Huijattiinko Sharon Stone jättämään pikkuhousunsa pois legendaarisesta vilautuskohtauksesta? Ohjaaja kertoo nyt oman kantansa

Basic Instinct -elokuvan vilautuskohtauksen kulusta on monia versioita.

Basic Instinct -elokuva jäi vuonna 1992 historiaan erityisesti sen yhden ronskin kohtauksen vuoksi, jossa näyttelijä Sharon Stone avaa jalkansa ja ristii ne uudestaan, ilman alushousuja.

Stone kertoo omaelämäkerrassaan The Beauty of Living Twice, että hänet huijattiin tekemään todennäköisesti maailman kuuluisin vilautuskohtaus.

Basic Instinct -elokuva kohautti ronskilla vilautuskohtauksellaan. Sharon Stone sanoo, että hänet huijattiin kohtaukseen, mutta ohjaaja kiistää väitteen.

Huffpost kertoo Stonen toteavan elämäkerrassaan, että näyttelijää kehotettiin riisumaan alushousunsa kokonaan, sillä ne heijastaisivat valoa kuvaan. Sen jälkeen, kun Stonea oltiin vakuuteltu siitä, ettei vilautuksia kameraryhmälle tai kameralle tapahtuisi, hän suostui pyyntöön.

Toisin kävi. Elokuvassa on nähtävissä Stonen kaikista pyhimmät paikat pienen hetken ajan.

Sharon Stone on kirjoittanut omaelämäkerran, jossa hän avaa Basic Instinct -elokuvan kohtauksen kulkua.

Basic Instinctin ohjaaja Paul Verhoeven on kuitenkin nyt antanut haastattelun Variety -lehdelle, ja hänen kantansa asiaan on toinen.

– Minun muistikuvani tilanteesta on radikaalisti erilainen kuin Stonen. Hänen versionsa ei pidä paikkaansa ja hän tiesi tasan tarkkaan, mitä oli tekemässä, Verhoeven kertoo Varietylle.

Sharon Stone näytteli Basic Instinct -elokuvassa vuonna 1992 muun muassa Michael Douglasin kanssa.

Kohtaus perustuu Verhoeven omiin kokemuksiin.

– Kerroin hänelle (Stone), että kohtaus perustuu erääseen naiseen, jonka tunsin opiskeluaikoinani. Tämä nainen risti jalkansa aina juhlissa samalla tavalla ilman alushousuja. Kun ystäväni sanoi naiselle, että kaikki näkevät vaginasi, hän vain sanoi ”tiedän, siksi teen sen”. Tarinan kertomisen jälkeen päätimme Sharonin kanssa tehdä samanlaisen kohtauksen, Verhoeven selittää.

Verhoeven toteaa haastattelussa, että Stone oli roolissaan loistava, eikä heidän välillään ole kitkaa kohtauksesta huolimatta.

Basic Instinct 2 ilmestyi vuonna 2006 jatko-osana 1990-luvun eroottiselle trillerille. Kuvassa Sharon Stone.

Kirjassaan Stone kertoo kuitenkin kovin sanakääntein omasta kokemuksestaan.

– Tähän asiaan on ollut monia näkökulmia. Mutta kun kyseessä on minun vaginani, sanon vain, että muut näkökulmat ovat täyttä paskaa, Stone tykittää kirjassaan.

– Se olin minä, jonka paikat olivat kaikille esillä. Minun täytyi tehdä silloin päätöksiä. Menin projektiokoppiin, läpsäisin Paulia kasvoihin ja juoksin autooni soittamaan lakimiehelleni Marty Singerille. Marty sanoi minulle, ettei elokuvaa voisi julkaista sellaisenaan. Huh, ajattelin.

Huffpost kertoo, että lopulta Stone päätti suostua kohtaukseen, sillä se kuului elokuvaan ja hahmoon. Lopullinen syy Stonelle oli se, että hän oli itse se henkilö, joka päätti tehdä kaikkien muistaman kohtauksen ilman alushousuja.