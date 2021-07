Tiffany Haddish paljastaa, miten hän sai ensimmäisen orgasminsa – Nicolas Cagella oli tietämättään osuutta asiaan

Tiffany Haddish kertoo hulvattoman tarinan ensimmäisestä orgasmistaan.

Näyttelijä ja koomikko Tiffany Haddish, 41, on jakanut kokemuksena ensimmäisestä orgasmistaan ​​ja siitä, kuinka näyttelijä Nicolas Cage on jossain määrin vastuussa siitä, kertoo brittitabloidi Daily Mail.

41-vuotias koomikko mainosti Tuca & Bertie -animaatiokomediasarjansa uutta kautta amerikkalaisella Adult Swim -televisiokanavalla.

Hän keskusteli samalla myös ensi vuonna valkokankaalla nähtävästä toiminta-komediaelokuvasta ​​The Unbearable Weight of Massive Talent, jossa hän näyttelee. Myös Nicolas Cage esiintyy elokuvassa.

Näyttelijä paljasti NPR: n haastattelussa, että hän ei ollut koskaan tavannut Cagea ennen elokuvan kuvauksia.

Ennen kuin he aloittivat elokuvan kuvaamisen, Haddishin täytyi kertoa hänelle tarina siitä, kuinka hän sai ensimmäisen orgasminsa katsellessaan Cagen tähdittämää elokuvaa Face/Off – kahdet kasvot.

Tiffany Haddish on yhdysvaltalainen näyttelijä ja koomikko. Hänet tunnetaan muun muassa roolistaan elokuvassa Girls Strip,

Haddish aloitti tarinansa toteamalla, että hän tuntee olonsa epämukavaksi uusien ihmisten kanssa näytellessä. Epämukavaa oloaan lievittääkseen hän oli halunnut kertoa tarinan Cagelle.

– Olin noin 17-vuotias ja menin treffeille elokuvateatteriin erään pojan kanssa. Teatterissa ei ollut silloin muita, hän aloitti.

Kaksikko alkoi muhinoida ja silloin Haddish saavutti merkittävän hetken, jota ei ollut koskaan saavuttanut. Hän avasi silmänsä ja Nicolas Cagen suuret silmät tuijottivat häntä valkokankaalta.

– Se oli enimmäinen iso O:ni, Haddish sanoo.

Haddish lisäsi, että hänen aivonsa kävivät kierroksilla ja hänen täytyi vain saada kertoa tarina Cagelle, jotta hän saisi sen pois mielestään.

Nicolas Cage näyttelee fiktiivistä versiota itsestään The Unbearable Weight of Massive Talent -elokuvassa.

Kun Haddishilta kysyttiin, kuinka Cage reagoi tarinaan, hän kertoo Cagen nauraneen todella kovaa.

– Hän sanoi, että tiedätkö, ensimmäinen vaimoni näki minut elokuvassa ja sanoi, että hän menisi naimisiin minun kanssaan. Ja päädyimme naimisiin, Haddish kertoo Cagen tokaisseen.

Cagen ensimmäinen vaimo oli näyttelijä Patricia Arquette, jonka kanssa hän oli naimisissa vuodesta 1995, kunnes he erosivat virallisesti vuonna 2001.

– En sanonut, että menisimme naimisiin tai että voit laittaa sormesi minne tahansa, onko selvä? Halusin vain kertoa, että tällainen muisto on pyörinyt mielessäni ja estänyt minua tekemästä työtäni. Nyt kun olen kertonut sen, usko, että kaikki tulee menemään hienosti, Haddish vitsailee.

The Unbearable Weight of Massive Talent -elokuvassa Cage näyttelee fiktiivistä versiota itsestään. Rahanpuutteessa oleva Cage lupautuu tekemään palkatun näyttelijäkeikan erään miljardöörin syntymäpäiväjuhlilla, joka Cagen suuri fani. Cage paljastuu kuitenkin CIA:n tietolähteeksi, koska fani on huumeparoni.

Haddish näytteli äskettäin elokuvassa Here Today, ja hänet nähdään seuraavaksi The Card Counter -rikosdraamaelokuvassa Oscar Isaacin ja Tye Sheridanin kanssa.