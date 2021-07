Kouvolalaisella Pinjalla, 34, on yli miljoona seuraajaa TikTokissa – videot "ihmeellisestä Suomesta” kirvoittavat fanipostia ympäri Kaakkois-Aasiaa

Thaimaalaissyntyinen Pinyaphat Häkkinen kertoo elämästään Suomessa thainkielisillä TikTok-videoilla.

Harmaaseen tuulitakkiin ja pitkiin kumisaappaisiin sonnustautunut Pinyaphat Häkkinen, 34, asettelee kameranjalustan tottuneesti mustikkamättäälle. Hän kerää toisen kätensä täyteen marjoja ja kumartuu käynnistämään nauhoituksen puhelimestaan.

Kun puhelimen itselaukaisin piippaa aloittamisen merkiksi, Häkkinen ryhtyy esittelemään keräämiään mustikoita kameralle. Puhuessaan hän ojentaa marjoja kameraa kohti ja heittää ne suureleisesti suuhunsa.

– Nam, Häkkinen toteaa thain kielellä ja jatkaa kertomustaan osoitellen ympärillään kohoavaa männikköä.

Häkkinen puhuu kameralle tottuneesti, eikä ihme, sillä hän jakaa arkeaan päivittäin yli 1,1 miljoonalle seuraajalle videopalvelu TikTokissa. Luku on valtava, sillä Häkkinen peittoaa seuraajamäärällään lähes kaikki Suomen julkisuuden henkilöt. Hänellä on kiinalaisomisteisessa mobiilisovelluksessa yli kymmenen kertaa enemmän seuraajia kuin näyttelijä Aku Hirviniemellä tai juontaja Veronica Verholla.

Häkkisen TikTok-tili on kerryttänyt seuraajia nopeaan tahtiin, sillä tilin perustamisesta on ehtinyt vierähtää aikaa vasta vuosi. Aluksi Häkkinen suunnitteli tekevänsä videoita suomeksi, mutta päätyi pian valitsemaan kieleksi äidinkielensä thain. TikTokin lisäksi Häkkinen luo sisältöä Instagramiin, Facebookiin sekä YouTubeen, jossa hänen tilillään on runsaat 15 000 tilaajaa.

Pinyaphat Häkkinen tuntee hyvin Kouvolan Korian seudun parhaat marjastus- ja sienestyspaikat.

Kouvolan Koriassa asuvan Häkkisen videoita katsotaan paljon etenkin tämän kotimaassa Thaimaassa, mutta hänellä on faneja ympäri Kaakkois-Aasiaa. Innokkaimmat ihailijat ovat lähestyneet Häkkistä kirjeitse, ja hän on viimeisen vuoden aikana saanut runsaasti fanipostia eri puolilta Kaakkois-Aasiaa.

– Yksi thaimaalainen seuraajani pyysi minua lähettämään hänelle kuvan itsestäni, ja jonkin ajan päästä sain postissa hänen piirtämänsä muotokuvan minusta, Häkkinen kertoo ja esittelee kodistaan löytyvää mustavalkopiirustusta.

– Thaimaan lisäksi videoita katsotaan paljon myös Laosissa, Kambodžassa, Filippiineillä ja Malesiassa, hän jatkaa.

” Haluan kertoa seuraajilleni, mitä kaikkea ihanaa Suomessa on.

Vaikka Häkkinen kuvaa videonsa thaiksi, hän ammentaa aiheita niihin nykyisestä kotimaastaan Suomesta. Suurin osa Häkkisen videoista käsittelee Suomen luontoa, mutta hän on kertonut TikTok-tilillään niin kuntavaaleista kuin kesärenkaiden vaihtamisestakin.

– Saan ideat videoihin omasta arjestani. Haluan kertoa seuraajilleni, mitä kaikkea ihanaa Suomessa on.

Myös Häkkisen suosituin video näyttää suomalaisen silmiin jokseenkin arkiselta. Hän on nimittäin ikuistanut pätkään makuuhuoneensa ikkunasta avautuvan maiseman kesäiltana. Vaikka kello lähestyy videon kuvaamisen aikaan jo iltakymmentä, vehreällä pihalla on edelleen valoisaa. Se on ollut monelle aasialaiselle suuri ihmetyksen aihe, ja video on kerännyt TikTokissa huimat 6,7 miljoonaa katselukertaa.

– Videon julkaisun jälkeen sain paljon viestejä, joissa ihmeteltiin, miten siellä voi olla tuohon aikaan noin valoisaa. Vastasin, että odottakaahan vain talvea, Häkkinen naurahtaa.

Pinyaphat Häkkinen kuvaa iltaisin liveä, jossa hän keskustelee yhdessä seuraajiensa kanssa.

