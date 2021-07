Podcast: Piritta Hagman kertoo olevansa valmis uuteen suhteeseen – uudelle rakkaudelle painava ehto

Piritta Hagman tunnustaa Tuija Pehkosen Rakkauden kesä -podcastissa kaipaavansa romanttista rakkautta.

Juontajana, ex-missinä ja yrittäjänä tunnettu Piritta Hagman, 41, kertoo Tuija Pehkosen Rakkauden kesä -podcastissa avioeron jälkeisestä elämästään.

Naisten fysioterapeuttina työskentelevä Piritta Hagman erosi ex-kiekkoilija Niklas Hagmanista joulukuussa 2018 12 vuotta kestäneen liiton jälkeen.

– Se oli kipeä ja pitkä matka. Sitä usein sanotaan, että monissa vaikeissa päätöksissä mietitään liian pitkään. Olen saanut monilta seuraajiltani eroon liittyviä viestejä, joissa näkyy se, että suurin osa miettii liian kauan, Hagman ruotii podcastissa radiojuontajalle.

Erosta on jo kulunut aikaa, ja podcastissa Hagman kertoo olevansa valmis uuteen rakkauteen. Pehkonen kysyy Hagmanilta suoraan, toivooko hän elämäänsä romanttista rakkautta.

– Todellakin. En osaa kuvitellakaan, että eläisin loppuelämäni ilman romanttista rakkautta. Romanttisen rakkauden määritelmä ei vain ole sama kuin ollessani parikymppinen. Mutta totta kai, rakastan rakastaa. Olen intohimoinen monen asian suhteen ja kaipaan sitä, että joku olisi intohimoinen minun suhteen, Hagman vastaa.

– En ole koskaan menettänyt uskoani rakkauteen. Jossain vaiheessa vain miettii, että millaista rakkautta sitä haluaa. Edelleenkin pysähdyn sen kysymyksen äärelle, hän pohtii.

Yrittäjän mukaan uuden rakkauden tulee sulautua hänen hektiseen elämänrytmiinsä.

– Tässä kohtaa elämää pelkkä intohimoinen rakkaus ei riitä. Minulla on kolme lasta, kaksi kissaa, kaksi koiraa ja kameleontti. Olen aikamoinen paketti, hän perustelee Tuija Pehkoselle.

– Elämääni ei edes tule kovin helposti ketään, koska täytyy hyväksyä tämä kokonaisuus ja se, että olen hyvin vahvatahtoinen, minulla on omat haaveet ja suunnitelmat ja seison vahvasti omilla jaloillani. Siihen cocktailiin kun joku mahtuu, se vaatii siltä ihmiseltä tosi paljon, hän täsmentää.

Piritta Hagman on työskennellyt muun muassa doulana, juontajana ja luennoitsijana. Nyt on hän pyörittää äitiysfysioterapiaan erikoistunutta yritystään.

Erikoinen asumiskuvio

Hagmanit ovat yhdessä kolmen lapsensa kanssa muovautuneet hiljalleen uudelleen perheeksi. Piritta Hagman on kertonut olevansa läheinen ex-puolisonsa kanssa.

Hagman kertoo podcastissa, miten hän on saanut rakennettua lämpimät välit ex-miehensä kanssa.

– Pystyn erottamaan kaksi asiaa. Sen, että Niklas on rakastava isä, hän tekee mitä vain lastensa takia. Olen arvostanut sitä piirrettä hänessä aina. Samaan aikaan hän on ollut elämänkumppanini puolet elämästäni ja vaikka hän ei ole sitä enää, olemme kasvaneet yhdessä aikuisuuteen ja nähneet maailmaa, ja sitä ei kukaan voi viedä pois, Piritta Hagman sanoo podcastissa.

– Tiedän, kuka se mies kaiken takana on. Vaikka aina kaikki ei ole mennyt hyvin ja on tapahtunut ikäviäkin asioita, loukattu puolin ja toisin, niin samaan aikaan tiedän, kuka hän sisimmissään on.

Hagmanit kesällä 2016.

Piritan ja Niklaksen lapsilla, Lukaksella, Lilalla, ja Elianalla, on pysyvä koti Helsingin Lauttasaaressa, jossa vanhemmat asuvat vuoroviikoittain. Piritalla ja Niklaksella on lisäksi omat kodit toisaalla.

Hagman kertoi IS:n haastattelussa keväällä, että ex-parin arki rullaa läpsystä vaihto -periaatteella. Myös yhteiset pizzaperjantait ja juhlapyhät ovat osa arkea.

Podcastissa hän korostaa, että molempien eroperhetausta on vaikuttanut siihen, miten he ovat halunneet käsitellä oman eronsa.

– Molemmilla on ollut hyvin vahva mielikuva siitä, mitä ei halua tehdä. Se tietysti muokkaa sitä, mitä haluaa omille lapsilleen. On yrittänyt välttää niitä sudenkuoppia, mutta tämä sanottuani, kyllä itsekin luo uusia sudenkuoppia, Hagman selvittää.

– Olen täysin vakuuttunut siitä, että myöhemmin omat lapseni käyvät näitä asioita terapiassa läpi. He kertovat siellä, mitä he todellakaan eivät halua tehdä, kuten asua siinä yhden perheen kodissa, jossa äiti ja isä vaihtuivat vuoroviikoin. He varmasti ovat traumatisoituneita tästä kaikesta, hän naurahtaa.

Hagman alleviivaa, että erosta seurasi myös tärkeä oppi. Hän on oivaltanut kommunikoinnin merkityksen ja sen, miten tärkeää on olla rehellinen itselleen.

– Pitäisi uskaltaa tehdä muutoksia. Ihminen kaihtaa muutoksia loppuun asti, eikä uskalla tehdä niitä, mutta on pahempi vaihtoehto pysyä epätyydyttävässä tai huonossa tilanteessa liian kauan ja elää elämää pienellä liekillä. Uskon, että sitä katuisin kaikista eniten, Hagman summaa podcastissa.

