Somessa hämmästellään juuri julki tulleita kuvia Barron Trumpista: kuinka pitkäksi ex-presidentin 15-vuotias poika on hujahtanut?

Melania Trump ja Barron Trump taltioituivat paparazzien harvinaisiin kuviin alkuviikosta.

Barron Trump taltioitui alkuviikosta äitinsä Melania Trumpin kanssa paparazzien valokuviin. Melania ja Barron esiintyvät nykyisin harvoin julkisuudessa, ja heidän julkinen esiintymisensä herättikin paljon huomiota.

Myös toinen asia on ihmetyttänyt erityisesti sosiaalisessa mediassa heti kuvien julkaisemisen jälkeen: Barron Trumpin hurja pituus.

Juuri julki tulleessa kuvassa Melania ja Barron kävelevät ulos New Yorkissa sijaitsevasta Trump Towerista, ja vain 15-vuotias Barron näyttää 180-senttisen äitinsä rinnalla reilusti yli päätä pidemmältä, arviolta yli kaksimetriseltä.

Somessa on ihmetelty vain 15-vuotiaan Barron Trumpin pituutta alkuviikosta julkaistujen kuvien jälkeen.

Donald Trump kommentoi jo aiemmin vain 15-vuotiaan poikansa hurjaa pituutta, kertoo New York Post.

– Barron on kuusi jalkaa ja seitsemän tuumaa (noin 200,7 senttimetriä), voitteko uskoa sitä? Ja hän on vasta 15-vuotias, Trump kertoi tuolloin.

YHDYSVALTAIN entinen ensimmäinen nainen Melania Trump on elänyt tammikuusta saakka visusti piilossa julkisuudelta.

Donald Trumpin presidenttikauden jälkeen Melania on ikuistettu valokuviin vain muutaman kerran ja hänet on nähty lähinnä Floridassa parin Mar-a-Lago-kartanossa. Melania ei ole edustanut julkisesti, eikä antanut haastatteluja, ja hänen elämästään Trumpin presidenttikauden jälkeen tiedetään vain hyvin vähän.

Barron Trump syksyllä 2020 muun perheensä kanssa. Barron on selkeästi kasvanut pituutta lisää alle vuodessa.

Peoplen lähteiden mukaan Melania Trump viettää kesän New Yorkissa ja New Jerseyssa. New Yorkissa hän asuu Trump Towerissa sijaitsevassa perheen asunnossa ja New Jerseyssa Bedminsterin kylässä Trumpien loma-asunnossa.

Peoplen mukaan myös Barron viettää aikaa molemmissa paikoissa. Hän on elänyt äitinsä tapaan hyvin suojattua elämää piilossa uteliailta katseilta.

Lehden haastatteleman lähteen mukaan Melanialle on äärimmäisen tärkeää viettää aikaa perheen kanssa.

– Melania ja hänen oma perheensä tekevät paljon asioita yhdessä, mutta eivät välttämättä Donaldin kanssa.