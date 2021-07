Miss Suomi -finaaliin päässyt Nicole Söderström kertoo Instagramissa syitä kisasta jättäytymiseen.

Miss Suomi -finalistit Katariina Juselius ja Nicole Söderström päättivät jättää vuoden 2021 missikilpailun kesken. Missiorganisaation maanantaina julkaistussa tiedotteessa kerrottiin, että Söderström ja Juselius vetäytyivät kisasta pois, sillä he eivät ehdi muilta töiltään osallistua kilpailun vaatimiin koulutuksiin.

Maanantai-iltana Nicole Söderström kertoi Instagramissa syitä päätökselleen ja esitti kovia syytöksiä missiorganisaatiota kohtaan.

– Musta tuntui, ettei musta koskaan tykätty ja tunsin jääneeni porukan ulkopuolelle. Ei tyttöjen puolelta, vaan enemmänkin organisaation puolelta, hän esitti Instagramin Stories-osioon kuvatulla videolla.

– Tuntuu, että sieltä valittiin ne lempparitytöt, ja jos siihen ei kuulunut, oli tosi vaikea päästä siihen porukkaan.

Söderström kokee, ettei kilpailussa pärjää ilman julkisuutta.

– Tuntuu pahalta, että tämä on ollut haaveeni pikkutytöstä lähtien, mutta tämä kilpailu on aivan eri kuin mitä katsoin kymmenen vuotta sitten telkkarissa, Söderström sanoi.

– Tai mulle on ainakin jäänyt sellainen kuva, että sä et pärjää tässä kilpailussa, jos sulla ei ole aiempaa julkisuutta tietyissä piireissä.

Söderströmin mukaan hän mietti vetäytymistä jo kilpailun ensimmäisenä päivänä.

– Kun näimme muiden tyttöjen kanssa ensimmäistä kertaa, organisaatiosta sanottiin, että tytöt nyt on kova kilpailu ja nyt mennään kyynärpäätaktiikalla. Ajattelin heti, että ei kuulosta hyvältä, koska arvostan reilua peliä.

Söderström sanoo, että kilpailun kritisointia pyritään estämään.

– Vaikka kuinka päätäni yritetään kääntää, haluan pysyä omassa totuudessani ja kertoa aidosti, miltä minusta tuntuu.

Nicole Söderström on tavoitellut kruunua neljänä vuonna. Viime vuonna hän kilpaili semifinaaliin asti.

Nicole Soderström osallistui kisaan myös vuosina 2020 ja 2019 ja yritti mukaan myös vuonna 2018, muttei saavuttanut tuolloin semifinaalipaikkaa.

Missiorganisaatio tyrmää syytökset

Finnartist Oy:n toimitusjohtaja Sunneva Sjögrén sanoo, että Söderströmin esittämät väitteet tulivat hänelle täytenä yllätyksenä.

Sunnevan mukaan hän keskusteli Söderströmin kanssa tämän vetäytymispäätöksestä hyvässä hengessä.

– Hän kiitti vuolaasti kaikista koulutuksista ja kokemuksista sekä kilpailun kautta tulevasta julkisuudesta, mitä hän on saanut neljän vuoden aikana. Hänen esittämänsä väitteet ovat hänen omia tuntemuksia ja mielipiteitä, mutta se ei tee niistä faktoja. Muistutan kaikille totuudessa pysymisen tärkeydestä, Sunneva sanoo IS:lle.

– Nicole jopa omassa Insta-päivityksessään kertoi keksineensä organisaatiolle tekosyitä, miksi hän ei tullut paikalle koulutuksiin ja tilaisuuksiin. Siksi on hyvä, että hän luovutti tässä vaiheessa itse, sillä muut finalistit kamppailevat tosissaan kruunusta ja sen tuomista mahdollisuuksista.

Söderström jakoi Instagramissa myös viestejä, joiden lähettäjät kertoivat olleensa aiemmin mukana missikisoissa. Erään viestin mukaan kilpailun suosikit saivat etuoikeuksia, kuten paremmat vaatteet kuvauksissa.

Sunneva kiistää, että kilpailuun valittaisiin ennakkosuosikkeja ja sen, että toiset saisivat erityiskohtelua.

– Kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti ja tasaväkisesti. Yleensä missit saavat sanoa oman mielipiteensä, mutta toki muotinäytöstilanteissa asiakas päättää, mitä heille puetaan päälle. Se on normaali käytäntö, kun toimii mallina, Sunneva sanoo.

– Kilpailutilanteessa erilaiset äänestykset ja myös finalistit tekevät toisistaan ennakkosuosikkia, mutta on hyvä muistaa, että voittajat valitsee tuomaristo, jossa on muun muassa aina yksi median edustaja. Minun aikanani kaikkia finalisteja on aina kohdeltu tasaväkisesti, eli heillä on täysin samat koulutukset ja samat edut.

Sunneva sanoo, että kilpailun aikana jotkut finalistit saattavat kokea epävarmuutta ja verrata itseään muihin.

– Olemme pyrkineet painottamaan, että finalistit keskittyisivät vertailun sijaan itsensä kehittämiseen, sillä koulutusta on kilpailun aikana paljon tarjolla.

Sunnevan mukaan julkisuus ei ole edellytys kisassa menestymiselle.

– Jos miettii edellisiä voittajia, kuten Alina Voronkovaa, Shirly Karvista, Michaela Söderholmia tai Viivi Altosta, heistä kukaan ei ollut entuudestaan julkisuudesta tuttu.

Hän kuitenkin myöntää sanoneensa kilpailun alussa ”kyynärpäätaktiikasta”.

– Sanoin sen pilke silmäkulmassa ja sitaateissa ”kyynerpäätaktiikalla”, koska kyseessä on All stars -kilpailu eli taso on kova, tehtävät ovat vaativia ja niissä tarvitaan idearikkautta ja heittäytymistä.

Sunneva kertoo jutelleensa Söderströmin kanssa puhelimessa syytösten jälkeen.

– Kerroin hänelle olevani hyvin surullinen, ettei hän pysy totuudessa ja tämän ilmaisin myös hänelle. Uskon että hänen tunteensa ovat aitoja, mutta mielipiteet eivät ole faktoja.

Miss Suomi 2021 kruunataan lauantaina 18. syyskuuta.