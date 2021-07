Osallistujat ja asiantuntijat ryöpyttivät Temptation Islandia rajusti – ohjelman tekijät kertovat nyt, mikä Ylen kohuartikkelissa oli heidän mielestään pielessä

Temptation Island Suomi joutui keväällä kohun keskelle, kun Yle esitti rajuja syytöksiä tosi-tv-ohjelmien sisällöistä ja tekotavasta. IS vieraili ohjelman kuvauksissa Marbellassa seuraamassa tuotantoryhmän työskentelyä lähietäisyydeltä.

Tosi-tv-ohjelmat joutuivat keväällä kohun keskelle, kun Ylen tutkivan journalismin ohjelma MOT haastatteli eri formaattien osallistujia selvittääkseen, millaisia piileviä ongelmia realityohjelmien kulisseista mahdollisesti löytyy.

Lue lisää: Temptation Island Suomen kuvaukset käynnistyivät koronan riivaamassa Marbellassa – kaupungin karu tilanne valkeni tuotannolle vasta viime hetkellä

Yksi kolmesta tarkastellusta ohjelmasta oli Temptation Island Suomi, jonka kymmenennen tuotantokauden kuvaukset käynnistyivät hiljattain Espanjassa. IS seurasi Temptation Island Suomen kuvauksia sekä tuotantoryhmän työskentelyä Marbellassa yhteensä kolmen päivän ajan.

Ovatko osallistujat vain tuotannon pelinappuloita?

Ylen MOT-dokumentissa Temptation Island -formaattia arvosteltiin muun muassa epäinhimillisistä osallistujasopimuksista sekä siitä, että tuotantoyhtiö jättäisi ohjelman osallistujat heitteille. Ylen artikkelissa puhuttiin jopa henkisestä manipulaatiosta.

Temptation Island Suomen vastaava tuottaja Martti Sivonen ei allekirjoita Ylen ohjelmasta maalaamaa kuvaa.

IS tapasi Marbellassa Temptation Islandia Suomessa tuottavan Banijay Finland -tuotantoyhtiön vastaavan tuottajan Martti Sivosen. Sivosen puheista voi aistia hänen turhautumisensa kevään uutisointiin.

– Yle esitti näitä yksityiskohtia kolmesta ohjelmasta kärjistäen ja yleistäen. Se on mielestäni todella epäreilua, Sivonen toteaa.

– Yle syytti meitä hyvin vakavista asioista, mutta artikkeli oli hyvin yksipuolinen. Se on aiheuttanut suurta stressiä ja huolta myös tuotantomme jäsenille. Ylen maalaama käsitys siitä, että ohjelmaa tehtäisiin hutiloiden, huonosti ja osallistujia hyväksikäyttäen on kohtuuton, hän lisää.

Lue lisää: Temptation Island -sarjasta kesken kuvausten kotiin lähtenyt Tia lataa Ylellä kovia väitteitä kohuohjelman kulissien takaa

Ylen haastattelussa ohjelman seitsemännellä tuotantokaudella nähty Tia Rauhamäki syytti ohjelman tuotantoa siitä, ettei hän päässyt kuvauksista kotiin sen jälkeen, kun hän sai tietää puolisonsa pettäneen häntä heti ensimmäisenä iltana. Rauhamäen mukaan tuotanto tyytyi vähättelemään tilannetta ja kehotti häntä jäämään. Rauhamäen mukaan tuotanto nosti pöydälle myös mahdollisen sopimussakon.

– Sanoin, että ei ole mitään väliä. Jos päätätte, että tästä tulee sakko, kun haluan oman mielenterveyteni takia pois saarelta, niin antaa tulla, Rauhamäki latasi Ylellä.

Mira Ahola on puhunut jälkikäteen hyvin negatiiviseen sävyyn kokemuksestaan Temptation Islandilla.

