Kuin kaksi marjaa! Tennistähti Serena Williams poseeraa suloisessa yhteiskuvassa 3-vuotiaan tyttärensä kanssa

Serena Williams ja hänen tyttärensä Olympia Ohanian ihastuttavat Instagramissa.

Tennistähti Serena Williams, 39, ilahdutti Instagram-seuraajiaan suloisella otoksella, jossa hän poseeraa yhdessä 3-vuotiaan tyttärensä Olympian kanssa. Kaksikko on ottanut kuvaan samanlaisen poseerauksen, ja heillä on yllään yhdenmukaiset, vaaleanpunaiset collegepaidat.

Tenniksen nelinkertaisen olympiavoittajan paidassa lukee englanniksi äiti. Hänen tyttärensä paitaa koristaa teksti I got it from my mama, joka vapaasti suomennettuna tarkoittaa Sain sen äidiltäni. Samankaltaisen tekstin Williams on kirjoittanut myös julkaisunsa kuvatekstiin.

– Äidiltään, hän sanailee.

Herttainen otos on kerännyt paljon ihailevia kommentteja Williamsin seuraajilta. Myös hänen puolisonsa Alexis Ohanian, 38, on kiiruhtanut kommentoimaan kuvaa.

– Minun kaksi tyttöäni, Ohanian kirjoittaa sydänemojien kera.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Williams jakaa Instagramissa yhteiskuvia tyttärensä kanssa. Huhtikuussa hän lisäsi tililleen otoksen, jossa kaksikko poseeraa uima-altaalla samanlaisissa uimapuvuissa.

– Yhdessä olemme pysäyttämättömiä, hän kirjoitti tuolloin.

Kesäkuussa urheilutähti jakoi kuvapalvelussa useita videoita, joissa hän opettaa tennistä 3-vuotiaalle tyttärelleen. Nuoresta iästään huolimatta Olympia on tottunut ottamaan syöttöjä vastaan, sillä hän aloitti tennisharrastuksen jo viime syksynä.

Tuolloin Williams ilmoitti tyttärensä uudesta harrastuksesta niin ikään Instagramissa. Sympaattinen otos tennistä pelaavasta Olympiasta herätti sai osakseen paljon ihailua.

– On selvää, mitä tässä kuvassa näkyy. Tässä luodaan suuruutta, eräs seuraaja kirjoitti.

– Tässä on seuraava mestari, toinen povasi.

Lue lisää: Kuvat: Serena Williams vei Olympian, 3, salaa tennistunneille – seuraajat riehaantuivat

Serena Williams on yksi tennishistorian menestyneimmistä pelaajista. Hän on saavuttanut urallaan neljä olympiakultaa sekä yhteensä 23 mestaruutta Grand Slam -turnausten kaksinpelissä.

Myös hänen isosisarensa Venus Williams, 41, tunnetaan yhtenä tennismaailman kirkkaimpana tähtenä. Molemmat sisarukset ovat olleet urallaan tenniksen maailmanlistan ykkössijalla.

Lue lisää: Serena Williams räväytti uudella ”kissapuvullaan” – kunnioitti asullaan nuorena kuollutta maailman nopeinta naista