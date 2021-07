William Smith on kuollut – näytteli kuuluisissa länkkäreissä muun muassa Clint Eastwoodin rinnalla

Näyttelijä William Smith on kuollut 88-vuotiaana.

Näyttelijä William Smith on kuollut 88-vuotiaana 5. heinäkuuta. Smithin vaimo Joanne Cervelli Smith vahvistaa tiedon Deadline -sivustolle. Kuolinsyytä ei ole kerrottu.

Smith tunnetaan erityisesti elokuvasta Any Which Way You Can, minisarjasta Rich Man, Poor Man sekä Hawaii 5-0 -sarjasta. Hänen näyttelijänuransa kesti yli 75 vuotta.

Smith syntyi Columbiassa vuonna 1933 ja kasvoi perheensä kotitilalla, jossa häntä ympäröivät Smithin rakastamat hevoset. Smithin perhe muutti Kaliforniaan ennen kuin Smith täytti 10 vuotta, mutta elämä ranchilla vaikutti häneen ja hänen tuleviin rooleihinsa.

Smith aloitti näyttelijänuransa vuonna 1942 elokuvassa The Ghost of Frankenstein ollessaan vain 8-vuotias. Vaikka hänen roolinsa oli pieni, se avasi nuorelle Smithille mahdollisuuksia näyttelijänä.

Myöhemmin näyttelijänurallaan Smith teki paljon länkkäreitä ja moottoripyöräteemaisia elokuvia ja tv-sarjoja, kuten Gunsmoke, The Virginian, Perry Mason, Batman, Lassie ja The Mod Squad.

Tunnettuun Hawaii 5-0 -sarjaan Smith siirtyi vuonna 1979, ja sarjan finaalikaudella Smith esitti etsivä James ”Kimo” Carewia. Smith, joka usein esitti pahista, oli iloinen saadessaan kerrankin esittää sankaria sarjassa.

Luultavasti tunnetuin elokuva Smithin uralla oli vuoden 1976 minisarja Rich Man, Poor Man, jossa Smith esitti rosvo Anthony Falconettia. Smith pääsi esiintymään myös Clint Eastwoodin kanssa elokuvassa Any Which Way You Can vuonna 1980.

Innokas kehonrakentaja Smith näytteli myös vuoden 1982 Conan the Barbarian elokuvassa Arnold Schwarzeneggerin kanssa. Smithin viimeiseksi elokuvaksi jäi Steve Carrellin elokuva Irresistible vuodelta 2020.

Smith oli vaimonsa kanssa naimisissa 31 vuotta, ja heillä on poika William E. Smith III ja tytär Sherri Anne Cervelli.