Jessica Simpsonin aviomies jakoi hämmentävän julkaisun somessa: eikö hän todellakaan tiennyt tätä keskeistä faktaa vaimostaan?

Jessica Simpson sai aviomieheltään onnittelut somessa, mutta seuraajat bongasivat omituisen virheen.

Jessica Simpsonin aviomies Eric Johnson, 41, julkaisi Instagramissa hauskan kuvasarjan, jonka yhteydessä hän onnitteli vaimoaan tämän syntymäpäivän johdosta.

Johnsonin kuvien yhteyteen kirjoittama teksti aiheutti kuitenkin pian hämmennystä hänen Instagram-seuraajiensa keskuudessa.

Ilahduttavista kuvista vei huomion se, että Johnson oli kirjoittanut puolisonsa iän väärin.

– Hyvää 39-vuotissyntymäpäivää Jess. Minulla oli liian hauskaa kanssasi eilen. Rakastan tutkia maailmankaikkeutta kanssasi. Opetat lapsillemme rakkautta, vahvuutta ja hauskanpitoa joka päivä ja näytät heille sydämesi, tuli mitä tahansa. Olet uskomaton vaimo, kumppani ja ystävä.

– Mutta en enää koskaan nouse kanssasi vesijetin selkään. Olet hirviö merellä, Johnson vitsailee viitaten kuvaan, jossa hän ja Simpson ovat kahdestaan merellä vesijetin kanssa.

– Hyvää syntymäpäivää! Kippis edessä olevalle luovalle vuodelle! Minä rakastan sinua!! Johnson lopetti.

Seuraajat huomauttivat, että Simpson juhli viime vuonna 40-vuotissyntymäpäiväänsä ja tänä vuonna tähti täytti 41, ei 39.

– Eikö hän ole 41? Kysyi eräs kommentoija.

– Eikö hän syntynyt vuonna 1980? Toinen kysyi.

– Luulin hänen olevan 41, ihmetteli kolmas.

Jessica Simpsonilla ja Eric Johnsonilla on kolme lasta.

Jotkut Johnsonin seuraajista olivat vakuuttuneita siitä, että hän oli kirjoittanut tarkoituksella vaimonsa iän väärin. Seuraajat kommentoivat, että Johnson ja Simpson olivat humoristisesti päättäneet ikääntyä päinvastaiseen suuntaan täytettyään 40.

Johnson ja Simpson alkoivat seurustella tammikuussa 2010. He ilmoittivat kihlauksestaan ​​marraskuussa. Pari meni naimisiin heinäkuussa 2014.

Pariskunnalla on kolme lasta, joista vanhin, Maxwell, on yhdeksänvuotias. Keskimmäinen lapsi Ace on kahdeksanvuotias ja perheen kuopus, Birdie, on kaksi vuotta vanha.

Johnson on entinen amerikkalaisen jalkapallon pelaaja. Hän pelasi ammattilaisliiga NFL:ssä. Johnson on pelannut New Orleans Saints -joukkueessa ja San Francisco 49ersissä, mutta lopetti pelaamisen vuonna 2008 seitsemän NFL-kauden jälkeen.