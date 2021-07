Julkkiskokki Hanna Gullichsen odottaa lasta – paljasti ilouutisen herkällä kuvalla

Hanna Gullichsen odottaa lasta.

Kokki, ruokakirjailija ja Suomen seuratuimpiin lukeutuva ruokavaikuttaja Hanna Gullichsen odottaa lasta aviopuolisosa Joonas Laurilan kanssa.

Gullichsen kertoi asiasta Instagram-tilillään. Hän julkaisi kauniin mustavalkoisen kuvan, jossa pariskunta poseeraa onnellisen näköisinä.

– Elämä on ihmeellinen. Meidän perhettä kohtasi suuri onni jonka haluamme jakaa teillekin. Saamme joulupöytäämme uuden perheenjäsenen, Gullichsen kirjoittaa sydämen kera.

– Harva asia on tehnyt mua niin onnelliseksi kuin katsoa Joonaksen kasvavan isäksi, rakkautensa kaikkia meidän lapsia kohtaan on omaa luokkaansa ja sen voima pitää meidät kaikki yhdessä. Sydän pakahtuu kun saan elää vauva-ajan vielä kerran, tietää että me ollaan tässä yhdessä ja selvitään ihan kaikesta.

Gullichsen kertoo kuvatekstissä, että hänellä on malttamaton olo, mutta samaan aikaan hän nauttii jokaisesta hetkestä, jotka ovat joskus ällöttäviä ja kivuliaitakin. Hän on nimittäin päättänyt, että raskaus on hänen viimeisensä.

– Yksi pieni rakas vielä, tervetuloa mukaan meidän isoon, äänekkääseen perheeseen! Jaetaan yhdessä elämän ilot ja huolet, meidän tiimi venaa sua jo kovasti.

Gullichsen kiittää kuvan yhteydessä läheisiään, etenkin mummeja, kummeja ja ystäviä, heidän antamastaan tukiverkosta.

– Suuri onni on se, että meidän lasten elämässä on monen monta tärkeää ja rakasta aikuista. Olen hiton onnekas ja kiitollinen siitä mitä minulla on.

Myös Laurila jakoi onnellisen uutisen omalla tilillään.

– Maailma on parempi paikka, kun lapset juoksevat ympärillämme nauraen, pitäen hauskaa ja aiheuttaen kaaosta. Olemme tehneet parhaamme sen eteen, että voisimme täyttää tämän unelman, Laurila kirjoittaa.

– Maailmassa ei ole mitään parempaa kuin olla isä ja aviomies, ja jakaa kaikki kanssasi rakas. Yhdessä olemme lyömättömiä, Laurila kirjoittaa vaimoaan ylistäen.

Gullichsen tuli tunnetuksi avokadopastasta, jonka reseptin hän keksi yhdessä entisen aviopuolisonsa, ravintoloitsija Alexander Gullichsenin kanssa. Parilla on yhteinen yläkouluikäinen poika.

Gullichsenin oli määrä asettua ehdolle kevään kuntavaaleihin kokoomuksen riveihin, mutta helmikuussa hän perui aikomuksensa.