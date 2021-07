Robert Downey Jr.:n isä kuoli 85-vuotiaana – poika kertoi suru-uutisesta Instagramissa

Elokuvantekijä ja näyttelijä Robert Downey Sr. on kuollut 85-vuotiaana.

Robert Downey Sr. kamppaili vuosia parkinsonin taudin kanssa ja nukkui lopulta rauhallisesti pois.

Downey Sr.:n poika Robert Downey Jr. kertoi asiasta Instagram-tilillään. Hän julkaisi isästään vanhan mustavalkoisen kuvan koskettavan muistokirjoituksen kera.

– Lepää rauhassa Bob D. Sr. 1936-2021. Viime yönä isä nukkui rauhallisesti pois, kärsittyään vuosia Parkinsonin taudin tuhoista. Hän oli riippumaton elokuvantekijä ja pysyi aina äärettömän optimistisena, Downey Jr. kirjoitti isästään.

– Äitipuoleni laskelmien mukaan he olivat onnellisissa naimisissa hieman yli 2000 vuotta, Downey Jr. lisäsi kuvatekstissään.

Downey Sr. on ohjannut ja käsikirjoittanut muun muassa vuoden 1969 satiirisen komedian Putney Swope. Hänet muistetaan myös roolisuorituksistaan elokuvissa Boogie Nights, Magnolia ja To Live and Die in LA.

Downey Jr. näytteli isänsä ohjaamassa ja käsikirjoittamassa Pound-nimisessä elokuvassa viisivuotiaana.