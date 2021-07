65 vuotta täyttävällä Pate Mustajärvellä ei ole aikomustakaan jäädä eläkkeelle – koronasta seurasi merkittävä muutos

Pauli Mustajärvi täyttää maanantaina 65 vuotta. Mutta Popedan Pate on kuin sarjakuvahahmo, joka ei vanhene.

– Kun 30 keikkaa sais vetää, lähtis kone kunnolla käyntiin. Tarkoitan ääntä, kroppaa ja koko touhua.

Näin sanoo Pate Mustajärvi keikkailusta yhtyeensä Popedan kanssa. Koronan aiheuttamat rajoitukset ovat pitäneet Paten ja Popedan poissa lavoilta pitkään. Viime kesänä bändi pääsi esiintymään vain pari kertaa, tänä vuonna keikkoja on ollut kesäkuusta lähtien. Niillä on nähty ja koettu, että tuhansilla keikoilla 1970-luvun lopusta lähtien hioutunut homma toimii.

Mutta Pate vaatii itseltään paljon. Rima ei ole vuosikymmenten kuluessa laskenut.

Pauli ”Pate” Mustajärvi täyttää maanantaina 12. heinäkuuta 65 vuotta. Hän on eläkeiässä, mutta jatkaa työuraansa vapaaehtoisesti.

– En ajattele eläkettä. Jos paikat olis rikki tai olis vetänyt päihteillä pannunsa sekaisin, tilanne olis ehkä toinen. Vaikka takana on hurjiakin vuosia, en tunne itseäni vanhaksi, hän sanoo.

Popedan solistilla ei ole aikomusta jäädä eläkkeelle.

JOULUKUUSSA nousi kuitenkin kohu, kun Mustajärven väitettiin sanoneen, että Popeda lopettaa vuoden kuluttua.

Nyt hän kuittaa, että kyseessä oli ”täydellinen communication break down toimittajan kanssa”.

– Yritin sanoa, että täytyy lopettaa ennen kuin joku muu tulee sanomaan, että lopeta ny perkele. ”Toi alkaa olla kornin näköistä touhua.” Lisäksi sanoin, että Popedan jatkamisesta tehdään aina suunnitelma vuodeksi kerrallaan. Ja onhan se väistämätöntä, että jossain kohtaa se lopettamisen aika tulee. Tällä iällä siihen pitää jollain lailla valmistautua. Mutta vielä Popeda ei harkitse lopettamista, ei, Mustajärvi toteaa.

Ensi syksynä Popeda tekee 15 keikan Voitto kaikesta -areenakiertueen, joka päättyy esiintymiseen Tampereen uudessa Uros Live -areenassa. Kesän 2022 festivaalikeikkoja on jo sovittu.

Elämä jatkuu, Popeda kulkee.

Pate Mustajärvi ei kaipaa aikaa ennen koronaa.

Jotain on kuitenkin muuttunut koronan takia. Vaikka kuinka elämää ja esiintymisiä suunnittelee, ei voi olla varma, että suunnitelmat toteutuvat. Erityisesti tapahtuma-ala on kärsinyt rajoituksista, joita on määrätty lyhyellä varoitusajalla.

Tämä on johtanut siihen, että kokenutkin esiintyjä on koko ajan varpaillaan. Jos oikein myönteisesti ajattelee, nyt esiintyjät elävät hetkessä ja he osaavat nauttia kaikista työmahdollisuuksista. Toinen puoli tilanteessa on se, että jatkuva epävarmuus kalvaa.

– Tämä tilanne on kuin se vanha juttu:”Ny pitää likka pussata, kun ei tiedä, olenko mä huomenna elossa”, Pate sanoo – ja päästää käheän tavaramerkkinaurunsa.

– On tässä se hyvä puoli, että tämän jälkeen ei pinna pala yhtä herkästi kuin ennen ehkä paloi. Eikä enää hötkyile turhia. Ihmiskunnalle tulee aika ajoin vastaan asioita, joiden kanssa ei kannata hakata päätään seinään. Tämä on nyt ollut sellainen tilanne.

