Ex-nyrkkeilijä Elina Gustafsson julkaisi kuvan ilman paitaa ja otti kantaa tärkeään aiheeseen – uran lopettaminen nosti pintaan ikäviä ajatuksia

Elina Gustafsson tunnustaa kokeneensa paineita siitä, miten hänen kehonsa tulisi muuttumaan nyrkkeilyuran jälkeen.

Entinen huippunyrkkeilijä Elina Gustafsson, 29, ottaa uusimmassa somepäivityksessään kantaa ulkonäköpaineisiin.

Gustafsson julkaisi kuvaparin, jossa hän poseeraa terassilla ilman paitaa. Ensimmäisessä kuvassa hän on peittänyt rintansa käsillään ja toisessa timanttiemojeilla.

Päivityksessään hän tunnustaa kamppailleensa ulkonäköpaineiden kanssa ja pohtineensa, miten hänen kehonsa tulisi muuttumaan nyrkkeilyuran jälkeen.

– Aina kun mahdollista oon alasti ja varsinkin näin kesäisin en haluis pitää vaatteita ollenkaan. Nyrkkeilyuran lopettamisen jälkeen olin hetken kauhuissani, et mitenköhän mun keho reagoi, kun en treenaa enää 19h viikossa, Gustafsson kirjoittaa.

– Päätin, et mun keho on kokenut niin kovia, että se on ansainnut vaan pelkkää rakkautta ja hyväksyntää koko loppuelämänsä, näyttää se sitten miltä vaan, hän korostaa.

Ex-nyrkkeilijä kertoo olevansa nykyään itsellensä armollisempi ja kannustaa seuraajiaan hyväksymään itsensä virheiden etsimisen sijaan.

– Media ja ympäristö tarjoo meille jatkuvalla syötöllä miten olla laihempi, ja siksi mun mieli myös välillä sanoo et ”Ellu oot lihava!” Luulen, et noilta ääniltä ei voi välttyä, mutta mä itse reagoin niihin heti sanomalla, et hei mä haluun olla onnellinen, en laihempi, hän pohtii.

– Meillä on jokaisella on upeet kehot, ja mä itse aattelen, et miten paljon turhaa energiaa kuluu siihen, et etsii itsestään virheitä. Sen sijaan vois keskittää sitä energiaa asioihin mistä saa iloa ja nautintoa.

Kehopositiivinen julkaisu on kerännyt paljon kehuja, ja monet ovat kiittäneet Gustafssonia tärkeän asian esiin nostamisesta.

– Olet niin valovoimainen esimerkki ihan jokaiselle, eräs seuraajista ylistää.

– Timanttisesti sanottu. Just näin.

– Ja siis sun keho pystyy vaikka mihin! Se on kunnon masiina! toimittaja Ina Mikkola kommentoi.

Gustafssonin urheilusaavutuksiin kuuluu muun muassa Euroopan mestaruus, MM-pronssi, PM-kulta ja kolme Suomen mestaruutta.

Huippunyrkkeilijä Elina Gustafsson paljasti viime vuoden lopulla lopettavansa nyrkkeilyuransa. Päätös syntyi poikkeuksellisen nopeasti, kun hän sai välilevyn pullistuman.

Hän kertoi valmistautuneensa uran loppumiseen jo pidemmän aikaan, mutta selkävamma realisoi mielessä hautuneet ajatukset.

Gustafsson kertoi IS:n haastattelussa marraskuussa 2020 aikovansa keskittyä jatkossa valmennus- ja luennointipalveluja tarjoavaan Team HuiGee -yritykseensä ja elämäkertaprojektiinsa. Treenaamistakin hän kertoi jatkavansa aktiivisesti.

