvauksista julkaistuissa otoksissa sarjan tähtikolmikko astelee huolitellun näköisenä pitkin suurkaupungin katuja. Vaikka näyttelijät sekä heidän roolihahmonsa ovat ikääntyneet vuosien varrella, kolmikon pettämätön tyylitaju on säilynyt ennallaan. Itse asiassa ainut naisten ikääntymisestä kertova yksityiskohta on Mirandan hiuskuontalo, joka on muuttunut oranssista hienostuneen harmaaksi.

Päähenkilöiden näyttelijät kokoontuivat yhteen ensimmäisen kerran jo kesäkuussa, jolloin sarjan lukuharjoitukset alkoivat.

Sarah Jessica Parker ja Cynthia Nixon kulkivat hyväntuulisen näköisinä uutuussarjan kuvauksissa.

Charlottea esittävä Kristin Davis oli pukeutunut tyylikkääseen asukokonaisuuteen.

Alkuperäisen Sinkkuelämää-sarjan ensimmäiset jaksot esitettiin Yhdysvalloissa heinäkuussa 1998. Tuolloin ohjelmassa seurattiin 30-vuotiaiden Carrien, Mirandan, Charlotten ja Samanthan elämää. Sarjan juoni on pysynyt jokseenkin ennallaan, mutta uusissa jaksoissa ystävysten arkea katsotaan 50-vuotiaiden naisten silmin.

Carrien, Mirandan ja Charlotten lisäksi uutuussarjassa nähdään monia katsojille entuudestaan tuttuja hahmoja. Tv-ruutuun palaavat niin Kihoa esittänyt Chris Noth, Steve Bradya näytellyt David Eigenberg sekä Harry Goldenblattin roolissa nähty Evan Handler. Lisäksi uutuussarjaa tähdittävät Mario Cantone ja Willie Garson.

Alkuperäisen näyttelijäkaartin lisäksi sarjassa nähdään uusia kasvoja, joita ovat muun muassa Greyn anatomiastakin tuttu Sara Ramírez.

Sarah Jessica Parkerin esittämän Carrien tyylitaju on säilynyt ennallaan.

New York Postin mukaan uutuusohjelman tekemisessä on kiinnitetty erityistä huomiota niin näyttelijöiden kuin käsikirjoittajienkin moninaisuuteen, sillä sarjan miljöönä toimiva New York tunnetaan erilaisten kulttuureiden kehtona.

And Just Like That -sarjaa esitetään sen valmistuttua Yhdysvalloissa HBO Max -kanavalla, muttei vielä ole varmuutta siitä, mistä ohjelmaa voi seurata Suomesta.

Sinkkuelämää-sarjan viimeinen jakso nähtiin Yhdysvalloissa helmikuussa 2004. Sittemmin ohjelmasta on tehty kaksi elokuvaa, ja sarjaa on esitetty Suomessa useaan otteeseen.

