Mikko Kekäläinen julkaisi mökkikuvan vailla rihman kiertämää – tunnettu muotiasiantuntijakin hullaantui nakuilusta: ”Kohottavaa katsottavaa!”

Toimittaja ja juontaja Mikko Kekäläinen julkaisi Instagramissaan hersyviä kommentteja keränneen nakukuvan.

Mitä ilmeisimmin Kekäläinen itse suppailee ilkosillaan omassa mökkirannassaan.

– Tämä luonnon kauneus se ei vaan lakkaa hämmästyttämästä, Kekäläinen kirjoittaa kuvatekstissä.

Kekäläisen rento kesäkuva on kerännyt kommentteja Kekäläisen muiden seuraajien lisäksi myös tutuilta kasvoilta. Nauru- ja taputushymiöin reagoi esimerkiksi Kekäläisen entinen pitkäaikainen Puoli seitsemän -ohjelman juontajapari Susanna Laine.

– Kyllä voi suomalainen maisema tarjota kohottavaa katsottavaa! kommentoi muotiasiantuntija Sami Sykkö myös nauruhymiöin kyllästettynä.

– Aikamoinen Grand Canyon, eräs kommentoi.

Mikko Kekäläisen juontajapariksi Puoli seitsemään palasi Ella Kanninen.

Mikko Kekäläinen on tunnettu Puoli seitsemän -keskusteluohjelmasta. Tänä kesänä ohjelmaa on esitetty poikkeuksellisesti myös kesällä, mutta arki-iltojen sijaan lauantaisin. Kesäjaksoissa juontajana Kekäläisen kanssa on toiminut toimittaja Susani Mahadura.

Mikko Kekäläinen on juontanut Puoli seitsemää jo yli kymmenen vuoden ajan. Ella Kanninen palasi ohjelman juontajaksi viime vuonna sen jälkeen, kun Susanna Laine ilmoitti lopettavansa ohjelmassa. Kanninen juonsi suoraa keskusteluohjelmaa jo aiemmin vuosina 2013–2014.