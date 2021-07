Suvi Teräsniska julkaisi kuvan valtavasta urakastaan – seuraajat ylistävät laulajan omistautumista

Suvi Teräsniskan mittava operaatio kerää faneilta kehuja Instagramissa.

Laulaja Suvi Teräsniska julkaisi sunnuntaina Instagram-tilillään kuvan, joka sai fanit hehkuttamaan Teräsniskan kunnianhimoista projektia. Kuvassa Teräsniska istuu olohuoneensa lattialla keskittyneenä tussi kädessään, ja laulajaa ympäröivät kymmenet pahvilaatikot.

Erikoiselle näylle löytyy selitys julkaisun kuvatekstistä. Laulajalla on edessään melkoinen nimikirjoitusurakka.

– Ostin levy-yhtiön varastot tyhjiksi omista levyistä. Normaalisti mulla ei kulje mitään tuotemyyntiä mukana mutta syksyn Ihmisen poika -konserttikiertueelle sellainen jälleen tulee, Teräsniska aloittaa kuvatekstinsä.

– Päätin olla kaukaa viisas ja nimmaroida levyjä valmiiksi. Eli jos ostat jonkun levyni kiertueella niin kyllä siinä on ihan aito nimmarini ja niitä on kuulkaa hiki hatussa kirjoiteltu, laulaja jatkaa.

Monet laulajan Instagram-seuraajat ovat ihastelleet kuvan kommenteissa Teräsniskan omistautuneisuutta. Kuvan perusteella edessä on satojen ellei tuhansien nimikirjoitusten urakka.

– Ton jälkeen käsi kramppaa.

–Kova on urakka. Tsemppiä!

– Kova homma. Toivottavasti muistat aina välillä pyöritellä ranteita jne.

– Onneks kiertueeseen on vielä aikaa!

– Saa käsi kipeenä nimmareita tehä.

Eräs kommentoija kutsuu laulajaa jopa Suvi Teräsranteeksi.

– Uuuuuuuh, kommentoi myös laulaja Irina urakkaa hauis-emojin ja nauruhymiön kera.

Välittömästä Instagram-sisällöstään tunnettu Suvi Teräsniska on kolmen pojan äiti. 11 albumia julkaissut laulaja nähdään tulevalla Vain elämää -kaudella, joka on ohjelman peräti 12. kausi. Syksyllä on luvassa myös laulajan Ihmisen poika -kiertue, jota varten artisti levyjä nimmaroikin.

Lue lisää: Suvi Teräsniska julkaisi harvinaisen kuvan kolmesta pojastaan – vapputunnelmaan virittäytyneet Usko, Toivo ja Terho herättävät ihastusta