Pohjolan synkät talvet ovat ehtineet tulla tutuiksi Pinyaphat Häkkiselle, jota kutsutaan suomalaisittain Pinjaksi. Hän muutti Suomeen kuusi vuotta sitten silloisen miesystävänsä ja nykyisen aviomiehensä Marko Häkkisen perässä.

Pariskunta tapasi toisensa Pinjan kotimaassa Thaimaassa, jossa myös Marko on viettänyt paljon aikaa elämänsä varrella. Kouvolan Korialla taksiyrittäjänä työskentelevä mies oli vuonna 2012 viettämässä aikaa Thaimaassa sijaitsevalla loma-asunnollaan, kun hän tutustui tulevaan morsiameensa.

– Olin tuntenut Markon jo pidemmän aikaa ennen kuin aloimme seurustella, Pinja Häkkinen kertoo.

Pariskunta piti suhteen alkuaikoina toisiinsa yhteyttä Skypen välityksellä, ja joulukuussa 2014 Pinja vieraili Suomessa ensimmäisen kerran. Vaikka ensimmäinen vierailu ajoittui vuoden pimeimpään aikaan, Pinja rakastui Suomeen ensisilmäyksellä ja muutti maahan pysyvästi seuraavana kesänä yhdessä silloin 8-vuotiaan poikansa kanssa.

Monet suomalaisille arkiset asiat ovat Pinyaphat Häkkisen thaimaalaisseuraajille eksoottisia. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi jokamiehenoikeudet ja kesärenkaiden vaihto.

Nyt kuusi vuotta Suomessa asunut Häkkinen kertoo kotiutuneensa Kouvolan Korialle hyvin. Koilis-Thaimaan Nakhon Ratchasimasta kotoisin oleva nainen arvostaa erityisesti nykyisen kotiseutunsa luontoa ja jokamiehenoikeuksia.

– Kesä on ehdottomasti parasta Suomessa. Täällä on silloin metsät täynnä marjoja, joita voi poimia ihan vapaasti.

Thaimaassa Häkkinen pyöritti omaa kampaamoalan yritystä, ja Suomeen saapumisen jälkeen hän suoritti vuoden pituisen myynnin ammattitutkinnon. Vaikka Häkkinen hallitsee suomen kielen perusteet hyvin, hän ei ole onnistunut löytämään koulutustaan vastaavaa työtä.

– Tein harjoittelun paikallisessa vaatekaupassa, ja olen sen jälkeen hakenut töitä useaan otteeseen lähialueen liikkeistä. Joka kerta paikka on mennyt jollekin muulle, Häkkinen kertoo.

– Olisin ahkera ja motivoitunut työntekijä, mutta tuntuu, että thaimaalaistaustani on este työn saamiselle, hän jatkaa.

Tällä hetkellä Häkkisen ei kuitenkaan tarvitse harmitella työtilannettaan, sillä toimelias nainen on elättänyt itsensä jo useamman vuoden marjastamalla ja sienestämällä. Sana Häkkisen bisneksestä on levinnyt Kouvolan seudulla tehokkaasti puskaradion kautta, ja nykyisin hänelle satelee uusia tilauksia jatkuvasti Facebookin välityksellä.

– Minulla on muutamia vakioasiakkaita, jotka ovat levittäneet sanaa eteenpäin.

” Tavallisesti kerään neljästä viiteen ämpäriä päivässä.

Poikkeuksellisen kuivan kesän vuoksi tämän vuoden marjasato on valmistunut hyvissä ajoin, ja Häkkinen kertoo keränneensä mustikoita jo useampana päivänä. Hän suuntaa metsään aikaisin aamulla, jotta ehtii puhdistamaan keräämänsä marjat saman päivän aikana.

– Tavallisesti kerään neljästä viiteen ämpäriä päivässä. Tarkkaa määrää on vaikea arvioida, sillä toisesta paikasta mustikkaa löytyy enemmän kuin toisesta.

Pinyaphat Häkkinen kuvailee tämän vuoden mustikkasatoa niukaksi ja marjoja pieniksi.

Töiden lisäksi marjanpoiminnalla itsensä elättävän naisen arkea rytmittävät 14-vuotiaan pojan viikoittaiset jalkapalloharjoitukset. Vapaa-aikansa Häkkinen käyttää valokuvaamisen, puutarhanhoidon ja tietysti sosiaalisen median parissa.

– Lisään TikTokiin kolmesta neljään videota päivässä, ja iltaisin pidän liveä, jossa keskustelen seuraajieni kanssa.

Vaikka Häkkinen viettää paljon aikaa puhelimensa ääressä, sosiaalinen media on hänelle ainakin toistaiseksi vain harrastus muiden joukossa. Harrastus, josta hän vaikuttaa nauttivan todenteolla.