Paris Hilton puolustaa jyrkästi ystäväänsä Britney Spearsia: ”Minua kontrolloitiin paljon ja tiedän miltä se tuntuu”

Paris Hilton sanoo ymmärtävänsä, mitä Britney käy läpi, sillä myös hän koki nuoruudessaan vakavaa kaltoinkohtelua.

HIlton -hotelliketjun perijätär ja seurapiirikaunotar Paris Hilton puolustaa ystäväänsä Britney Spearsia tämän holhoustapauksessa.

40-vuotias Hilton avautui podcastissaan This Is Paris Britney Spearsin oikeudenkäynnistä ja Spearsin todistajanlausunnosta, jossa Britney totesi, että ei hänkään uskonut Paris Hiltonin sisäoppilaitoksessa kokemaa kaltoinkohtelua.

Britney Spears on parhaillaan holhouksenalaisuudessa.

– En uskaltanut kertoa tästä kenellekään julkisesti, sillä pelkäsin ihmisten pilkkaavan minua sanoen, ”hän valehtelee, hänellä on kaikkea, hän on Britney Spears”, Britney kertoi oikeudessa.

Hilton toteaa podcastissa tietävänsä, ettei Britney tarkoittanut, ettei enää uskoisi Hiltonin kaltoinkohtelun tapahtuneen.

– Hän tarkoitti, että kun ihmiset kuulevat tällaista, he ajattelevat, että ”hän on Britney Spears tai hän on Paris Hilton. Heillä on täydelliset elämät.” Britney ajatteli, että jos edes hän ei voinut uskoa minua, kuka uskoisi Britneytä itseään, Hilton kertoo.

Hilton kertoo podcastissa, että on ylpeä ystävästään ja siitä, että tämä uskalsi puhua julkisesti asiasta.

– Meidän kaikkien täytyy käyttää ääntämme, kun yritämme auttaa kaltoinkohtelun uhreja, Hilton toteaa podcastissa.

– Hän on uskomattoman vahva ja toimii inspiraationa totuuden puhumiselle. Tiedän henkilökohtaisesti, kuinka vaikeaa on tulla esiin ja kertoa oma tarinansa, joten toivon, että Britney tietää olevansa rakastettu ja että koko maailma tukee häntä, Hilton jatkaa.

Syyskuussa 2020 Hilton kertoi SiriusXM:n radio-ohjelmassa ystävyydestään Britney Spearsiin ja avasi ajatuksiaan liittyen ystävänsä holhouksenalaisuudesta.

– Mielestäni aikuisen kuuluisi saada elää omaa elämäänsä ilman, että häntä rajoitetaan. Minua kontrolloitiin paljon, ja tiedän, miltä se tuntuu, Hilton totesi radio-ohjelmassa.

– Hän on tehnyt niin paljon töitä elämänsä aikana, ja on nyt todellinen ikoni. Minusta ei ole reilua, että hänellä ei ole kontrollia omaan elämäänsä, Hilton sanoi.

Paris Hilton avautui itse kokemastaan kaltoinkohtelusta uudessa dokumentissa This Is Paris.

Paris Hilton avautui itse omasta sisäoppilaitoksessa tapahtuneesta kaltoinkohtelustaan viime vuonna julkaistussa Youtube Originals -dokumentissa This is Paris.

Hilton kertoi aiemmin, että asuminen rikkaana suurkaupunki New Yorkissa toi eteen houkutuksia.

– Livahdin usein ulos klubeille ja bileisiin. Vanhempani olivat niin tiukkoja, että koin tarvetta kapinoida. He rankaisivat minua viemällä puhelimeni ja luottokorttini, mutta se ei toiminut. Menin silti omia menojani, Hilton kertoi Peoplen erikoishaastattelussa.

Vanhemmat Rick ja Kathy Hilton lähettivät Parisin 17-vuotiaana Provo Canyon -sisäoppilaitokseen, jossa Hilton on kertonut kokeneensa traumaattista kaltoinkohtelua.

– Tiesin, että se tulisi olemaan kamalin paikka, jossa olin koskaan ollut, Hilton kertoi ajatelleensa välittömästi saapuessaan sisäoppilaitokseen.

Sisäoppilaitoksessa Hilton kohtasi kammottavaa kaltoinkohtelua päivittäin. Pahimpina päivinä hän joutui henkilökunnan pahoinpitelemäksi.

– Henkilökunta sanoi kamalia asioita. He kiusasivat minua ja saivat minut tuntemaan itseni surkeaksi. Luulen, että heidän tavoitteena oli murtaa meidät. Se oli myös fyysistä, he löivät ja kuristivat meitä. He halusivat oppilaiden pelkäävän, jotta tottelisimme.