Adele tuuletti villisti futishuumaa kotikatsomossaan – fanit löysivät videosta ”varmat todisteet” laulajan muodonmuutoksen taustalla

Englantilaislaulajan vauhdikas video paljasti yksityiskohtia laulajan kokkailumieltymyksistä.

Maailman menestyneimpiin laulajiin kuuluva Adele julkaisi Instagram-tilillään videon kotinsa jalkapallohuumasta. Videolla 33-vuotias Adele seuraa keskiviikkoista Englanti–Tanska-peliä. Laulaja kuvaa ensin tv-ruutua, kun Englannin joukkueen kapteeni Harry Kane astelee laukomaan pelin ratkaissutta rangaistuspotkua.

Kameran kuva muuttuu heiluvaksi, kun englantilaislaulaja alkaa hyppiä riemuissaan ympäri losangelesilaista asuntoaan. Fanit kiinnittivät huomion Adelen kodin sisustuksessa erityisesti kirjahyllyyn, joka näkyy tuuletusvideolla vain ohikiitävän hetken. Video on vauhdikas ja epätarkka, mutta salapoliisihommiin ryhtyneet fanit selvittivät, mitä niteitä englantilaislaulajan hyllyssä on.

Aiheesta uutisoineen Hellon mukaan kirjahylly sisältää lukuisia keittokirjoja. Mukana on ainakin Yotam Ottolenghin keittokirja, moderniin italialaiseen ruokaan keskittyvä Eataly: Contemporary Italian Cooking, Nick Korbeen kirjoittama newyorkilaisen Egg Shop -ravintolan keittokirja sekä kehutun Gjelina-ravintolan kirja.

Lisäksi laulajan hyllystä löytyy Good Housekeepingin Fun Food Fast! -kirja sekä Rose Carrarinin How to Boil an Egg.

Nimikkeiden pohjalta fanit ovat somessa olleet varmoja, että kyseiset keittokirjat ovat olleet apuna Adelen elämäntapamuutoksessa. Adelen on kerrottu viime vuosina muuttaneen radikaalisti ruokavaliotaan ja urheilutottumuksiaan, ja laulajan muodonmuutosta on seurattu suurella mielenkiinnolla.

Adelen personal trainer Camila Goodis kertoi vuonna 2020, että laulaja noudattaa tiukkaa dieettiä ja kunto-ohjelmaa. Säännöllisesti liikkunut ja monipuolista, mutta vähäkalorista ruokavaliota noudattanut Adele on tähän mennessä laihtunut yli 40 kiloa.

Adele on tehnyt viime vuosina suuren elämäntapamuutoksen.

Kirjahyllyn sisällön lisäksi faneja kiinnostaa, milloin laulaja julkaisee uutta musiikkia. Adele on kirjoittanut videon kuvatekstiksi ”se on helvetti tulossa kotiin”, viitaten Englannin EM-kilpailujen menestykseen.

Adelen Instagram-seuraajat kyselevät videon kommenttikentässä, milloin Adelen seuraava albumi on tulossa kotiin. Adelen viimeisin albumi 25 julkaistiin vuonna 2015.

