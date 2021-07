Sara Sieppi joutui myrskyn silmään lisättyään someen hehkeän lomakuvan – nyt laukoo suorat sanat: ”Olisiko pienirintaisempi nainen saanut samanlaista kritiikkiä?”

Sara Siepin eilisen Instagram-julkaisun kommenttikenttä täyttyi törkyviesteistä.

Sometähti Sara Sieppi, 30, lomailee tällä hetkellä Espanjan Marbellassa. Hän on lisännyt reissultaan runsaasti otoksia Instagram-tilinsä tarinoihin, ja eilen vuoden 2011 Miss Suomi ilahdutti seuraajiaan valloittavalla kuvaparilla, jossa hän poseeraa valkoisen seinän edessä kesäisessä asussa.

Otoksessa Sieppi on pukeutunut oranssiin hameeseen ja mustaan bikiniyläosaan. Päänsä suojaksi hän on kietaissut kuvioidun huivin. Julkaisun kuvatekstissä Sieppi kertoo, että edellisestä lomasta on kulunut aikaa jo hyvä tovi.

– Long time no see palmut & loma, hän kirjoittaa.

Tänään Sieppi lisäsi Instagramiin uuden päivityksen, jossa hän kertoo edellisen julkaisun herättäneen paljon keskustelua. Otoksessa nainen poseeraa kameralle niin ikään mustassa bikiniyläosassa, taustallaan palmuja ja rantatuoleja.

– Olin varautunut erilaisiin mielipiteisiin koskien matkaani. Mutta myöskin varautunut noudattamaan kaikkia toimenpiteitä, mitä matkani vaatii, jotta tämän voisin toteuttaa, hän kirjoittaa tuoreen julkaisunsa kuvatekstissä.

Siepin yllätykseksi valtaosa eilisen kuvaparin kirvoittamasta palautteesta ei kuitenkaan koskenut hänen lomareissuaan. Sen sijaan julkaisuun lisätyissä kommenteissa ja hänelle lähetetyissä yksityisviesteissä käsiteltiin lähinnä naisen rintavarustusta. Julkaisun kommenttikenttä on sittemmin piilotettu.

– Onko tosiaan totta, että isorintainen nainen ei voi vuonna 2021 postata itsestään bikinikuvaa olematta järkyttävä, tyrkky tai bimbo? Pitäisikö mun peittää kroppani ison t-paidan alle? Sieppi ihmettelee tuoreessa päivityksessään.

Tämän jälkeen Sieppi toteaa saaneensa kuvaparista paljon palautetta juuri suurten rintojensa vuoksi.

– Olisiko pienirintaisempi nainen saanut samanlaista kritiikkiä samanlaisesta bikinikuvasta, ei, hän toteaa ytimekkäästi.

Tekstin loppupuolella Sieppi muistuttaa seuraajiaan siitä, ettei naisen ulkonäöstä tai rintojen koosta voi päätellä mitään hänen älykkyydestään.

– Sul voi olla isot tissit, nätti naama ja sä voit olla viel saatanan fiksukin kaiken lisäks. Tervetuloa tähän päivään.

Päivityksensä lopuksi Sieppi toteaa, ettei kenenkään pitäisi arvostella toisen pukeutumista tai ulkonäköä.

– Hullua, että tällaisesta pitää vieläkin mussuttaa, hän päättää tekstinsä.

Sara Sieppi juhlisti kesäkuussa 30-vuotissyntymäpäiväänsä.

Siepin rohkea avautuminen on herättänyt Instagramissa paljon ihailua, ja monet naisen seuraajat ovat kiirehtineet osoittamaan hänelle tukensa. Päivitystä ovat kommentoineet myös monet julkisuudesta tutut henkilöt, jotka kertovat olevansa samoilla linjoilla Siepin kanssa.

– Siis tämä. Puhutaan kehopositiivisuudesta, kannustetaan hyväksymään vartalo sellaisena kuin se on, kaikki vartalot kauniita yms. Sitten hyväkuntoinen, kaunis nainen, jolla on isommat rinnat, päivittää kuvan ja se on hirveetä, kamalaa, ja hitto mikä bimbo. Jotain kohtaa tässä jutussa en ymmärrä. Ihanaa lomaa sulle, nauti! Oot upee, tosi-tv-tähti Suvi Pitkänen toivottaa.

– No, mutta nämä on näitä, aina tullaan etsimään ”virheitä” sen sijaan, että keskityttäisiin asioiden kauneuteen. Oot upea, televisiosta tuttu lääkäri Pippa Laukka kannustaa.

– Juurikin näin, vuoden 2013 Miss Helsinki Kelly Kalonji kirjoittaa.

Sara Sieppi nousi julkisuuteen ensimmäisen kerran vuonna 2011 Miss Suomi -kilpailusta. Sara sijoittui kilpailussa toiseksi, mutta hänet kruunattiin Miss Suomeksi, kun voittaja Pia Pakarinen luopui kruunustaan syyskuussa 2011.