Suomeen muuttanut Maajussi-Roy on saanut satoja viestejä suomalaisilta – joukossa runsaasti treffipyyntöjä naisilta

Roy Rissasen Suomeen muutto on ilahduttanut useita suomalaisia.

Kanadasta kotoisin oleva Roy Rissanen rakastui Suomeen, joka on nyt hänen uusi kotimaansa.

Uusi elämä Suomessa pitää Roy Rissasen, 49, kiireisenä. Roy muutti reilu viikko sitten Kanadan Halifaxista Helsinkiin poikansa Alexander Rissasen, 18, kanssa.

Roy on asunut koko elämänsä Kanadassa, mutta hänen vanhempansa ja isovanhempansa ovat kotoisin Suomesta.

Ajatus Suomeen muutosta oli kytenyt Royn mielessä jo vuosikausia. Viimeinen sysäys muuttopäätökselle syntyi vuonna 2019, kun Maajussille morsian maailmalla -tv-sarjan kuvaukset alkoivat.

Silloin Roy saapui ensimmäisen kerran toiseen kotimaahansa Suomeen – ja rakastui ikihyviksi.

ROYLLA syntyi ohjelman aikana syvä tunneside Sannaan, jonka kanssa hän päätti jatkaa tutustumista vielä ohjelman jälkeen. Lopulta kaksikko päätyi kuitenkin jatkamaan eri teitä. Tilanne oli vaikea, eikä Roy usko, että suhde olisi parhaimmassakaan tapauksessa voinut toimia.

– Puhuimme eri kieliä, ja se aiheutti välillä kommunikaatiovaikeuksia. Erityisen hankalaa oli se, että asuin itse Kanadassa ja Sanna asui Suomessa. Välillämme oli valtava etäisyys, ja elimme eri aikavyöhykkeillä. Siihen päälle tuli vielä koronapandemia, jonka vuoksi emme voineet matkustaa näkemään toisiamme.

Sarjan päätyttyä Roy piti yhteyttä jokaiseen kolmesta morsianehdokkaastaan.

– Haluaisin vielä joku päivä mennä heidän kanssaan kahville ystävinä.

ROY kertoi aiemmin Ilta-Sanomille, että juuri suomalaisuus oli syy siihen, miksi hän suostui lähtemään ohjelmaan mukaan.

– Jos kyse olisi ollut mistä tahansa muusta maasta, en olisi lähtenyt mukaan, hän kertoi tuolloin.

Royta kiehtoo suomalaisissa naisissa erityisesti se, kuinka hyvin he vaikuttavat tuntevan itsensä ja oman arvonsa. He ovat myös hyvin maanläheisiä, mikä viehättää urheilullista Royta.

– Suomalaiset naiset ovat kokonaan oma lajinsa. He todella tuntuvat tietävän, keitä he ovat. Se on upea piirre ihmisessä, Roy kertoi.

Royn edellinen suhde hänen poikansa äitiin päättyi 14 vuotta sitten, ja edellisestä vakavan suhteen päättymisestä on noin kymmenen vuotta. Sen jälkeen hän on keskittynyt olemaan yksinhuoltajaisä ja panostamaan työhönsä kiinteistönvälittäjänä parisuhteen etsimisen sijaan.

Roy Rissanen ei muuttanut Suomeen rakkauden perässä.

VAIKKA morsianta ei ohjelmasta löytynytkään, se ei ole syy, miksi Roy tuli Suomeen.

– Keskityn nyt rakentamaan uutta elämääni täällä. Minulla ei ole kuitenkaan epäilystäkään siitä, ettenkö tapaisi täällä upeita ihmisiä. Joku heistä tulee olemaan sellainen, jonka kanssa on suurta kipinää molemmin puolin. Sellainen ihminen, joka pitää minusta yhtä paljon kuin minä hänestä. Se tulee olemaan hauskaa sitten, kun se tapahtuu. Sen aika ei kuitenkaan ole vielä.

Sinkkumarkkinoilla Roylla olisi kuitenkin kysyntää. Hän on saanut Suomeen saavuttuaan satoja viestejä suomalaisilta. Osassa viesteissä ihmiset toivottavat Royn ja hänen poikansa lämpimästi tervetulleiksi Suomeen, mutta joukkoon mahtuu myös treffipyyntöjä.

Roy Rissanen ja Alexander Rissanen muuttivat Halifaxista Helsinkiin vain reilu viikko sitten.

– Olimme poikani kanssa matkalla Tampereelle, ja se oli hyvää aikaa vastata viesteihin. Pari päivää siitä ajelimme Turkuun, ja se oli myös hyvä tilaisuus viesteihin vastaamiseen.

MONI ei tiedä, että Maajussille morsian maailmalla -sarjan jaksot kuvattiin jo pari vuotta sitten, vaikka sarja näytettiin tv:ssä vasta viime keväänä.

– Yleisön mielessä on hyvin tuoreena se, että Roy tuli Suomeen rakkauden perässä. Todellisuudessa minulla oli siinä välissä kokonainen vuosi, jonka aikana olen ehtinyt valmistella ahkerasti muuttoa Suomeen, Roy toteaa.

Ensimmäinen Suomessa vietetty viikko on vierähtänyt kuin siivillä, sillä Roylla ja hänen pojallaan on ollut paljon nähtävää ja tehtävää. Kaksikko vieraili muun muassa Turussa, Tampereella ja Nokian Linnavuoressa, jossa on Royn isän perheen lapsuudenkoti.

He viettivät myös mökkiviikonlopun, jonka aikana he pääsivät kokemaan ensimmäistä kertaa savusaunan ja ihmettelemään Suomen kesän valoisaa yötä.

– Vaikka aurinko laski, ei ollut missään vaiheessa täysin pimeää. Aurinko oli koko ajan aivan puiden takana. Nautimme illasta vielä puoli kolmelta yöllä. Oli kiehtovaa kokea se, ennen kuin illat taas pimenevät.

ROYLLA ei ole aikomuksia lähteä Suomesta mihinkään. Hänen tarkoituksenaan ei ole pysytellä vain Helsingissä, vaan hän aikoo nähdä mahdollisimman paljon Suomea. Hän on täysin rakastunut uuteen kotimaahansa.

– En kuitenkaan halua katsella kaikkea vaaleanpunaisten lasien läpi. Tiedän, että Suomessa on esimerkiksi pitkät, pimeät ja sateiset talvet, mutta niin on Kanadassakin. Haluan saada paremman käsityksen suomalaisesta identiteetistä ja kulttuurista sekä asettua tänne. Jonain päivänä aion olla täällä yksi niistä haudoista, joiden äärelle ihmiset sytyttävät kynttilöitä.

Roy todella nauttii uudesta elämästään Suomessa. Muutamana ensimmäisenä Suomessa vietettynä päivänä hänen poikansa oli hämmentynyt isänsä hyväntuulisuudesta.

– Alexander sanoi, ettei ole koskaan nähnyt minua näin onnellisena.