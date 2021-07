Uutuusdokumentissa esitetään rajuja väitteitä Anthony Bourdainin viimeisistä hetkistä – tv-tähden käytös muuttui yllättäen radikaalisti

Anthony Bourdainin kuolemasta tuli kesäkuussa kolme vuotta. Uudessa dokumentissa sukelletaan tv-tähden elämään ja viimeisiin hetkiin, josta hänen lähipiirinsä puhuu nyt harvinaisen avoimesti.

Maailmankuulu huippukokki ja tv-tähti Anthony Bourdain riisti hengen itseltään kesäkuussa 2018. Hän oli kuollessaan 61-vuotias.

Bourdainia jäivät kaipaamaan suuri joukko läheisiä ja työtovereita, joita on haastateltu uuteen perjantaina ilmestyvään Bourdainin elämästä kertovaan dokumenttiin Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain. Dokumentti on ehtinyt jo kohauttaa sisällöllään, sillä siinä esitetään rajuja väitteitä Bourdainin elämän viimeisistä hetkistä.

Daily Beastin ja Daily Mailin mukaan yksi eniten huomiota herättäneitä asioista oli se, ettei dokumenttiin haastateltu ollenkaan Bourdainin silloista rakastettua ja kumppania, italialaista näyttelijää ja elokuvaohjaajaa Asia Argentoa. Pari tapasi toisensa vuonna 2017, kun Bourdain oli kuvaamassa Parts Unknown -sarjaansa.

Syykin paljastuu pian: dokumentissa maalataan lehtitietojen mukaan melko synkkää kuvaa Bourdainin ja Argenton suhteesta – ja erityisesti siitä, millainen vaikutus suhteella oli Bourdainiin ja hänen elämänsä viimeisiin hetkiin.

Anthony Bourdain ja Asia Argento punaisella matolla vuonna 2017.

Dokumentin mukaan Bourdain rakastui päätä pahkaa Argentoon, ja halusi suhteen toimivan paremmin kuin entisen liittonsa. Bourdainin ja Ottavia Busian liitto oli kariutunut vuotta aiemmin Bourdainin jatkuvaan tien päällä olemiseen. Ex-parilla on vuonna 2007 syntynyt tytär Ariane.

Ex-kollegat kertovat dokumentissa, että Bourdain halusi lopettaa tv-sarjansa kuvaamisen keskittyäkseen suhteeseensa Argenton kanssa. Hän ei halunnut tehdä samoja virheitä, mutta lopulta hän ei kuitenkaan kyennyt jättämään elämäntyötään parisuhteen vuoksi.

Voit katsoa Roadrunnerin virallisen trailerin alta olevalta videolta.

Todellinen rimanalitus nähtiin dokumentin mukaan Hong Kongissa, jonne koko työryhmä matkusti kuvaamaan Parts Unknown -sarjan jaksoa. Ohjelman pitkäaikainen ohjaaja tuli yllättäen kipeäksi, joten Bourdain vaati, että hänen tyttöystävänsä ohjaisi jakson.

Dokumentin mukaan kuvaukset päättyivät katastrofiin ja olivat tuhota koko vuosikausien työn. Argento muun muassa väitetysti keskeytti kuvaukset ja vaati uutta ottoa, kun Bourdain oli rennosti jutustelemassa kohtaamiensa ihmisten kanssa. Kohtaus piti kuvata uudelleen, aivan kuin kyse olisi ollut fiktiivisestä elokuvatuotannosta, jossa kohtauksia voidaan hioa loputtomiin.

– Hän (ohjaaja) ei olisi koskaan, ikinä, tehnyt niin, tuottaja Helen Cho sanoo suoraan dokumentissa.

Työryhmä ajautui dokumentin mukaan kriisiin, kun Bourdain päätti kaiken huipuksi irtisanoa pitkäaikaisen kuvaajansa ja kolminkertaisen Emmy-voittajan Zach Zambonin.

– Hälytyskellot soivat, kun hän antoi potkut Zachille. Jos hän pystyi irtisanomaan jonkun hänen kaltaisensa, kuka vain ydintiimistä olisi korvattavissa, tuottaja Helen Cho sanoo dokumentissa.

