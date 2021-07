Chachi Hildénin laskettu aika lähenee – jakoi somessa erikoisen vinkin synnytyksen käynnistämiseen

Viimeisillään raskaana oleva Chachi Hildén toivoo, että synnytys käynnistyisi pian.

Duudsoneista tuttu Jukka Hildén, 40, ja hänen puolisonsa Chachi Hildén, 25, odottavat toista lastaan.

Viimeisillään raskaana oleva tanssija ja somepersoona jakoi Instagram-tilillään energisen tanssivideon, jonka myötä hän jakaa vinkkinsä synnyttämisen käynnistämiseen.

– Jotkut naiset yrittävät saada synnytyksen käynnistymään kävelemällä toinen jalka katukiveyksellä, pomppimalla jumppapallolla tai syömällä tulista ruokaa... Minä yritän sitä tekemällä Tiktok-tansseja, Hildén kirjoittaa kuvatekstissä.

– Olet niin cool, puoliso Jukka ihastelee kommenteissa.

Chachi Hildénillä on Instagramissa huimat 1,7 miljoonaa seuraajaa. Sen lisäksi hänellä on YouTube-kanava, jolla on 1,65 miljoonaa tilaajaa.

Hildénit menivät naimisiin syyskuussa 2019. Tytär Sophia syntyi saman vuoden marraskuussa.

Perheen virallinen koti on Los Angelesissa, mutta he ovat viettäneet runsaasti aikaa Jukan kotimaassa Suomessa, jossa Sophia-tytär syntyi.

Hildénillä on aiemmasta liitostaan vuonna 2010 ja 2014 syntyneet lapset.