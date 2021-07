Thaimaalainen sometähti Pinja, 34, muutti Suomeen ja yllättyi heti lentokentällä – yksi asia uudessa kotimaassa tuotti alkuun suunnatonta päänvaivaa

Pinyaphat Häkkinen viihtyy hyvin nykyisellä kotipaikkakunnallaan Kouvolan Koriassa.

Kuusi vuotta sitten thaimaalaissyntyinen Pinyaphat Häkkinen, 34, teki yhden elämänsä suurimmista päätöksistä. Hän päätti jättää taakseen kaiken tutun ja turvallisen muuttaakseen Suomeen nykyisen aviomiehensä Marko Häkkisen perässä.

Pinyaphat, suomalaisittain Pinja, oli ennen muuttoaan vieraillut Suomessa vain kerran. Vaikka ensimmäinen visiitti ajoittui keskelle synkintä talvea, nainen tykästyi tulevaan kotimaahansa samantien.

– Jännitin matkaa etukäteen valtavasti. Kun saavuin Helsinki-Vantaan lentokentälle, kaikkialla oli valtavasti lunta. Ajattelin heti, että onpas ihanaa, Häkkinen kertoo.

Häkkisen mukana Suomeen muutti hänen silloin 8-vuotias poikansa. Naisen vanhemmat, isosisar sekä pikkuveli jäivät asumaan Thaimaahan.

– Äitini vierailee Suomessa joka kesä, ja hän viihtyy täällä todella hyvin. Tosin nyt korona-aikana hän ei ole päässyt matkustamaan tänne, Häkkinen harmittelee.

Vaikka Häkkinen kertoo kotiutuneensa Suomeen ja nykyiselle kotipaikkakunnalleen Kouvolaan hyvin, jotkin asiat ovat vaatineet erityistä totuttelua. Etenkin suomen kielen opettelu tuotti Häkkiselle aluksi suuria vaikeuksia.

– Pää menee pyörälle pelkästään kaikkien taivutusmuotojen ajattelemisesta.

Pinyaphat Häkkinen muutti Suomeen kesällä 2015.

Nykyisin Häkkisen 14-vuotias poika hallitsee suomen kielen äitiään paremmin, sillä poika käyttää kieltä päivittäin niin koulussa kuin jalkapalloharjoituksissakin.

– Kun opettelin suomea, minulle kerrottiin, että kello voi olla yksi, kaksi tai kolme. Kerran kysyin pojaltani, milloin tulen hakemaan häntä jalkapalloharjoituksista. Hän vastasi, että yheltä. Mietin, mitä ihmettä se tarkoittaa. En kehdannut kysyä pojaltani, joten soitin miehelleni selvittääkseni, mitä se ”yheltä” oikein tarkoittaa, Pinja Häkkinen nauraa.

Pian muuton jälkeen Marko Häkkinen osti morsiamelleen lahjaksi sienikirjan, josta tämä pystyi harjoittelemaan suomen kieltä. Ostos ei mennyt hukkaan, sillä Pinja Häkkinen elättää itsensä nykyisin sienestämällä ja marjastamalla.

– Pinja tuntee sienet paljon minua paremmin, Marko kehuu.

– Joo, ja tärkeintä sienestämisessä on se, ettei koskaan saa poimia sellaisia sieniä, joita ei tunne, Pinja jatkaa.

Pinyaphat Häkkinen työllistää itsensä marjastamalla ja sienestämällä.

Naisen elinkeino on vienyt hänet myös yllättäviin tilanteisiin. Kaksi vuotta sitten Pinja Häkkinen koki nimittäin jotain sellaista, mitä suurimmalle osalle suomalaisista tapahtuu vain painajaisunissa.

Häkkinen oli marjastamassa äitinsä kanssa Kouvolan Värälässä, kun kaksikko joutui kasvokkain suomalaisen suurpedon kanssa.

– Aluksi huomasimme vain kakkakasan, mutta pian näimme pienikokoisen karhun viereisen puun takana. Äitini olisi halunnut heittää eläintä jollakin, jotta se pelästyisi ja lähtisi tiehensä. Kielsin häntä tekemästä niin, ja opastin äitiä perääntymään rauhallisesti. Selvisimme tilanteesta säikähdyksellä.

Viimeisen kuuden vuoden aikana Häkkinen on suomalaistunut vauhdilla, ja yksi hänen talviajan harrastuksistaan on monen suomalaisen suosikkilaji avantouinti. Arkeaan videosovellus TikTokissa jakava Häkkinen on lisännyt tililleen otoksia myös avantouintireissuiltaan. Videot ovat herättäneet paljon ihmetystä Häkkisen kaakkois-aasialaisissa seuraajissa.

– Talvella lisäsin tililleni videoita, joissa olin pilkkimässä. Seuraajani ihmettelivät, että mitä ihmettä oikein puuhaan.

Pinyaphat Häkkinen tekee mobiilisovellus TikTokiin videoita, joissa hän kertoo elämästään Suomessa. Naisella on palvelussa yli 1,1 miljoonaa seuraajaa.

Häkkinen jakaa kiinalaisomisteisessa mobiilisovelluksessa thainkielisiä videoita, jotka käsittelevät lähinnä Suomen luontoa sekä hänen elämäänsä Suomessa. Häkkisellä on TikTokissa yhteensä yli 1,1 miljoonaa seuraajaa, joista valtaosa asuu Kaakkois-Aasiassa.

Toisinaan Häkkinen lisää TikTokiin myös videoita, joissa hän laittaa thairuokaa. Hänen toiveenaan on jossain kohtaa oppia tekemään myös suomalaisia perinneruokia.

– Mieheni äiti tekee todella hyvää, suomalaista ruokaa. Sellaista olisi kiva osata kokata.

Kun Häkkiseltä tiedustelee hänen suosikkiruokaansa Suomesta, vastaus on selkeä:

– Jouluruuat, etenkin kinkku ja lohi, ovat herkullisia. Mämmistä ei kauheasti välitä, hän naurahtaa.