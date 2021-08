Islantilainen dekkaristi kirjoitti menestysteoksen unohdetuista eläköityvistä naisista: ”Moni on joutunut kokemaan epäoikeudenmukaisuutta työpaikalla vanhojen miesten keskellä”

Islantilainen dekkarikirjailija Ragnar Jónasson halusi kirjoittaa eläkkeelle jäävän työelämässä syrjityn Huldan tarinan. Siitä tuli menestys. Nyt hän ei enää itsekään halua Huldasta eroon.

Islantilainen Ragnar Jónasson on menestynyt kirjailija.

Kadonnut nainen.

Sitä nimi Hulda tarkoittaa vanhassa islantilaisessa tarustossa. Hulda on mysteerinen hahmo, joka kulkee luonnossa.

Islantilaisen Ragnar Jónassonin kolmiosainen dekkarisarja Hulda on ollut kansainvälinen menestys. Sarjan kirjoja on myyty jo lähes kaksi miljoonaa kappaletta.

Ne kertovat islantilaisesta poliisista Hulda Hermannsdóttirista. Ensimmäinen osa Pimeys (Tammi) ilmestyi suomeksi viime keväänä

Hahmo syntyi, kun viisi dekkaria nuorista miehistä kirjoittanut kirjailija halusi tehdä jotakin erilaista.

– Sain idean naisesta, jonka ura on päättymässä, Reykjavikissa asuva kirjailija kertoo puhelimessa.

Sellaisia hahmoja ei hänen mielestään ole.

Sarjan ensimmäisessä dekkarissa Hulda on ennenaikaiselle eläkkeelle sysätty poliisi ja rikostutkija. Miehisessä työympäristössä hän on ikään kuin näkymätön, kadonnut nainen. Miehet eivät näe häntä.

Ragnar Jónasson kertoo ajatelleensa äitiään ja anoppiaan, pian eläköityviä naisia. Vaikka he eivät ole kokeneet Huldan kohtaloa, haikeuden voi aistia. Yksi aikakausi elämässä on päättymässä.

– Sen voi nähdä, että on kova kamppailu joutua jättämään työnsä, hän sanoo.

– Halusin kertoa eläkkeelle jäävän naisen tarinan.

Poliisilaitokselle Huldan tilalle palkataan nuori mies. Kokenut työntekijä saa lähteä. Se ottaa koville, sillä työ on traumatisoituneen Huldan elämän ainoa sisältö.

Ennen eläkkeelle lähtöä Huldalle annetaan viimeinen tehtävä. Kadonneen venäläisen maahanmuuttajanaisen Elenan tapauksen tutkiminen.

Välinpitämättömän kollegan mielestä kuolema on ollut selkeästi itsemurha. Huldasta tuntuu, ettei kukaan välitä yksinäisen nuoren naisen kohtalosta.

– Mitä tapahtuu, kun tulee yksin vieraaseen maahan eikä saa oikein mistään tukea? Ragnar Jónasson mietti.

– Mietin, kuka auttaa, jos ei ole perhettä tai läheisiä.

Hulda saa selville, että vastaanottokeskuksesta on kadonnut toinenkin nainen ja naiset tunsivat toisensa. Mitä on tapahtunut?

Unohdettujen naisten asetelma kiinnostaa Ragnar Jónassonia.

– Aloin miettiä, kohdellaanko maahanmuuttajaa rikostutkinnassa samalla lailla kuin syntyperäisiä islantilaisia.

Hulda saa kaksi viikkoa aikaa selvittää juttua. Muutamassa päivässä paljastuu, että hän on oikeilla jäljillä.

Kirjassa ratkotaan myös vanhaa tarinaa, jossa äiti on joutunut hylkäämään tyttärensä.

Kirjasarjassa Huldan tarina kerrotaan käänteisessä järjestyksessä.

Sarjan vielä suomentamattomissa toisessa ja kolmannessa dekkarissa Hulda on nuorempi, 40- ja 50-vuotias.

– Lukija tutustuu hänen elämäänsä takaperin, Ragnar Jónasson kertoo.

Vanhemman naisen hahmon luominen oli kiinnostavaa. Ragnar Jónasson kertoo innostuneensa valtavasti. Hän lähetti agentilleen synopksiksen, jossa oli kaikki oleellinen Huldasta autonmerkkiä myöten.

– Sanoin, että tästä naisesta kirjoitan ja kirjoja tulee olemaan kolme.

– Uskon, että tarinalle on todellisuuspohjaa. Moni nainen on joutunut kokemaan epäoikeudenmukaisuutta työpaikalla vanhojen miesten keskellä. Onneksi tilanne on parantunut 20 vuodessa.

Hulda on juro ja elämäänsä pettynyt. Kirjassa ratkotaan myös Huldan yksityiselämää, rankkaa lapsuutta sekä päättynyttä avioliittoa, johon liittyy synkkiä sävyjä.

– Huldalla oli vaikea suhde äitinsä kanssa. Kirja on myös ainoan lapsen tarina.

Hulda on asunut pitkään yksin, aviomies ja tytär ovat kuolleet. Retkeilyseurassa hän tutustuu lääkärimieheen nimeltä Pétur, ja synkkyyteen tulee valoa.

– Olen saanut palautetta vanhemmilta naisilta. He ovat kiitelleet kirjasta, Ragnar Jónasson sanoo.

Moni on purnannut kirjan todella yllättävää loppuratkaisua. Tai kehunut.

Nuorena Ragnar Jónasson päätti opiskella kirjallisuutta tai islannin kansatiedettä.

Laki vei voiton. Se on käytännöllisempää.

45-vuotias kirjailija on siviiliammatiltaan juristi niin kuin isänsäkin. Kirjallisuudessa ja juristin työssä on hänen mielestään paljon samaa.

– Molemmissa ollaan kielen ja tekstin kanssa tekemisissä.

Kahden lapsen isän suunnitelmissa on heittäytyä kokopäivätoimiseksi kirjailijaksi.

– On joskus todella vaikeaa saada koko homma, työ ja kirjoittaminen toimimaan.

Uutta kirjaa suunnitellessaan hän ajattelee paljon juonta. Se on Agatha Christien peruja. Jónasson on kääntänyt 14 Christien dekkaria islanniksi.

Omaksi yllätyksekseen hän alkoi kääntää 17-vuotiaana Christien kirjoja. Se oli uskomaton sattuma. Hän vain tarjoutui kääntäjäksi ja jostain syystä siihen tartuttiin.

– Agatha Christieltä opin, että täytyy pitää yllätys loppuun asti.

– Lavastus ja tapahtumapaikat ovat hänen kirjoissaan tärkeitä. Meissä on Christien kanssa paljon samaa. Yritän löytää kirjoihini hylättyjä kyliä, joissa olen itsekin käynyt.

Kirjojen kääntämistä Jónasson suosittelee kaikille, jotka haluavat oppia kirjoittamaan kirjoja. Kääntäminen on hyvin opettavaista.

– Kirjoitan dekkareita, koska tykkään lukea niitä. Ei kannata kirjoittaa sellaisesta, minkä luulee olevan suosittua. Kannattaa kirjoittaa suoraan sydämestä.

Huldan tarina ei ole sammunut. Ragnar Jónasson kirjoittaa nyt uutta dekkarisarjaa, joka kertoo Helgestä, Huldan korvanneesta rikostutkijasta. Hulda on kirjassa sivuhenkilönä.

– Pidän Huldasta. Kolmen kirjan jälkeen ajattelin, että voisin päästä hänestä jo eroon, mutta en pääsekään.