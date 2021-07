Oikeus määräsi: Kardashianien siskokset saavat takautuvasti 11,4 miljoonaa euroa – ”Kim, Khloe ja Kourtney ovat innoissaan tästä”

Tekijänpalkkiot ovat peräisin vanhasta kosmetiikkalinjasta, jonka kasvoina Kardashianin sisarukset olivat.

Kauan ennen Kim Kardashian Westin KKW Beauty -kauneusmerkkiä tai Kylie Jennerin Kylie Cosmeticsiä, oli olemassa Kardashian Beauty. Nyt Kalifornian vetoomustuomioistuin on päättänyt, että sijoitusyhtiö on kosmetiikkalinjasta velkaa Kourtney ja Khloe Kardashianille sekä Kim Kardashian Westille 11,5 miljoonaa dollaria (noin 9,7 miljoonaa euroa) tekijänpalkkioita, Forbes uutisoi. Lisäksi siskoksille on maksettava kaksi miljoonaa dollaria (noin 1,7 miljoonaa euroa) korkoja ja muita valituksesta aiheutuneita kuluja.

Vuonna 2012 perustettu kosmetiikkalinja, jonka nimi oli alunperin Khroma Beauty, oli lisenssikumppanuus toisen yrityksen kanssa nimeltä Boldface Licensing + Branding. Kyseisen yrityksen osti myöhemmin Hillair Capital, joka on Haven Beautyn tytäryhtiö. Kardashianien nimillä ja kasvoilla myytiin esimerkiksi silmäripsiä, suoristusrautoja ja shampoita.

Viisivuotisen sopimuksen mukaan Kardashianit saisivat ennakkoon miljoona dollaria ja tekijänpalkkioita.

Kun sopimus oli päättymässä vuonna 2016, Kardashianit eivät olleet kuitenkaan saaneet miljooniaan. Alkoi pitkä oikeustaisto, joka on nyt vetoomustuomioistuimessa tullut päätökseensä.

– Kim, Khloe ja Kourtney ovat innoissaan tästä tärkeästä voitosta Kalifornian vetoomustuomioistuimessa, siskoksia edustava asianajaja Michael Kump kommentoi Hollywood Reporterille.

Vaikka siskoksille tuomittu summa on valtava, ei se todennäköisesti suuresti vaikuta heidän taloustilanteeseensa. Kim Kardashian Westin omaisuuden arvoksi on arvioitu miljardi dollaria (noin 840 miljoonaa euroa). Khloe Kardashianin omaisuuden arvoksi on arvioitu 40 miljoonaa dollaria (vajaa 34 miljoonaa euroa) ja Kourtney Kardashianin omaisuuden arvoksi on arvioitu 35 miljoonaa dollaria (reilu 29 miljoonaa euroa), Harper’s Bazaar uutisoi huhtikuussa.