KORONA kolautti, mutta Pate Mustajärvi ei kaipaa menneitä aikoja. Ei bändilleen, itselleen eikä kenellekään muullekaan. Ajatellaan vaikkapa elämää ikääntyvänä ihmisenä - ei ollut ennen paremmin ei.

– Äijät kuoli jumalauta pellolle viiskymppisinä! Tai tehtaissa rautapölyihin. Tai helvetinmoiseen röökinvetämiseen.

Popeda esiintyi Himoksella juhannuksena.

Rockmaailmassa esikuvia ikinuoreen jatkamiseen Patella on sekä kaukana että lähellä. Hän kehuu Rolling Stonesin Mick Jaggeria, joka täyttää tässä kuussa 78 vuotta – ja laulaa ja esiintyy yhtä energisesti kuin aina ennenkin. Ja toisaalta Pate ihailee bändikaveriaan, Popedan basistia ja vanhinta jäsentä, 67-vuotiasta Jyrki Melartinia.

– Melartin on meistä viimeisenä sanomassa, että ei tehdä sitä tai tätä, Mustajärvi naurahtaa.

– Loppujen lopuksi näissä hommissa on sama jako kuin on aina ollut, yli 30 vuoden ajan: 90 prosenttia hommasta on matkustamista ja odottelua – se on sitä duunia. Mutta se kymmenen prosenttia, esiintyminen… siihen fiilikseen, joka on kymmenen minuuttia ennen festivaaliesiintymistä, kyllä siihen on tietyllä tavalla addiktoitunut. Ja lavalla olemiseen silloin, kun kaikki pelittää: jengillä on hauskaa ja on hyvä ilma. Saa kyllä olla aika kyyninen ihminen, joka silloin ajattelee, että tämä on ihan perseestä.

Vaikuttaako ikääntyminen esiintymiseen lainkaan?

– Tietyllä tavalla pitää kuitenkin osata ikääntyäkin. Ei tässä iässä tarvitse tehdä samoja juttuja kuin Antti Tuisku. Ei tarvitse hypätä neljän metrin korkeuteen, hän vastaa.

– Olen oppinut arvostamaan tuota esiintymistä ja sen fiilistä vuosien mittaan jopa enemmän. Ja olosuhteet keikoilla ovat parantuneet: on omat pukuhuoneet, joissa saa olla ihan rauhassa, jos haluaa. Ehkä tämän takia omakin asenne on muuttunut: enää ei tartte syljeskellä lattialle ja uhota.

Katsotko lavapersoona ”Pate Mustajärveä” ulkopuolisena? Kun Pate laulaa 2020-luvulla ”Pitkä kuuma kesä”, se on monille kuulijoille trippi menneisyyteen. Kaikki on hetken kuin vaikkapa 1980- tai 1990-luvulla.

– Eihän Mustanaamiokaan vanhene, Pate sanoo.

– Minun ja Popedan tehtävä tässä maailmankaikkeudessa on soittaa suomenkielistä rokkia helvetin lujaa oikeilla soittimilla. Tällä saamme aikaan hurmoksen. Se ei muutu.

JÄTETÄÄN Popedan kuskin paikalta tuttu sarjakuvasankari Pate Mustajärvi hetkeksi sivuun, ja tutkaillaan Pauli Mustajärven elämää. Jos Popeda-Pate ei vanhenekaan, Mustajärvi on antanut itselleen luvan sooloartistina ikääntyä, tehdä duo-keikkoja teattereissa rupatellen yleisön kanssa baarijakkaralla istuen.

Monet viime vuosien soolouran lauluista pohjautuvat tositarinoihin hänen omasta elämästään. Lapsuusmuistoihin ihmisistä, jotka tekivät vaikutuksen jo vuosikymmeniä sitten, sotajuttuihin – tai vaikkapa kuvailuun siitä, kuinka Pauli Mustajärvi rakastui puolisoonsa Tiinaan ensisilmäyksellä.

