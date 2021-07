”Siellä se äiti taas on alasti” – 56-vuotias huippumalli koettelee Instagramin rajoja kuvillaan: kertoo nyt, mitä hänen lapsensa tästä ajattelevat

Paulina Porizkovan rohkeat kuvat ihastuttavat somessa.

Paulina Porizkova on aktiivinen sosiaalisessa mediassa.

Tsekkiläissyntyinen supermalli ja näyttelijä Paulina Porizkova, 56, jakaa itsestään rohkeita kuvia sosiaalisessa mediassa.

Viikko sitten Porizkova julkaisi itsestään kuvan, jossa hän poseeraa alastomana hotellin kylpyhuoneessa.

Kuvassa Porizkova seisoo kylpyammeessa puhelin kädessään ja häntä ympäröivät useat peilit. Porizkova on kuitenkin peittänyt valitut osat kehostaan käsillään ja kuvan rajauksella.

Kuvatekstissä Porizkova kertoo tarinan kuvan taustalla.

– Roomassa sijaitsevassa hotelli Edenissä, jossa majoitun, on kauniin huoneen lisäksi tämä kaunis kylpyhuone. Töiden ja kiireettömän kylvyn jälkeen minua alkoi tylsistyttämään, mikä johti tähän narsismin juhlaan, alastomaan selfieen, Porizkova kirjoittaa.

– Mitä muuta olisi voinut tehdä? Tarkoitan, sellaisten asioiden lisäksi kuin hyvän kirjan lukeminen tai italialaisen television katseleminen. Se itse asiassa sai minut miettimään, mitä tapahtuisi, jos antaisi miehelle peilin ja kameran sekä paljon vapaa-aikaa verrattuna naiseen, Porizkova jatkaa.

– Ja te, joille alastomuus on vaikea asia, tämä paikka ei ole teitä varten, Porizkova täräyttää lopuksi.

Pauliina Porizkovalle alastomuus on luonnollista.

Kirjoitushetkellä kuvalla on yli 96000 tykkäystä ja yli 7000 kommenttia.

– Rakastan nähdä itsevarman naisen, joka rakastaa vartaloaan, kirjoittaa yksi seuraaja.

Eräs Porizkovan seuraaja kysyy Porizkovalta kuvan yhteydessä, mitä hänen lapsensa ajattelevat siitä, että heidän äitinsä esiintyy alasti Instagramissa.

Siihen Porizkova vastaa, että hänen perheensä on tottunut näkemään hänet alastomana.

– He ovat kasvaneet kotona, joka ei häpeä kehoa millään tavalla. Joten ei, he luultavasti vain sanovat, että siellä se äiti on taas alasti, Porizkova kirjoittaa.