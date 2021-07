Emmy -gaalan ehdokkaat julkaistiin: Scifi-sarja The Mandalorian ja kuninkaallisdraama The Crown kahmivat huimat määrät ehdokkuuksia

Marvelin WandaVision-sarja sai jopa 23 ehdokkuutta. Sarjaa on kuvailtu oodiksi sitcom-televisiolle.

Emmy-gaalan ehdokkaat julkaistiin tiistai-iltana. Emmy-gaala järjestetään Los Angelesissa 19. syyskuuta.

Eniten ehdokkuuksia haalivat Disney+-suoratoistopalvelun The Mandalorian ja Netflixin The Crown. Molemmat saivat 24 ehdokkuutta. Seuraavaksi eniten ehdokkuuksia sai Marvelin minisarja WandaVision 23 ehdokkuudellaan.

Sekä The Mandalorian että The Crown ovat BBC:n mukaan ehdolla muun muassa parhaaksi draamasarjaksi.

The Mandalorian -sarja on uusi avaruuswestern, joka sijoittuu George Lucasin luomaan Tähtien sota -universumiin.

The Crown -draamasarja kertoo tositapahtumiin perustuen brittikuninkaallisista. Kuvassa näyttelijät Olivia Colman näyttelemässä kuningatar Elisabet II:sta sekä Tobias Menzies näyttelemässä jo edesmennyttä prinssi Philipiä.

Viime kevään hittisarjoihin kuulunut Emily in Paris kilpailee parhaan komediasarjan palkinnosta. Ehdokkaiden joukossa on myös Micaela Coelin kehuttu I May Destroy You, joka sai yhdeksän ehdokkuutta.

BBC:n mukaan brittinäyttelijät dominoivat ehdokkuuksissa niin nais- että miesänäyttelijöiden osalta.

WandaVisionin Paul Bettanyn ja Elizabeth Olsenin lisäksi myös Kate Winslet on ehdolla HBO-sarjasta Mare of Easttown, Cynthia Erivo Genius Arethasta ja Anya Taylor-Joy huippusuositusta Musta kuningatar -sarjasta. Brittimiesten osalta ehdolla parhaaksi näyttelijäksi ovat Ewan McGregor sarjasta Halston sekä Hugh Grant sarjasta The Undoing.

Brittinäyttelijä Kate Winslet näyttelee HBO:n uutuussarjassa Mare of Easttown amerikkalaisen pikkukaupungin etsivää.

Anya Taylor-Joy näyttelee Netflixin huippusuositussa Musta kuningatar -sarjassa shakkineroa Beth Harmonia.

Deadline-sivusto kirjoittaa, että tämän vuoden Emmy-ehdokkaat ovat ennätyksellisen ei-valkoisia. Näyttelijä- ja realitykategorioiden ei-valkoisten ehdokkaiden osuus nousi viime vuodesta 17 prosenttia.

Marvelin elokuvat ja sarjat kahmivat jopa 28 Primetime-ehdokkuutta. Marvel-tuotannoista eniten ehdokkuuksia sai WandaVision huimalla 23 ehdokkuudellaan. Falcon and the Winter Soldier -elokuva, joka sijoittuu Marvelin Captain America -elokuvasarjaan, sai ehdokkuuksia viisi.

Näyttelijät Elizabeth Olsen (vas.) ja Paul Bettany saivat parhaan näyttelijän Emmy -ehdokkuudet roolistaan sarjassa WandaVision. Kuvassa myös näyttelijä Teyonah Parris, joka näyttelee sarjassa Monica Rambeauta.

WandaVision sai ehdokkuuden muun muassa parhaaseen minisarja -palkintoon, sekä sen näyttelijät Paul Bettany ja Elizabeth Olsen saivat hahmoistaan Wanda Maximoffista ja Visionista ensimmäiset Emmy-ehdokkuutensa. Näyttelijä Kathryn Hahn sai myös sivuhahmon Emmy-ehdokkuuden WandaVisionin Agatha-hahmon näyttelemisestä.

WandaVisionin ehdokkuusmäärä ei tule yllätyksenä, sillä sarjaa on pidetty oodina sitcom-televisiolle.