Jethro Rostedtin omistamassa yökerho Studiossa oli lauantain vastaisena yönä suuri joukkotappelu.

Turun Linnankadulla sijaitsevassa yökerhossa oli lauantain vastaisena yönä suuri joukkotappelu. Poliisin oli tyhjennettävä yökerho. Paikalle saapui useita poliisipartioita.

Yllä olevalta videolta voit katsoa, miltä yökerhon edustalla näytti lauantain vastaisena yönä.

Poliisi kommentoi tiedotteessaan, että yökerhon järjestyksenvalvonta olisi ollut tilanteeseen nähden ”täysin riittämätöntä”.

Yökerhon omistaa kiinteistönvälittäjä ja TV-persoona Jethro Rostedt.

Rostedt kiistää, että yökerhon järjestyksenvalvonta olisi ollut riittämätöntä.

– Meillä ei ole kyllä ollut mitenkään täysin riittämätöntä, sitä täytyisi kysyä poliisilta, että miksi he sanovat näin. Meillä on ulkoistettu järjestyksenvalvonta, ja paikalla oli lain edellyttämä määrä järjestyksenvalvojia. Joukkotappelu puoli kahden aikaan yöllä on todella hankala hallita, Rostedt sanoo.

Rostedt kertoo, että joukkotappelu on ollut vakava.

– Emme osaa tarkalleen sanoa, miten tappelu on alkanut, mutta kaksi ryhmää on tapellut yökerhomme takapihalla. Se on sitten muuttunut joukkotappeluksi, jossa on ollut mukana useita kymmeniä ihmisiä. Järjestyksenvalvojat olivat heti paikalla ja poliisi soitettiin paikalle, Rostedt kertoo.

Poliisin mukaan tappelussa oli alustavan selvittelyn perusteella kyse kahden tai useamman ryhmän välienselvittelystä. Osallisilla oli hallussaan teräaseita, mutta poliisin tietojen mukaan kukaan osallisista tai sivullisista ei ole loukkaantunut vakavasti.

Komisario Joonas Tikka Lounais-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kertoo, että poliisi ei kirjannut joukkotappelusta yhtään rikosilmoitusta, eikä asiasta aloiteta tutkintaa. Tikan mukaan tappelussa kenellekään ei syntynyt sellaisia vammoja tai vahinkoja, että poliisin pitäisi asiaa selvittää. Asian selvittely jatkuu lupa- ja anniskeluvalvonnan toimin.

Tappelun syy ei ole tiedossa.

– Perussyy on varmaan liikaa ihmisiä, paha mieli ja alkoholi. Sitä, mistä on tullut riitaa, en pysty sanomaan, Tiikka kertoi aiemmin lauantaina.

Yökerholle aiheutui Rostedtin mukaan tappelusta mittavia vahinkoja, ja yökerho piti sulkea loppuyöksi kokonaan. Rostedt huomauttaa, että viimeöinen tappelu ei ollut Turun ainoa. Poliisi on myös tiedottanut useista väkivaltatapauksista Lounais-Suomen alueella.

– Turussa on viime yönä ollut todella levoton yö. On tapeltu vähän joka paikassa näköjään.

– Olemme tänään normaalisti auki, mutta tätä asiaa on nyt tietysti tärkeää selvittää, Rostedt kertoo.