Sivonen painottaa, ettei hän vähättele Rauhamäen tai muiden ohjelmaan osallistuneiden ihmisten kokemuksia, mutta muistuttaa, että ne ovat aina subjektiivisia. Sivonen muistaa Rauhamäen tapauksen ja myöntää, että hänen kanssaan haluttiin ensin keskustella asiasta, ennen kuin hänet päädyttiin poistamaan kuvauksista.

– Jos ihminen suutuspäissään ja tunnekuohuissaan päättää lähteä, suosittelemme nukkumaan asian yli ja tietenkin haluamme ensin keskustella asiasta. Samalla pitää ottaa huomioon myös käytännön haasteet. Thaimaasta Suomeen ei pääse ihan sormia napsauttamalla, Sivonen selittää.

– Mikäli joku henkilö kokee osallistumisen liian raskaaksi ja romahtaa, mietimme, miten henkilö voidaan hänen itsensä kannalta parhaalla mahdollisella tavalla poistaa ohjelmasta, hän jatkaa.

Rauhamäen ohella Ylen MOT-dokumentissa ääneen pääsi myös Mira Ahola, joka kertoi tuotannon luvanneen hänelle ennen kuvausten alkamista, ettei hän päätyisi televisioon alastomana. Lopulta Ahola päätyi pettämään puolisoaan ja kaksikon yhteinen yö näytettiin televisiossa.

– Sanottiin, että ei hätää, että kyllä sinä tiedät, milloin sinua kuvataan, että on mikit päällä ja on se kuvaustilanne. Minulle jäi tuonne takaraivoon siitä juuri ne sanat, että ‘kyllä sinä tiedät kun sinua kuvataan‘, Ahola totesi Ylen dokumentissa.

Temptation Island -villoista löytyy kymmeniä kameroita. Lisäksi paikalla on erillinen kuvausryhmä.

Sivonen ei allekirjoita sitä, että osallistujille luvattaisiin ennen kuvausten alkamista, että tietyt asiat eivät päätyisi itse ohjelmaan. Esimerkiksi Marbellan Temptation Island -villassa kameroita on rakennuksen jokaisessa huoneessa ja osallistujat ovat Sivosen mukaan tietoisia siitä, että heitä kuvataan lähes vuorokauden ympäri.

– On täysin mahdollista, että tapahtumahetkellä esimerkiksi ulkotiloista kameroita on jo purettu. Silloin voi syntyä käsitys, että täällä ei enää kuvata. Mutta tällaista ei koskaan luvata, Sivonen selittää.

Mikä on tuotannon vastuu?

Tia Rauhamäki kertoi Ylen MOT-dokumentissa Temptation Islandiin osallistumisen laukaisseen hänellä muun muassa masennuksen, syömishäiriön sekä muita mielenterveysongelmia. Myös Ahola kertoi sairastuneensa masennukseen ohjelman rajun jälkipyykin seurauksena.

Ahola myös syytti ohjelman tuotantoa siitä, ettei hänelle tarjottu tarpeeksi apua, kun tilanteet alkoivat riistäytyä käsistä. Ahola on joutunut ohjelman seurauksena katsojien silmittömän vihan kohteeksi. Tämän Sivonen tuomitsee yksiselitteisesti. Hän kuitenkin toteaa, ettei tuotanto voi vaikuttaa katsojien käytökseen.

– Se, mitä osallistujamme eivät aina ymmärrä on se, että kun ohjelma alkaa pyöriä televisiossa, heistä tulee julkisuuden henkilöitä. Se palaute, mitä Mira sai osakseen, oli ihan järkyttävää. Mutta me emme voi kontrolloida sitä loputtomiin, Sivonen sanoo.

– Olemme tietysti huomioineet somen raaistumisen ja pyrimme kausi kaudelta auttamaan osallistuja kohtaamaan mahdollisen rajunkin kirjoittelun paremmin.

Temptation Island Suomen kymmenettä kautta kuvataan parhaillaan Marbellassa.

