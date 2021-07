Virpi Hämeen-Anttila ei ole tavannut Skotlannissa työskentelevää miestään puoleentoista vuoteen: ”Toiveikkaana odotan ensi joulua”

Kirjailija Virpi Hämeen-Anttila kuvasi viikkonsa. Kirjailijan arki paljastui varsin sporttiseksi.

Miehesi Jaakko Hämeen-Anttila asuu työnsä vuoksi Skotlannissa. Oletko pystynyt näkemään miestäsi nyt korona-aikana?

– Olemme olleet pelkästään Skype-yhteydessä vuoden 2020 alusta saakka. Matkoja on varattu, ja aina ne ovat peruuntuneet. Skotlannissa on ollut aika paha tautitilanne. Koronarajoitusten ja ankarien karanteenien lisäksi on tullut työesteitä aina kun korona näytti helpottavan. Toiveikkaana odotan ensi joulua!

Mistä sait idean uusimman romaanisi Juhannusyön painajainen tarinaan?

– Tahdoin kirjoittaa perinteisen kuka-sen-teki-dekkarin Agatha Christien tyyliin. Samalla minua houkutteli ajatus ”vuoden 1922 Temptation Islandista”, jossa joukko nuoria ja kauniita ihmisiä, joilla on keskenään jos jonkinlaisia suhteita, juhlii juhannusta railakkaasti saaressa, ja jotakin kauheaa tapahtuu. Tästä se sitten lähti!

Millainen on mielestäsi täydellinen kesäyö?

– Ollaan Suomessa luonnon helmassa, mielellään järven rannalla, jossa vesi välkkyy valkoisten koivunrunkojen välistä. Vallitsee valoisa hämy ja ilma on vilpoisan lämmin, ja ensimmäiset linnut alkavat laulaa. On hyvää seuraa, ehkä lauluakin, kylmää valkoviiniä ja jotakin syötävää. Tai sitten voin tehdä itsekseni aamuyön kävelyn metsässä.

Maanantai 5.7. ”Lenkkeilemässä. Havukallio on niin upea.”

Tiistai 6.7. ”Toinen annos. Vapise, covid!”

Keskiviikko 7.7. ”Mattoja pyykkäämässä Matarissa, vieressä uimaranta.”

Torstai 8.7. ”Isot laitteet ja pieni nainen.”

Perjantai 9.7. ”Uimahallit ovat taas auki, ihanaa!”

Lauantai 10.7. ”Auringon kärventämät hiukset käsittelyssä, paikka Redi. ”