Näyttelijä Timothée Chalamet säväytti Cannesin punaisella matolla – omaperäinen asuvalinta herätti ihastusta

Näyttelijä Timothée Chalamet osaa säväyttää punaisella matolla.

Näyttelijä Timothée Chalamet jätti perinteisen mustan puvun vaatekaappiinsa, ja ilmestyi maanantaina Cannesin punaiselle matolle tyylikkäästi hopeaan Tom Fordin pukuun sonnustautuneena, kertoo Popsugar -sivusto.

Nuori näyttelijä erottui punaisella matolla miesten mustasta pukumerestä seeprakuosisella ja kimaltelevalla puvullaan.

Timothée Chalamet ja Adrien Brody tämän vuoden Cannesin elokuvajuhlilla.

Chalametin erikoinen asu ei jäänyt vain puvuntakin, housujen ja tyylikkään paidan tasolle, vaan näyttelijä oli stailannut asunsa muun muassa hopeisilla Cartier-sormuksilla, valkeilla korollisilla saappailla, aurinkolaseilla ja korvakoruilla.

Chalamet osaa todella säväyttää miehenä myös punaisella matolla.

Timothée Chalamet The French Dispatch -elokuvan tuotantotiimin ja näyttelijöiden kanssa Cannesissa.

Chalamet on noussut vain 25-vuotiaana jo yhdeksi kuuluisimmista näyttelijöistä. Ilta-Sanomat uutisoi vuonna 2018, kuinka jo silloin näyttelijä oli esiintynyt sarjassa Isänmaan puolesta ja huippuelokuvissa kuten Interstellarissa ja Call Me By Your Name, josta Chalamet sai parhaan miespääosan Golden Globe ja Oscar -ehdokkuudet.

Call Me By Your Name -elokuva ponnahdutti sekä Chalametin että elokuvan toisen pääosanäyttelijän Armie Hammerin kaikkien huulille.

Chalamet ja Hammer ovat kuitenkin kulkeneet hyvin erilaisia polkuja elokuvan ilmestymisen jälkeen.

Timothée Chalamet on vakiinnuttanut asemansa yhtenä Hollywoodin kultapojista, joka houkuttelee lippuluukuille niin nuoret kuin vanhemmatkin katsojat.

Hammer sen sijaan on rypenyt skandaalista toiseen. Hänen nosteessa ollut uransa koki kovan kolauksen tammikuussa, kun hänen väitettiin lähettäneen entiselle seurustelukumppanilleen viestejä, jotka sisälsivät rajua kuvailua muun muassa raiskausfantasioista ja kannibalismista.

Yksityiskohtaista kuvailua erilaisista väkivaltaisista teoista sisältävät viestit herättivät myös isojen elokuvastudioiden huomion. Hollywoodin sisäpiiriläisten mukaan Hammer on menettänyt kohun takia useita elokuva- ja tv-rooleja.

Vieroitushoidossa olevan Hammerin uran jatko on vaakalaudalla, mutta Timothée Chalametin ura on lähtenyt huimaan nousukiitoon.

Timothée Chalamet esiintyi elokuvassa Call Me By Your Name kohuissa ryvettyneen Armie Hammerin kanssa.

Call Me by Your Namen jälkeen mukavan ja mutkattoman näyttelijän maineessa oleva Chalamet on tähdittänyt lukuisia Hollywoodin kassamagneetteja, kuten rakastetun Pikku naisia -klassikon uudelleenfilmatisointia. Chalamet esittää miespääosaa myös Frank Herbertin kirjaan perustuvassa Dyyni -jättielokuvassa, joka saa ensi-iltansa loppuvuodesta.

Ohjaaja Luca Guadagnino on suunnitellut jatko-osaa Call Me by Your Namelle Hammerin ja Chalametin kanssa, mutta toistaiseksi projekti on jäissä.

Sen sijaan Guadagnino ja Chalamet työstävät yhdessä Bones & All -elokuvaa, joka, uskomatonta mutta totta, käsittelee kannibalismia.