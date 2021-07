Raitistuminen ja potkut käänsivät Antti Tuomaisen elämän kurssin – agentin taannoinen puhelu veti kirjailijan sanattomaksi

Antti Tuomaisen tie menestyskirjailijaksi alkoi, kun hän oli raitistunut ja saanut potkut mainostoimistosta. Nyt hänen romaanistaan suunnitellaan Hollywood-elokuvaa.

Tuomainen on palannut edellisenä iltana Haminasta, jossa kuvataan hänen Mies joka kuoli -romaaniinsa perustuvaa televisiosarjaa. Nyt ollaan hänen kotikulmillaan Helsingin Ullanlinnassa.

Kesäkuun lopulla uutisoitiin Hollywood-elokuvasta, joka tehdään Tuomaisen 2020 julkaistun Jäniskerroin-romaanin perusteella. Tuottajina ovat Amazon Studios ja Mandeville Films. Päärooliin on tulossa lukuisista Hollywood-elokuvista tuttu Steve Carell, komediallisten roolien mestari.

– Kun agenttini kertoi, että Amazon Studios ja Steve Carell ovat kiinnostuneita kirjastani, olin hiljaa, Tuomainen sanoo ja naurahtaa.

Elokuvan toteutumista on edistetty lähes vuosi. Tuomainen ei vielä tuuleta täysillä, mutta hän uskaltaa olla jo varovaisen luottavainen elokuvan toteutumisesta.

Antti Tuomaisen romaaneista on teossa niin tv- kuin elokuvaversiokin.

Antti Tuomaisesta ei tullut hetkessä menestyskirjailijaa. Hän lähetti Tappaja, toivoakseni -esikoiskirjansa luettavaksi kahdeksalle kustantajalle. Pieni Myllylahti-kustantamo näytti teokselle vihreätä valoa.

Eräs isompi kustantamo ilmoitti kielteisestä päätöksestään, kun kirja jo oli kaupoissa 2006. Mitään erityistä huomiota kirja ei saanut.

Kolmannesta rikosromaanistaan Tuomainen sai Vuoden johtolanka -palkinnon. Parantajasta (Helsinki-kirjat) alkoi menestys, joka on vienyt kirjailijaa kansainvälisiin kuvioihin. Siivittäjänä on ollut ruotsalainen agentuuri.

– Tämä on ollut pitkä tie, Tuomainen sanoo.

Tuomainen päätti 18-vuotiaana, että hänestä tulee kirjailija. Nuorena hän unelmoi runojen julkaisusta, mutta aika pian hän huomasi, että hän ei sittenkään ole runopoika.

Tulevan kirjailijan tie kulki ensin mainostoimiston copywriteriksi. Kun hän oli tehnyt mainostekstejä seitsemän vuotta, hän sanoi itsensä irti tehdäkseen esikoisromaaninsa.

– Palasin Bob Helsinki -mainostoimistoon, kun esikoiskirjani ilmestyi. Sain sitten potkut yt-neuvotteluissa. Se oli todellinen onnenpotku, aloin tehdä seuraavana päivänä Parantaja-romaania, Tuomainen kertoo.

” Sain sitten potkut yt-neuvotteluissa. Se oli todellinen onnenpotku.

Voi olla, että Antti Tuomainen ei olisi saanut tehtyä yhtäkään kirjaa, jos hän olisi jatkanut kiivasta alkoholin käyttöään. Hän päätti keväällä 2003, että nyt on aika lopettaa juominen.

Ehkä monien silmissä Tuomainen oli vain vauhdikkaasti elävä mainostoimistotyyppi. Itse hän teki sen johtopäätöksen, että kyse on alkoholismista.

– Raitista elämää on ollut nyt 18 vuotta. Tämä on värikkäämpää ja vauhdikkaampaa elämää kuin mikään aiemmin, Tuomainen sanoo.

” Tämä on värikkäämpää ja vauhdikkaampaa elämää kuin mikään aiemmin.

Tuomaisen mielestä kaikki tuntuu paremmalta selvänä – paitsi joskus humalassa olevien loppuillan väsyneet jutut. Nykyään raittiuttaan ei tarvitse myöskään selitellä, kuten vielä 2000-luvun alussa.

Antti Tuomainen luokitellaan yleensä rikosromaanien kirjoittajaksi, mutta hänen kirjoissaan on myös mustaa huumoria, ihmissuhteita ja yhteiskunnallisia näkökantoja. Hänen kirjoitustyylissään on komediallisuutta ja kieli on äärimmäisen tarkkaa.

Tuomainen jätti alkoholin 18 vuotta sitten ja kertoo elävänsä nyt värikkäämpää ja vauhdikkaampaa elämää kuin aiemmin.

The Times -lehti on määritellyt Antti Tuomaisen Euroopan hauskimmaksi kirjailijaksi, vaikka Tuomaisen kirjoissa on synkkiäkin virtoja. 2019 hänen Pikku Siperia -romaaninsa palkittiin parhaana pohjoismaisena rikosromaanina.

Sanotaan, että Tuomainen on ulkomailla tunnetumpi kuin kotimaassaan. Erityisesti britit, saksalaiset ja ranskalaiset ovat innostuneita hänen tuotannostaan.

– Lukijoita kirjoilleni on Suomessakin, mutta varsinkin Briteissä kasvu on ollut viime vuosina aika reipasta, Tuomainen muotoilee.

Menestys Britanniassa ei sekään tullut Tuomaiselle hetkessä, hän on tehnyt jalkatyötä maassa jo vuosia. Kun korona alkoi, Tuomaisen elämästä putosivat kirjailijamatkat.

– Mutta arkielämäni ei ole muuttunut, Tuomainen toteaa, sillä kirjailija tekee työtään yksin olipa tautitilanne mikä tahansa.

Tuomaisen päivät menevät työhuoneella Hakaniemessä ja Anu-vaimon kanssa aikaa viettämällä.

– Ehkä tulevaisuudessa vähän matkustammekin, Tuomainen esittää varovaisen unelman.

Antti Tuomainen voi todeta, että hänen elämänsä on mennyt oikein. Hänestä tuli kirjailija ja vieläpä erittäin suosittu.

– Anu on suhtautunut aina hienosti ja kannustavasti tähän hommaan, Tuomainen kiittelee puolisoaan.

Kun Hollywood-elokuva toteutuu, Jäniskerroin-romaanin päähenkilönä oleva vakuutusmatemaatikko Henri Koskinen saattaa tulla varsin tunnetuksi.

– Elokuussa julkaistava Hirvikaava (Otava) on jatkoa Jäniskertoimelle. Kun Jäniskerroin oli valmis, tuli sellainen olo, että haluan jatkaa siinä maailmassa, Tuomainen kertoo.

Seuraava romaani jatkaa Jäniskerroin-kirjan maailmassa.

Koskaan aiemmin Tuomainen ei ole edes miettinyt jatko-osien tekemistä. Henri Koskisen elämästä on tulossa trilogia, joten kirjailijan on vielä jonkin aikaa tultava toimeen järjestystä rakastavan päähenkilönsä kanssa. Yllätys Koskiselle on, että elämässä kaikkea ei voi laskea desimaalin tarkkuudella.

– Haluan kokeilla aina jotakin uutta, Tuomainen sanoo syyksi trilogian tekemiseen.

Tuomaisella ei olisi mitään sitä vastaan, jos hän olisi eräässä asiassa hiukan Henri Koskisen kaltainen.

– Täytyy tunnustaa, että kirjoittajalla olisi hieman opittavaa siinä, miten Henri Koskinen ottaa vastaan vaikeudet, Tuomainen naurahtaa.