Ahola ja Rauhamäki myös kritisoivat ohjelman tuotantoa siitä, ettei osallistujien mahdollisia mielenterveysongelmia selvitetty tarpeeksi huolellisesti ennen kuvausten alkamista. Sivosen mukaan tuotanto tekee asiassa voitavansa, mutta loppukädessä he ovat sen tiedon varassa, jota osallistujat ovat itsestään valmiit jakamaan.

– Meillä ei ole pääsyä kenenkään terveystietoihin. Jos ihminen ei kerro meille esimerkiksi aikaisemmista traumoista tai raskaista kokemuksistaan, se on hänen oma ratkaisunsa, Sivonen toteaa.

– Totta kai ymmärrän, että tämä voi olla osallistujille henkisesti todella raskas kokemus. Mutta se, kuinka paljon se on kiinni tuotannosta ja kuinka paljon osallistujan omasta käytöksestä, on jokaisen itsensä pääteltävissä.

IS tapasi Marbellassa myös parhaillaan kuvattavan tuotantokauden psykologina toimivan Camilla Lindströmin. Ohjelman tuotannossa on hyödynnetty psykologeja ennenkin, mutta Espanjassa asuva Lindström on mukana ensimmäistä kertaa.

Psykologi Camilla Lindström haastatteli osallistujia jo casting-vaiheessa.

Lindström kertoo Ilta-Sanomille keskustelleensa jokaisen ohjelman osallistujan kanssa niin yhdessä kuin erikseenkin. Lindström oli paikan päällä seuraamassa myös ensimmäistä iltanuotiota, jotta hän olisi välittömästi osallistujien saatavilla tilanteen niin vaatiessa.

Tulevalla kaudella nähtävät pariskunnat kehuivat Ilta-Sanomille Lindströmistä ja hänen kanssaan käydyistä keskusteluista olleen iso apu ennen kuvausten alkua. Osallistujista jokainen tunnusti törmänneensä keväiseen uutisointiin, mutta yllättyneensä positiivisesti siitä, miten tuotanto on ottanut heidät ja heidän tarpeensa huomioon Marbellassa.

Lindström kuitenkin muistuttaa, että pahin on vasta edessä. Ihmistä ei voi määräänsä enempää valmistella ennalta tämän kaltaiseen kokemukseen.

– Toki pyrimme käymään etukäteen läpi mahdollisia tilanteita, joita eteen saattaa tulla. Mutta ihminen ei voi koskaan tietää ennalta, miten hän reagoi johonkin asiaan tai tapahtumaan. Se korostuu tämän kaltaisissa formaateissa, joissa ollaan hyvin henkilökohtaisten asioiden äärellä, Lindström pohtii.

Sopimuksia mahdollista käydä läpi

Ylen MOT-dokumentissa keskusteluun nousivat myös eri tosi-tv-formaattien osallistujasopimukset. Ylen haastattelema professori Olli Norros kuvaili Temptation Islandin osallistujasopimusta koomiseksi, etenkin sopimukseen kirjatun salassapitovelvollisuuden vuoksi. Ylen mukaan sopimuksessa muun muassa kielletään osallistujia puhumasta tuotannosta tai yhdestäkään tuotannon jäsenestä negatiiviseen sävyyn

– Tämä on sananvapauden rajoittamista, joka ei ole kestävää. Onhan se selvää, että henkilön joka on ollut mukana, pitää voida asianmukaista ja julkista keskusteluakin tästä käydä, emeritusprofessori Niklas Bruun puolestaan totesi Ylelle.

Wirtanen tarkkaili kauden ensimmäisten bileiden kulkua monitoreiden läpi.