Bourdainin kuvaillaan ”polttaneen siltoja ympäriltään” toden teolla. Hänen kerrotaan tunteneen suurta surua avioliittonsa päättymisestä ja tyttärestään, joka joutui kasvamaan isän ollessa paljon poissa. Kenties juuri nämä tunteet aiheuttivat rajun yhteenoton Bourdainin ja hänen ystävänsä David Changin välillä.

– Hän sanoi minulle jotain todella inhottavaa, joka raivostutti minut ihan oikeasti. Hän sanoi, ettei minusta koskaan tulisi hyvää isää. Se sattui ihan helvetisti, Chang kertoo dokumentissa kyyneleet silmissään.

Dokumentti maalaa lehtitietojen mukaan Bourdainista kuvan, jonka mukaan hänestä tuli riippuvainen Argentosta – samaan tapaan kuin aikanaan heroiinista. Bourdainin kuvaillaan tehneen mitä tahansa Argenton puolesta.

– En haluaisi, että hänen perintönsä muuttuisi tällaiseksi synkkyydeksi. Hän ei ollut sellainen. Hän loi jotain, joka oli merkityksellistä. Se oli hänen perintönsä maailmalle, ei se typerä pelleily, mitä hän teki loppuvaiheessa, tuottaja Lydia Tenaglia sanoo.

Anthony Bourdainia jäi kaipaamaan hänen vuonna 2007 syntynyt tyttärensä.

Typerällä pelleilyllä tuottaja viittaa tapahtumiin Ranskan Strasbourgissa, jonne saavuttaessa tilanne oli jo tulenarka. Ranskassa kuvattiin Parts Unknownin jaksot, joita maailma ei saisi koskaan nähdä.

Lehtitietojen mukaan paikalla ollut työryhmä kertoo dokumentissa joutuneensa todistamaan työpäivien aikana Bourdainin suunnatonta raivoa. Raivo johtui paparazzikuvista, joissa Argento pyörii kaupungilla toisen miehen kanssa. Bourdain tulkitsi kuvat niin, että Argento petti häntä.

Viisi päivää myöhemmin Bourdain löydettiin kuolleena hotellihuoneesta.

Dokumentin on luonnehdittu antavan ”vaarallisen selkeästi” sellaisen kuvan, että Argenton kanssa tapahtuneet asiat olisivat lietsoneet Bourdainin päättämään päivänsä.

Dokumentin ohjannut Morgan Neville vastasi syytöksiin Wall Street Journalissa ja kertoi, että hän ei etsinyt dokumentillaan syyllisiä Bourdainin kuolemaan. Hän halusi kertoa tarinan siitä, millaiset tapahtumat voivat ajaa ihmisen epätoivoiseen tekoon.

Ohjaaja kertoo lehden haastattelussa, että hänen ja dokumentin tuottaneen CNN:n asianajajat kävivät sisällön yksityiskohtaisesti läpi sen varalta, että Argento tai joku muu suuttuisi siitä, miten heidät on dokumentissa esitetty.

– Pidin huolen, että mukaan päätyi myös sitaatti tv-ohjaaja Michael Steediltä. Hän sanoi, että ”Anthony tappoi Anthonyn. 60-vuotiaat miehet eivät normaalisti tapa itseään, koska he ovat eronneet jonkun kanssa”, hän muistuttaa.

Bourdain ja Argento edustivat yhdessä huhtikuussa 2018, eli vain muutama kuukausi ennen traagisia tapahtumia.

Ohjaaja myös tyrmää täysin väitteet siitä, että hän yrittäisi syyttää Argentoa Bourdainin itsemurhasta.

– En sano, että hän (Argento) aiheutti Bourdainin itsemurhan. Itsemurha on henkilökohtaista ja mielestäni itsekästä. Anthony oli viimeisen vuoden ajan enemmän ja enemmän maaninen ja masentunut, ohjaaja toteaa.

Myös Argento on antanut julkisuudessa ymmärtää kaipaavansa Bourdainia. Vuosi sitten kesäkuussa hän julkaisi Instagramissa kuvan, jossa hän itkee.

– Kaipaatko tuskaa? Tässä on tuskaa. Ei tarvitse filtteriä. Kaksi vuotta ilman rakastani, Argento itki.