Valtavia rahasummia suomalaisnaisiltakin vieneestä Tinder-huijarista tehdään dokumentti

Pohjoismaalaisilta naisilta tukoittain rahaa petkuttanut mies päästettiin viime vuonna vankilasta lusittuaan vain kolmasosan tuomiostaan.

Suoratoistopalvelu Netflix on julkaisemassa dokumentin naisia deittisovellus Tinderissä huijanneesta miehestä, kertoo Variety. ”Tinder Swindlerinä” tunnettu mies huijasi vuosien varrella Tinder-osumiltaan miljoonia. Uhrien joukossa oli myös suomalaisia.

Venäläisenä Simon Leviev -nimisenä timanttioligarkkina esiintynyt mies on todellisuudessa israelilainen huijari nimeltään Shimon Hayut.

Varietyn mukaan tulevassa dokumentissa seurataan Hayutin uhreja ja sitä, miten miehen todellinen identiteetti selvisi heille ja miten he saattoivat Hayutin oikeuden eteen.

Netflixin dokumentti on samoilta tekijöiltä kuin dokumentit Three Identical Strangers ja Don't F*** With Cats. Tinder-huijaridokumentin ohjaa Felicity Morris.

Monet Hayutin uhreista olivat pohjoismaisia naisia. Mies tuomittiin Suomessa vuonna 2016 kahden vuoden vankeusrangaistukseen, sillä hän oli kavaltanut yhteensä 200 000 euroa kolmelta naiselta. Hayut vapautui Suomessa vankilasta maaliskuussa 2017, jolloin hänet karkotettiin Israeliin.

Mies jatkoi kuitenkin rötöstelyään ympäri Eurooppaa ja vuonna 2019 Hayut otettiin kiinni Kreikassa, josta hänet siirrettiin Israeliin. Israelilainen tuomioistuin tuomitsi miehen 15 kuukauden vankeuteen maksuvälinepetoksesta ja väärentämisestä.

Simon Hayut huijasi rahaa myös suomalaisnaisilta.

Monien harmiksi mies istui linnassa vain kolmasosan ajasta ja vapautui vankilasta keväällä 2020 koronasääntöjen vuoksi.

– Olen shokissa ja pettynyt. Nyt kun hän on vapaalla, hän voi huijata taas toisia, se on kaikki, mitä hän osaa, kommentoi Expressenille reilu vuosi sitten Pernilla Sjöholm, jolta Hayut on kavaltanut rahaa.

– Hänen pitäisi olla vankilassa tai jossain muualla lukkojen takana. Hän huijasi ihmisiä ja hänet vapautettiin viiden kuukauden jälkeen. Ovatko ihmiset tulleet hulluiksi Israelissa, Sjöholm sanoi.

Vapauduttuaan vankilasta Hayut kutsui israelilaisen Kanal 12 -kanavan haastattelussa häntä syyttäviä naisia patologisiksi valehtelijoiksi. Mies väitti rikastuneensa kryptovaluutta Bitcoinin avulla.

Samassa ohjelmassa nähtiin myös suomalaisnainen, joka kertoi, että mies huijasi häneltä noin 50 000 euroa.

– Olen yksinhuoltajaäiti ja annoin hänelle kaikki säästöni... En ole vielä onnistunut rakentamaan elämääni uudestaan, nainen kertoi tv:ssä.

Hayutin huijaukset alkoivat kuukausien tiiviillä viestittelyllä, ja luottamuksen rakentamisen jälkeen mies alkoi pyytää naisilta mittavia rahasummia. Lisäksi Hayut vei deittejään hintaville luksusmatkoille.

Suomalainen Jenni kertoi toissa vuonna IS:lle luksuslomastaan miehen kanssa. He tutustuivat InviteTravel -matkailusovelluksen kautta, ja Hayut lupasi maksaa Jennille ja tämän ystävälle loman. Jenni epäröi ensin, mutta tarttui tarjoukseen.

Tel Avivin -loma sujui naisten osalta hyvin viiden tähden hotellissa. Naiset tiesivät miehen ympärillä pyörineistä huhuista, mutta Hayut suuttui niistä kysyttäessä.

– Meillä kävi hyvin: euroakaan mennyt, ei ollut mitään escort-toimintaa, vaikka somessa niin huhuttiin, tai mitään muuta epäilyttävää. Meillä kävi hyvä tuuri, mutta jollain muulle voi käydä tosi huonosti, Jenni kuvaili IS:lle viime helmikuussa.

– Reissua en silti jättäisi tekemättä, vaikka näin kahden vuoden jälkeen tuleekin ilmi tällainen tapaus, joka todella avaa silmiä ja hämmästyttää. Olimme onnekkaita.