Maarit pastoriin pohjoisen katseen loi

Tarttui kädestä kiinni, jo viileni kuume

Kolahti Anteroon uusi huume

Ei tiennyt mitä tulisi tapahtumaan,

Mies täysin poissa, tolaltaan

(Pate Mustajärvi: Maarit ja Antero)

– Näin se meni, Mustajärvi vahvistaa – ja hymyilee niin, että hampaat näkyvät ja silmät muuttuvat viiruiksi.

Viime vuonna Tiina Maarit ja Pauli Antero avioituivat. Parisuhdehaastatteluja oli kuitenkin turha kärttää, vaikka Tiina Mustajärvi nykyisin huolehtiikin Paten viestinnästä ja monista muista työasioista. Olennainen oli kerrottu jo Maarit ja Antero -kappaleessa, joka julkaistiin 2019 Teillä oli nimet, ja kerran te kuljitte täällä – soololevyllä.

Tähän kiteytyy sooloartisti ja tamperelainen Pauli Mustajärven elämästä paljon.

Se, että hän levyttää tuollaisia kappaleita on mahdollista siksi, ettei hän pyrkimällä pyri saamaan hittiä ja uutuuksiaan radioiden soittolistoille. Ja se taas on mahdollista siksi, että hän julkaisee levynsä itse. Käänteentekevää oli tuottaja Jani Viitasen tokaisu jotain edellistä sooloalbumia tehdessä: pitkäaikainen yhteistyökumppani oli kysynyt suoraan, miksi Pate levyttää ”tällaista paskaa”. Soperrettuaan vastaukseksi, että ”nämä kuulemma soivat radiossa”, Mustajärvi tajusi, että hänen on pakko muuttua.

Mustajärvi kuulee usein näyttävänsä ikinuorelta.

Ja tukea tähän muutosprosessiin hän on saanut läheltä.

Tiina Mustajärvi on kannustanut puolisonsa uudistumisessa, joka on muutakin kuin musiikillinen, Pate on ottanut julkisuudessa kantaa hänelle tärkeisiin asioihin.

– En halua julistaa mitään, mutta kannustan kaikkia ajattelemaan omilla aivoillaan.

Konkreettista hyväntekeväisyyttä on esiintymisvaatteiden myyminen. Tästä on kertynyt vuosittain pari tonnia lahjoitettavaksi muun muassa SOS Lapsikylälle ja Pelastetaan koirat ry:lle.

– Tuleepahan uusittua garderoobbia ja tehtyä samalla hyvää.

POPEDAN PATE herää eloon, kun kamera kaivetaan esille. Karisma säteilee muistikortille, eikä ohikulkijoilta jää huomaamatta mahdollisuus saada itsekin napattua kuvaa muistoksi.

Ihmiset hymyilevät, kun kohtaavat Mustajärven yllättäen. Jos Popedan tehtävä on synnyttää keikoillaan hurmos, Pate levittää hyvää fiilistä vain nojaamalla seinään. Hän näyttää ikinuorelta rocktähdeltä niin kuin vain Mustajärven Pate voi – oli ikää sitten vaikka 65.

Hyvä fyysinen kunto ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys. Pate kiittää omasta kunnostaan säännöllistä sauvakävelyä. Ja kavereita, jotka lähtevät hänen kanssaan lenkille.

– Sohva jää aikuisella miehellä selkään niin helevetin helposti, Mustajärvi sanoo.

– Välillä liikkeelle lähteminen on niin saatanan vaikeaa. Mutta onneni on, että minulla on kaksi kaveria, jotka olen tuntenut kakarasta lähtien. Ja joka maanantaiaamu kello yhdeksän lähdemme lenkille. Me myös menemme, vaikka edellisenä yönä olisin tullut keikalta vaikka mistä. Se pitää rytmin normaalina.