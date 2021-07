Amerikan kovimmat keräilijät -sarjan tähden yhdeksän vuoden avioliitto päättyi – uusi tyttöystävä on entinen Playboy-malli ja tosi-tv-kasvo

Amerikan kovimmat keräilijät -tv-sarjan tähden Mike Wolfen vaimo haki avioeroa miehestään viime marraskuussa.

Fox Newsin mukaan Wolfe, 52, on löytänyt kahdeksan kuukautta avioeron jälkeen uuden tyttöystävän, joka on entinen Playboy-malli ja tosi-tv-kasvo Leticia Cline, 42. Cline on toiminut Playboyn lisäksi mallina Maximille ja esiintynyt esimerkiksi Beauty and the Geek -tosi-tv-ohjelmassa.

TMZ:n mukaan parin suhde olisi jo vakavalla tasolla. Wolfe ja Cline ovat tunteneet vuodesta 2018, ja viimeaikoina Cline on nähty Wolfen kanssa Amerikan kovimmat keräilijät -ohjelman kuvauksissa.

Peoplen mukaan Wolfen ex-vaimo Jodi kertoi avioeron oikeudenkäyntiasiakirjoissa, että hän ja miehensä ovat kykenemättömiä elämään yhdessä ja että kaikki toiveet asioiden selvittämisestä ja sovinnosta ovat mahdottomia.

Mike Wolfella on jo uusi tyttöystävä.

Jodi Wolfe on asiakirjojen mukaan toivonut myös oikeudenmukaista omaisuuden ja velkojen jakoa, tai ainakin sopimusta, jossa neuvottaisiin, kuinka jako tehtäisiin. Ex-pariskunnalla on yhteinen 9-vuotias tytär.