Tuottaja Sivonen myöntää, että Temptation Island Suomen osallistujasopimuksiin on kirjattu sopimussakko. Hän kuitenkin muistuttaa, että tähän päivään mennessä yksikään osallistujista ei ole kyseistä sakkoa joutunut maksamaan. Sivosen mukaan sopimussakossa on kyse tuotannon työn suojelemisesta, ei osallistujien ”kiusaamisesta”.

– Tämä tuotanto työllistää kymmeniä ihmisiä ja jos joku kertoo ohjelman sisällöstä ennen aikojaan, se vesittää kaikkien näiden ihmisten työn. Tämän vuoksi sopimuksiin on kirjattu sakot, Sivonen selittää.

Ohjelman tuottaja Ilari Wirtanen kertoo käyvänsä sopimusten sisällön tarkasti läpi osallistujien kanssa.

Myös ohjelman tuottaja Ilari Wirtasen mukaan sopimusten sisältö käydään tarkasti läpi jokaisen osallistujan kanssa, ja halutessaan heillä on oikeus näyttää sopimus myös kolmannelle osapuolelle.

– Minä olen se ihminen, joka allekirjoittaa nämä sopimukset osallistujien kanssa. Heidän kanssaan käydään tarkasti läpi, mihin he ovat ryhtymässä. Kaikista sopimuskohdista on missä tahansa vaiheessa mahdollista kysyä lisää, Wirtanen avaa prosessia.

Mikä nyt muuttuu?

Temptation Island Suomi viettää tulevana syksynä juhlakauttaan, sillä parhaillaan kuvattava tuotantokausi on järjestyksessään kymmenes. Juhlakauden kunniaksi formaatin perinteistä kaavaa tullaan rikkomaan ja luvassa on useampia muutoksia. Sivonen kuitenkin painottaa, että näitä muutoksia on valmisteltu jo pitkään.

– Olemme jo pitkään vieneet Suomen Temptation Islandia uuteen suuntaan. Konkreettisesti tämä näkyy esimerkiksi tarjotun alkoholin, varsinkin kirkkaiden sellaisten määrän pienenemisenä, Sivonen selittää.

Tuotannossa tarkkaillaan kilpailijoita herkeämättä aina kuvausten ollessa käynnissä.

Temptation Island Suomi on koko ohjelman historian ajan henkilöitynyt juontaja Sami Kuroseen. Kuronen allekirjoittaa Sivosen näkemyksen siitä, että esimerkiksi iltanuotio on muuttanut muotoaan hiljalleen vuosien saatossa. Kuronen itse kokee iltanuotiotilanteiden muuttuneen keskustelevampaan suuntaan, minkä hän näkee yksinomaan positiivisena asiana.

– Osallistujien ”grillaaminen” oli ehkä enemmän niiden ensimmäisten kausien teema. Minulla ei ole oikeutta tehdä päätöksiä kenenkään puolesta tai ohjata ihmisiä mihinkään suuntaan. Koko iltanuotion tavoitteena on käydä hyvässä hengessä yhdessä läpi asioita, jotka voivat olla osallistujille hyvin raskaita ja henkilökohtaisia, Kuronen toteaa.

Sami Kuronen on juontanut Temptation Islandia niin kauan kuin ohjelmaa on Suomessa tehty.

Vaikka Sivonen ei allekirjoita Ylen artikkelissa esitettyjä väitteitä, on osallistujien kokemukset otettu tuotannossa vakavasti. Ohjelman tuotantoyhtiö teetätti osallistujilleen kyselyn, jossa kartoitettiin heidän kokemuksiaan ohjelmaan osallistumisesta. Saatuja tuloksia hyödynnetään jatkossa ohjelman tekemisessä.

– Olemme käyneet tulokset läpi kanavan kanssa ja keskustelleet mahdollisesti toistuvista teemoista. Tämä kysely kertoo meille hieman eri tarinaa kuin tämä keväinen kohu, Sivonen kertoo.

Temptation Island Suomi -ohjelmaa tuottaa Banijay Finland ja sitä esittää televisiokanava Nelonen. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.