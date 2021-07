Julkisuudesta kadonnut Melania Trump tallentui yllättäviin kuviin Barron-poikansa kanssa – elää nykyään totaalisen salattua arkea

Melania Trump kuvattiin New Yorkissa ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Joe Biden vannoi virkavalansa ja Trumpin presidenttikausi päättyi. Äitinsä kanssa näyttäytyi myös 15-vuotias Barron.

Yhdysvaltain entinen ensimmäinen nainen Melania Trump on elänyt tammikuusta saakka visusti piilossa julkisuudelta. Donald Trumpin presidenttikauden jälkeen Melania on ikuistettu valokuviin vain muutaman kerran ja hänet on nähty lähinnä Floridassa parin Mar-a-Lago-kartanossa. Melania ei ole edustanut julkisesti, eikä antanut haastatteluja, ja hänen elämästään Trumpin presidenttikauden jälkeen tiedetään vain hyvin vähän.

Tiistaina ja keskiviikkona Melania Trump ikuistettiin harvinaisiin valokuviin New Yorkissa matkalla puolisonsa omistamaan Trump Toweriin. Peoplen mukaan Melania nähtiin New Yorkissa ensimmäistä kertaa sitten Trumpin presidenttikauden. Hän oli pukeutunut tiistaina valkoisiin housuihin ja beigeen jakkuun ja kantoi mukanaan valkoista laukkua. Kasvonsa hän oli peittänyt suurilla aurinkolaseilla ja hänen pitkät hiuksensa olivat auki.

Keskiviikkona Melania näyttäytyi mustassa, siistissä kauluspaidassa ja valkoisissa housuissa. Tuolloin hänen kanssaan nähtiin myös Trumpien poika Barron. 15-vuotias Barron oli venähtänyt silmin nähden ja oli äitiään jo päätä pidempi.

Melania Trump ikuistettiin keskiviikkona New Yorkissa harvinaisiin kuviin, kun hän poistui kodistaan Trump Towerista.

Peoplen lähteiden mukaan Melania Trump viettää kesän New Yorkissa ja New Jerseyssa. New Yorkissa hän asuu Trump Towerissa sijaitsevassa perheen asunnossa ja New Jerseyssa Bedminsterin kylässä Trumpien loma-asunnossa.

Peoplen mukaan myös Barron viettää aikaa molemmissa paikoissa. Hän on elänyt äitinsä tapaan hyvin suojattua elämää piilossa uteliailta katseilta.

Lehden haastatteleman lähteen mukaan Melanialle on äärimmäisen tärkeää viettää aikaa perheen kanssa.

– Melania ja hänen oma perheensä tekevät paljon asioita yhdessä, mutta eivät välttämättä Donaldin kanssa.

Sisäpiirilähteen mukaan Melania pyrkii viettämään suurimman osan ajastaan samassa kaupungissa puolisonsa kanssa, mutta puuhailee omia asioitaan ja viilettää omissa menoissaan. Silloin tällöin hän matkustelee myös yksin sekä Yhdysvalloissa että ulkomailla.

– Se sopii Donaldille niin kauan, kunhan Melania on tyytyväinen, jättää hänet rauhaan ja näyttäytyy julkisesti silloin kun tarvitsee. Melania on onnellisimmillaan silloin, kun hän on perheensä seurassa, mukaan lukien poikansa. Hän ei ole tyhmä, hän vain tietää, miten tehdä elämästään mahdollisimman tyydyttävää, lähde paljastaa.

Peoplen mukaan Melania haluaa myös jatkossa viettää mahdollisimman paljon aikaa läheistensä kanssa kaukana parrasvaloista. Hänen kerrotaan vieroksuvan mediahuomiota ja julkisuutta ja elävän siksi hyvin salattua elämää.

– Hän ei ole koskaan pitänyt median suurennuslasin alla olosta ja inhoaa sitä vieläkin enemmän nyt. Hän tekee kaiken mahdollisen vältelläkseen valokuvaajia ja haastatteluja. Hän pitää matalaa profiilia ja nauttii elämästä perheensä kanssa.

Trumpit saapuivat yhdessä Floridaan tammikuussa. He ovat viettäneet suuren osan ajastaan Mar-a-Lagon kartanossa.

Jo keväällä uutisoitiin, että Melania Trump viettää aikansa hyvin pitkälti Mar-a-Lagon porttien sisäpuolella visusti piilossa julkisuudelta. Hänen päiviensä kerrottiin koostuvan spa-hoidoista ja yhteisistä hetkistä vanhempiensa ja Barron-poikansa kanssa.

– Hän menee spahan, syö lounasta, menee uudestaan spahan ja syö päivällistä Donaldin kanssa ulkoterassilla, lähteet paljastivat aiemmin.

Trumpin edustajat kuittasivat puheet ilkeänä juoruiluna, mutta eivät kuitenkaan kertoneet, mikä sitten on totuus päivien kulusta.

